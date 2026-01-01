Волинянка Оксана Шевчук разом зі збірною здобула «золото» у футзалі на юнацькій Олімпіаді

Оксана Шевчук у складі дівочої збірної України з футзалу здобула «золото» на юнацьких Олімпійських іграх-2026 у Дакарі.



Оксана Шевчук була капітаном збірної, повідомили в обласному відділенні національного олімпійського комітету, пише



Після перемоги дівчина разом із тренерами заспівала пісню «Волинь моя».



У вирішальній битві дівоча збірна України з футзалу виборола перемогу у команди з Венесуели із рахунком 4:3. Як повідомила редакція Суспільне Спорт, на початку другого тайму волинянка Оксана Шевчук виконала передачу через майже все поле.



Завдяки перемозі у матчі Україна здобула перше в історії «золото» на юнацьких Олімпійських іграх у футзалі.

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