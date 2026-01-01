Смертельна аварія: на Волині водій вантажівки з'їхав у кювет і перекинувся





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На місце події прибули рятувальники групи аварійно-рятувальних робіт м. Луцьк. Встановлено, що водій вантажного автомобіля не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя дороги, внаслідок чого автомобіль перекинувся. Чоловік опинився заблокованим у понівеченій кабіні.



За допомогою бензопили та гідравлічного інструменту рятувальники деблокували водія та передали його працівникам екстреної медичної допомоги, які констатували смерть чоловіка 1979 року народження.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 12 листопада о 13:54 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Борохів Підгайцівської громади Луцького району.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місце події прибули рятувальники групи аварійно-рятувальних робіт м. Луцьк. Встановлено, що водій вантажного автомобіля не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя дороги, внаслідок чого автомобіль перекинувся. Чоловік опинився заблокованим у понівеченій кабіні.За допомогою бензопили та гідравлічного інструменту рятувальники деблокували водія та передали його працівникам екстреної медичної допомоги, які констатували смерть чоловіка 1979 року народження.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію