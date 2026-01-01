Чи очікувати магнітні бурі 13 листопада: прогноз





За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 2,3 (зелений рівень).



Як повідомляють у Meteoprog, у п'ятницю геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність – помірною.



"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п'ятницю, 13 листопада 2026 року, очікується слабка магнітна активність.За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 2,3 (зелений рівень).Як повідомляють у Meteoprog, у п'ятницю геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність – помірною."Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – йдеться у дописі.

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