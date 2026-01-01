Судять жителів Львівщини, які постачали наркотики у колонію на Волині

Судять жителів Львівщини, які постачали наркотики у колонію на Волині
На Волині судять жителів Львівщини, які налагодили канал постачання наркотиків та психотропів у виправну колонію.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської прокуратури.

Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо чотирьох жителів Львівщини, які налагодили канал незаконного придбання й пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин задля збуту в Маневицьку виправну колонію.

Встановлено, що 36-річний житель міста Дрогобич, який відбуває покарання в колонії, залучив до незаконних дій свою 60-річну матір та ще двох знайомих з волі.

Упродовж грудня 2025 – липня 2026 року вони систематично придбавали, пересилали та передавали до виправної установи наркотичний засіб метадон та особливо небезпечну психотропну речовину PVP, маскуючи їх у продуктах харчування.

Ув'язнений же зберігав та збував заборонені речовини в колонії.

Під час санкціонованого судом обшуку в помешканні одного зі спільників правоохоронці вилучили психотропну речовину в особливо великих розмірах.

Дії ув'язненого кваліфіковані за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

Дії спільників – за ч. 2 ст. 307 КК України та одного з них, окрім того, – за ч. 3 ст. 307 КК України.
Судять жителів Львівщини, які постачали наркотики у колонію на Волині

Троє обвинувачених чоловіків перебувають під вартою.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Теги: Волинь, наркотики, колонія
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