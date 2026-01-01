18-річного лучанина, який ледь не вбив знайомого, взяли під варту

Волинянина, який мало не вбив знайомого, взяли під варту.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.18-річному жителю Луцька повідомлено про підозру у незакінченому замаху на умисне вбивство (ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України).Встановлено, що удень 8 листопада 2026 року у квартирі будинку в обласному центрі Волині нетверезий юнак під час конфлікту кілька разів ударив кухонним ножем однолітка.Після припинення його дій іншими особами він забрав ніж та втік із місця події.Потерпілий вижив завдяки вчасно наданій медичній допомозі.Суд обрав підозрюваному, який був раніше судимий за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, запобіжний захід у виді тримання під вартою.відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину та не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.