Понад 100 тонн відходів після російських обстрілів завезли на спецмайданчик у Ковелі





Загальний обсяг відходів наразі становить майже 750 кубометрів, розповів Ігор Михалевич.



Спеціальний майданчик розташований в урочищі поблизу Ковеля. Відходи привозять місцеві підприємці та жителі громади.



Зі слів директора підприємства, після перших російських атак цієї осені найбільше постраждали вантажівки з товарами. Серед відходів були уламки пошкодженого майна, насіння, пелети, макуха та шрот.



«Насінина вже й проросла. Воно частково згоріле, використовуватися не могло», — розповідає Ігор Михалевич.



Після однієї з російських атак майданчик заповнили відходами за один день. Щоб звільнити місце, комунальники зсували та ущільнювали усе привезене трактором.



У міській раді локацію виділили тимчасово. За словами Ігоря Михалевича, масштаби руйнувань та кількість відходів виявилися значно більшими, ніж очікували.



«Всі розуміли, що це може статися, і ми мали підготувати цю площадку, — говрить директор. — Ми вражені, тому що думали, що цього місця вистачить. Насправді відходів було набагато більше. Тут таке, що і сортувати немає що, тому що в основному воно все згоріле. На сьогодні передбачено, що воно має складатися і лежати, а далі поки що ми не знаємо, що з ним робити».



Один із підприємців, чиє майно було пошкоджене внаслідок російської атаки, — Віктор Козак. За його словами, під час обстрілу на території стоянки вантажівок було шість влучань. Унаслідок перших двох загорілися десять ваговозів, дев'ять із них везли товар на експорт.



«Серед вантажів були олії, пелети, дерев'яні вироби, — каже підприємець. — Коли ми це вивозили, воно ще жевріло навіть. Мусили його трохи гасити, бо не могли завантажити в машину. Один автомобіль вже забрали власники, решта автомобілі в чекають на свою долю».



За словами Віктора Козака, спеціальна комісія міської ради обстежила територію та склала акти про наслідки російських атак. Попередні збитки оцінюють у сотні мільйонів гривень.



Від початку 2026 року на «гарячу лінію» Ковельської міської ради надійшло майже 130 звернень щодо наслідків обстрілів і пошкодження майна в житловому секторі та на об'єктах бізнесу.



На ліквідацію наслідків із місцевого бюджету спрямували майже 350 тисяч гривень. За ці кошти опрацювали 44 звернення та відшкодували жителям вартість робіт і матеріалів, які вони використали для самостійного ремонту.



Ще майже за 60 зверненнями ремонтні роботи виконали працівники ремонтного житлово-комунального підприємства, розповів міський голова Ковеля Ігор Чайка.







Що відомо про атаки РФ у Ковелі восени 2026 року



12 вересня російські дрони атакували на залізничну інфраструктуру в Ковельській громаді, травмувалися п'ятеро людей. 16 вересня російський дрон атакував електровоз у місті Ковель. 23 вересня у місті Ковелі російський реактивний безпілотник атакував об'єкт інфраструктури, пошкоджене приватне майно.



16 жовтня російські війська вчергове атакували Ковель — згоріли 15 вантажівок із напівпричепами, двоє травмованих. Також під ударом опинився місцевий митний термінал.



19 жовтня було влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури у громаді. Ввечері того ж дня російські безпілотники повторно атакували Ковель. В місті тоді сталася пожежа на території будівельного гіпермаркету «Епіцентр».



Ввечері 20 жовтня чергових ударів зазнали приватне підприємство та об'єкт критичної інфраструктури у Ковельській громаді. 22 жовтня російські БпЛА атакували об'єкти енергетичної інфраструктури у Ковельському районі. Зранку 30 жовтня через реактивний БпЛА було пошкоджено Ковельський промислово-економічний фаховий коледж і приватні обійстя.



Від початку листопада у Ковелі зафіксували ще декілька влучань. У ніч на 3 листопада відбулося ураження електровоза і об'єкта критичної інфраструктури, ввечері того ж дня сталося влучання БпЛА в об'єкт інфраструктури, більшість споживачів міста були без електропостачання.



Продовжились російські обстріли у Ковелі також 11 і 12 листопада. РФ цілила по автостоянкам. 12 жовтня було ататковано вантажівки на митному посту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі на Волині облаштували тимчасовий майданчик для відходів, які утворилися внаслідок російських обстрілів. За останні два місяці туди завезли уламки пошкоджених будівель, згоріле майно, побутові речі та вантажі зі знищених російськими безпілотниками вантажівок.Загальний обсяг відходів наразі становить майже 750 кубометрів, розповів Суспільному директор комунального підприємства «Добробут»Спеціальний майданчик розташований в урочищі поблизу Ковеля. Відходи привозять місцеві підприємці та жителі громади.Зі слів директора підприємства, після перших російських атак цієї осені найбільше постраждали вантажівки з товарами. Серед відходів були уламки пошкодженого майна, насіння, пелети, макуха та шрот.«Насінина вже й проросла. Воно частково згоріле, використовуватися не могло», — розповідає Ігор Михалевич.Після однієї з російських атак майданчик заповнили відходами за один день. Щоб звільнити місце, комунальники зсували та ущільнювали усе привезене трактором.У міській раді локацію виділили тимчасово. За словами Ігоря Михалевича, масштаби руйнувань та кількість відходів виявилися значно більшими, ніж очікували.«Всі розуміли, що це може статися, і ми мали підготувати цю площадку, — говрить директор. — Ми вражені, тому що думали, що цього місця вистачить. Насправді відходів було набагато більше. Тут таке, що і сортувати немає що, тому що в основному воно все згоріле. На сьогодні передбачено, що воно має складатися і лежати, а далі поки що ми не знаємо, що з ним робити».Один із підприємців, чиє майно було пошкоджене внаслідок російської атаки, —. За його словами, під час обстрілу на території стоянки вантажівок було шість влучань. Унаслідок перших двох загорілися десять ваговозів, дев'ять із них везли товар на експорт.«Серед вантажів були олії, пелети, дерев'яні вироби, — каже підприємець. — Коли ми це вивозили, воно ще жевріло навіть. Мусили його трохи гасити, бо не могли завантажити в машину. Один автомобіль вже забрали власники, решта автомобілі в чекають на свою долю».За словами Віктора Козака, спеціальна комісія міської ради обстежила територію та склала акти про наслідки російських атак. Попередні збитки оцінюють у сотні мільйонів гривень.Від початку 2026 року на «гарячу лінію» Ковельської міської ради надійшло майже 130 звернень щодо наслідків обстрілів і пошкодження майна в житловому секторі та на об'єктах бізнесу.На ліквідацію наслідків із місцевого бюджету спрямували майже 350 тисяч гривень. За ці кошти опрацювали 44 звернення та відшкодували жителям вартість робіт і матеріалів, які вони використали для самостійного ремонту.Ще майже за 60 зверненнями ремонтні роботи виконали працівники ремонтного житлово-комунального підприємства, розповів міський голова Ковеля12 вересня російські дрони атакували на залізничну інфраструктуру в Ковельській громаді, травмувалися п'ятеро людей. 16 вересня російський дрон атакував електровоз у місті Ковель. 23 вересня у місті Ковелі російський реактивний безпілотник атакував об'єкт інфраструктури, пошкоджене приватне майно.16 жовтня російські війська вчергове атакували Ковель — згоріли 15 вантажівок із напівпричепами, двоє травмованих. Також під ударом опинився місцевий митний термінал.19 жовтня було влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури у громаді. Ввечері того ж дня російські безпілотники повторно атакували Ковель. В місті тоді сталася пожежа на території будівельного гіпермаркету «Епіцентр».Ввечері 20 жовтня чергових ударів зазнали приватне підприємство та об'єкт критичної інфраструктури у Ковельській громаді. 22 жовтня російські БпЛА атакували об'єкти енергетичної інфраструктури у Ковельському районі. Зранку 30 жовтня через реактивний БпЛА було пошкоджено Ковельський промислово-економічний фаховий коледж і приватні обійстя.Від початку листопада у Ковелі зафіксували ще декілька влучань. У ніч на 3 листопада відбулося ураження електровоза і об'єкта критичної інфраструктури, ввечері того ж дня сталося влучання БпЛА в об'єкт інфраструктури, більшість споживачів міста були без електропостачання.Продовжились російські обстріли у Ковелі також 11 і 12 листопада. РФ цілила по автостоянкам. 12 жовтня було ататковано вантажівки на митному посту.

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