Місяці невідомості: підтвердили загибель Героя з Волині Василя Брика
Сьогодні, 22:12
Підтвердили загибель жителя села Гаразджа — солдата Василя Васильовича Брика (03.01.1987 р. н.).
Про це повідомили у Підгайцівській громаді.
З 24 лютого 2025 року захисник вважався зниклим безвісти. На жаль, найгірші побоювання підтвердилися: відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши свій військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, Василь загинув 24 лютого 2025 року під час безпосередньої участі у бойових діях внаслідок ворожого обстрілу та бойового ураження.
Про графік зустрічі та прощання з воїном повідомлять додатково.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя.
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Про це повідомили у Підгайцівській громаді.
З 24 лютого 2025 року захисник вважався зниклим безвісти. На жаль, найгірші побоювання підтвердилися: відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши свій військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, Василь загинув 24 лютого 2025 року під час безпосередньої участі у бойових діях внаслідок ворожого обстрілу та бойового ураження.
Про графік зустрічі та прощання з воїном повідомлять додатково.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя.
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Сьогодні, 22:12