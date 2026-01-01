Чому в п’ятницю 13-го не можна прати та прибирати: народні прикмети, які не варто ігнорувати
Сьогодні, 05:17
П’ятниця 13-го здавна оповита забобонами та містичними повір’ями. У народній традиції цей день вважають несприятливим для деяких побутових справ, особливо тих, що пов’язані з водою, домашнім затишком і добробутом родини. Наші предки вірили, що звичайне прання чи прибирання цього дня може символічно вимити з оселі щастя, достаток і спокій, пише ТСН.
Особливо обережно ставилися до води, адже в народних уявленнях вона була не лише джерелом життя, а й символом очищення та переходу. Саме тому з п’ятницею 13-го пов’язували кілька побутових заборон, які передавалися з покоління в покоління.
Чому не радили прати речі в п’ятницю 13-го
За одним із народних повір’їв, у цей день не варто прати одяг, постільну білизну та рушники. Вважалося, що разом із брудом вода може забрати з дому добру енергію, сімейну злагоду та фінансове благополуччя.
Існувало й інше тлумачення: речі, випрані в несприятливий день, можуть довше зберігати негативні емоції та неприємності, пов’язані з їхніми власниками. Особливо не рекомендували прати одяг, який людина збирається вдягати на важливу зустріч або відповідальну подію.
Чому прибирання вважають небажаним
Ще одна поширена прикмета забороняє влаштовувати генеральне прибирання в п’ятницю 13-го. Наші предки вірили, що підмітання, миття підлоги та винесення сміття можуть символічно винести з оселі добробут і сімейне щастя.
Особливе значення надавали таким справам:
- Підмітання підлоги. Вважалося, що разом із пилом можна вимести з дому достаток і фінансову удачу.
- Миття підлоги. За повір’ями, вода цього дня нібито змиває не лише бруд, а й домашню злагоду.
- Винесення сміття. Існувало переконання, що разом із непотрібними речами можна випадково позбутися чогось цінного для родини.
- Переставляння меблів. Деякі прикмети пов’язували великі зміни в оселі цього дня з можливими сварками та непорозуміннями.
Яких ще справ уникали в п’ятницю 13-го
Побутові заборони не обмежувалися пранням і прибиранням. У народних віруваннях цей день вважали невдалим для початку важливих справ, тому намагалися не планувати переїзди, купівлю дорогих речей та серйозні фінансові рішення.
Також не рекомендували позичати гроші, давати в борг цінні речі або з’ясовувати стосунки з близькими. Вірили, що конфлікт, який почався цього дня, може затягнутися надовго, а фінансові домовленості — принести розчарування.
Окремо згадували про заборону сваритися та бажати комусь зла. За повір’ями, негативні слова й думки в п’ятницю 13-го можуть повернутися до того, хто їх висловив.
Водночас не варто сприймати ці прикмети як обов’язкові правила. Наукових доказів того, що прання, прибирання або звичайні побутові справи в п’ятницю 13-го можуть впливати на добробут чи приносити нещастя, немає. Це частина народної культури та забобонів, які збереглися до наших днів.
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Особливо обережно ставилися до води, адже в народних уявленнях вона була не лише джерелом життя, а й символом очищення та переходу. Саме тому з п’ятницею 13-го пов’язували кілька побутових заборон, які передавалися з покоління в покоління.
Чому не радили прати речі в п’ятницю 13-го
За одним із народних повір’їв, у цей день не варто прати одяг, постільну білизну та рушники. Вважалося, що разом із брудом вода може забрати з дому добру енергію, сімейну злагоду та фінансове благополуччя.
Існувало й інше тлумачення: речі, випрані в несприятливий день, можуть довше зберігати негативні емоції та неприємності, пов’язані з їхніми власниками. Особливо не рекомендували прати одяг, який людина збирається вдягати на важливу зустріч або відповідальну подію.
Чому прибирання вважають небажаним
Ще одна поширена прикмета забороняє влаштовувати генеральне прибирання в п’ятницю 13-го. Наші предки вірили, що підмітання, миття підлоги та винесення сміття можуть символічно винести з оселі добробут і сімейне щастя.
Особливе значення надавали таким справам:
- Підмітання підлоги. Вважалося, що разом із пилом можна вимести з дому достаток і фінансову удачу.
- Миття підлоги. За повір’ями, вода цього дня нібито змиває не лише бруд, а й домашню злагоду.
- Винесення сміття. Існувало переконання, що разом із непотрібними речами можна випадково позбутися чогось цінного для родини.
- Переставляння меблів. Деякі прикмети пов’язували великі зміни в оселі цього дня з можливими сварками та непорозуміннями.
Яких ще справ уникали в п’ятницю 13-го
Побутові заборони не обмежувалися пранням і прибиранням. У народних віруваннях цей день вважали невдалим для початку важливих справ, тому намагалися не планувати переїзди, купівлю дорогих речей та серйозні фінансові рішення.
Також не рекомендували позичати гроші, давати в борг цінні речі або з’ясовувати стосунки з близькими. Вірили, що конфлікт, який почався цього дня, може затягнутися надовго, а фінансові домовленості — принести розчарування.
Окремо згадували про заборону сваритися та бажати комусь зла. За повір’ями, негативні слова й думки в п’ятницю 13-го можуть повернутися до того, хто їх висловив.
Водночас не варто сприймати ці прикмети як обов’язкові правила. Наукових доказів того, що прання, прибирання або звичайні побутові справи в п’ятницю 13-го можуть впливати на добробут чи приносити нещастя, немає. Це частина народної культури та забобонів, які збереглися до наших днів.
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