Громада на Волині зустріла звільненого з полону воїна Володимира Мельника

Громада на Волині зустріла звільненого з полону воїна Володимира Мельника
У Камінь-Каширській громаді, що на Волині, 12 листопада зустріли звільненого з полону військовослужбовця Володимира Мельника, якого повернули з Росії в Україну в рамках 77-го обміну військовополоненими.

Про це повідомили в територіальній громаді.

Володимир Мельник — житель села Іваномисль. Йому 48 років. Після реабілітації захисник повернувся додому. Боєць вважався зниклим безвісти в районі міста Вовчанськ на Харківщині. Який період захисник провів у неволі — в громаді не уточнюють.

У рідному селі його зустрічали рідні, близькі, знайомі, військові, представники місцевої влади, односельчани та жителі громади з українськими прапорами та квітами.

«Сьогодні радість цієї зустрічі розділяє і вся громада. Щиро тішимося, що наш мужній Воїн, який боронив Україну від російського агресора, тепер поруч із найдорожчими людьми. Пишаємось своїм земляком!» — зазначили в громаді.

Що відомо про обмін полоненими 19 серпня 2026 року

19 серпня Україна та Росія провели 77-ий обмін військовополоненими. До України повернулися 103 військових. Це захисники зі Збройних Сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії.

Серед звільнених — воїни, які захищали Україну в Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках.

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Теги: полонені, звільнення, Волинь
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