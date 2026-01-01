Росіяни атакували багатоповерхівку в Рівному: серед шести постраждалих – двоє дітей





Про це повідомили в ДСНС України, пише



У Києві вночі росіяни поцілили по лікарні в Шевченківському районі — там спалахнула пожежа, частково зруйновано другий поверх.



Одна людина постраждала, однак персонал медзакладу вивів у безпечне місце 30 людей, ще сімох врятували надзвичайники ДСНС.



Унаслідок атаки по Запоріжжю загинув 17-річний хлопець. Із-під завалів рятувальники дістали чотирьох людей: 35-річну жінку, 10-річного хлопчика, 34-річного чоловіка та 58-річну жінку. Їх передали лікарям.



Росіяни атакували й Рівне — унаслідок російської атаки на житловий будинок поранень зазнали шестеро людей, серед них — двоє дітей. З квартир евакуювали 42 людини.



Людина також загинула в Одесі, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Ще пʼятеро людей постраждали.



Дві жінки віком 54 та 22 роки також зазнали поранень унаслідок нічного російського удару по Вінниці. На двох локаціях спалахнули пожежі, пошкоджено багатоповерхівки та дитячий садок.



А пізно ввечері 12 листопада очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що росіяни прицільним ударом дрона вбили двох цивільних жителів Сумщини — від удару FPV-дрона загинули чоловіки віком 57 та 47 років.



У Повітряних силах повідомили, що вночі Україну атакували 117 дронами, з них 63 — реактивні. Протиповітряній обороні вдалося збити 80 БпЛА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок російських ударів уночі 13 листопада відомо про загиблих і поранених у Запоріжжі, Києві, Рівному та Вінниці. Атакували житлові сектори.Про це повідомили в ДСНС України, пише Громадське вночі росіяни поцілили по лікарні в Шевченківському районі — там спалахнула пожежа, частково зруйновано другий поверх.Одна людина постраждала, однак персонал медзакладу вивів у безпечне місце 30 людей, ще сімох врятували надзвичайники ДСНС.Унаслідок атаки позагинув 17-річний хлопець. Із-під завалів рятувальники дістали чотирьох людей: 35-річну жінку, 10-річного хлопчика, 34-річного чоловіка та 58-річну жінку. Їх передали лікарям.Росіяни атакували й— унаслідок російської атаки на житловий будинок поранень зазнали шестеро людей, серед них — двоє дітей. З квартир евакуювали 42 людини.Людина також загинула в, повідомив голова ОВА. Ще пʼятеро людей постраждали.Дві жінки віком 54 та 22 роки також зазнали поранень унаслідок нічного російського удару по Вінниці. На двох локаціях спалахнули пожежі, пошкоджено багатоповерхівки та дитячий садок.А пізно ввечері 12 листопада очільник Сумської ОВАповідомив, що росіяни прицільним ударом дрона вбили двох цивільних жителів Сумщини — від удару FPV-дрона загинули чоловіки віком 57 та 47 років.У Повітряних силах повідомили, що вночі Україну атакували 117 дронами, з них 63 — реактивні. Протиповітряній обороні вдалося збити 80 БпЛА.

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