Волинянка Оксана Шевчук разом зі збірною здобула «золото» у футзалі на юнацькій Олімпіаді

Волинянка Оксана Шевчук разом зі збірною здобула «золото» у футзалі на юнацькій Олімпіаді
Волинянка Оксана Шевчук у складі дівочої збірної України з футзалу здобула «золото» на юнацьких Олімпійських іграх-2026 у Дакарі.

Оксана Шевчук була капітаном збірної, повідомили в обласному відділенні національного олімпійського комітету, пише Суспільне.

Після перемоги дівчина разом із тренерами заспівала пісню «Волинь моя».

У вирішальній битві дівоча збірна України з футзалу виборола перемогу у команди з Венесуели із рахунком 4:3. Як повідомила редакція Суспільне Спорт, на початку другого тайму волинянка Оксана Шевчук виконала передачу через майже все поле.

Завдяки перемозі у матчі Україна здобула перше в історії «золото» на юнацьких Олімпійських іграх у футзалі.

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Теги: волинняка, футзал
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