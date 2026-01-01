Громада на Волині зустріла звільненого з полону воїна Володимира Мельника

У Камінь-Каширській громаді, що на Волині, 12 листопада зустріли звільненого з полону військовослужбовця, якого повернули з Росії в Україну в рамках 77-го обміну військовополоненими.Про це повідомили в територіальній громаді.Володимир Мельник — житель села Іваномисль. Йому 48 років. Після реабілітації захисник повернувся додому. Боєць вважався зниклим безвісти в районі міста Вовчанськ на Харківщині. Який період захисник провів у неволі — в громаді не уточнюють.У рідному селі його зустрічали рідні, близькі, знайомі, військові, представники місцевої влади, односельчани та жителі громади з українськими прапорами та квітами.«Сьогодні радість цієї зустрічі розділяє і вся громада. Щиро тішимося, що наш мужній Воїн, який боронив Україну від російського агресора, тепер поруч із найдорожчими людьми. Пишаємось своїм земляком!» — зазначили в громаді.19 серпня Україна та Росія провели 77-ий обмін військовополоненими. До України повернулися 103 військових. Це захисники зі Збройних Сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії.Серед звільнених — воїни, які захищали Україну в Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках.