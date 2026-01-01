Смертельна аварія: на Волині водій вантажівки з'їхав у кювет і перекинувся

Смертельна аварія: на Волині водій вантажівки з'їхав у кювет і перекинувся
12 листопада о 13:54 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Борохів Підгайцівської громади Луцького району.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На місце події прибули рятувальники групи аварійно-рятувальних робіт м. Луцьк. Встановлено, що водій вантажного автомобіля не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя дороги, внаслідок чого автомобіль перекинувся. Чоловік опинився заблокованим у понівеченій кабіні.

За допомогою бензопили та гідравлічного інструменту рятувальники деблокували водія та передали його працівникам екстреної медичної допомоги, які констатували смерть чоловіка 1979 року народження.
Смертельна аварія: на Волині водій вантажівки з'їхав у кювет і перекинувся
Смертельна аварія: на Волині водій вантажівки з'їхав у кювет і перекинувся
Смертельна аварія: на Волині водій вантажівки з'їхав у кювет і перекинувся
Смертельна аварія: на Волині водій вантажівки з'їхав у кювет і перекинувся

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Теги: Волинь, ДТП
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