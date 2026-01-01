Курс валют на 13 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Курс валют на 13 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Національний банк встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 13 листопада. Долар зменшився ще на 6 коп. Євро втратив у ціні 15 коп., а польський злотий - 3 коп.

Про це стало відомо з даних на сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 45,38 грн (+6 коп.).

Курс євро
1 євро — 50,33 грн (-15 коп.).

Курс злотого
1 польський злотий — 11,43 грн (-3 коп.).

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Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
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