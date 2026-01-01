Місяці невідомості: підтвердили загибель Героя з Волині Василя Брика





Про це повідомили у Підгайцівській громаді.



З 24 лютого 2025 року захисник вважався зниклим безвісти. На жаль, найгірші побоювання підтвердилися: відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши свій військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, Василь загинув 24 лютого 2025 року під час безпосередньої участі у бойових діях внаслідок ворожого обстрілу та бойового ураження.



Про графік зустрічі та прощання з воїном повідомлять додатково.



Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підтвердили загибель жителя села Гаразджа — солдата Василя Васильовича Брика (03.01.1987 р. н.).Про це повідомили у Підгайцівській громаді.З 24 лютого 2025 року захисник вважався зниклим безвісти. На жаль, найгірші побоювання підтвердилися: відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши свій військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, Василь загинув 24 лютого 2025 року під час безпосередньої участі у бойових діях внаслідок ворожого обстрілу та бойового ураження.Про графік зустрічі та прощання з воїном повідомлять додатково.Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя.

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