16 лучан отримають допомогу за пошкоджене майно під час російських атак





Допомогу отримають мешканці Луцька, а також сіл Зміїнець, Милуші та Прилуцьке. Серед адрес у обласному центрі — вул. Озерецька, просп. Відродження, вул. Наливайка, просп. Президента Грушевського, вул. Нестора Бурчака, Партизанська, просп. Волі, Соборності, Молоді, вул. Ківерцівська та Шопена.



Розмір виплат різний: від 664,81 грн до 85 421 грн.



Кошти виділяють за результатами індивідуальної перевірки наданих чеків та обстеження пошкоджень, пояснив директор департаменту ЖКГ Василь Ліщук.



Паралельно виконком затвердив протоколи рішень профільної комісії за державною програмою «єВідновлення». Секретар міської ради Андрій Разумовський зазначив, що черга в Україні на виплати за знищені квартири дуже велика — в країні нараховується понад 100 тисяч знищених помешкань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Виконавчий комітет Луцької міської ради виділив матеріальну допомогу 16 мешканцям громади, чиє майно постраждало внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Загальна сума виплат — 273 150 грн, пише misto.media Допомогу отримають мешканці Луцька, а також сіл Зміїнець, Милуші та Прилуцьке. Серед адрес у обласному центрі — вул. Озерецька, просп. Відродження, вул. Наливайка, просп. Президента Грушевського, вул. Нестора Бурчака, Партизанська, просп. Волі, Соборності, Молоді, вул. Ківерцівська та Шопена.Розмір виплат різний: від 664,81 грн до 85 421 грн.Кошти виділяють за результатами індивідуальної перевірки наданих чеків та обстеження пошкоджень, пояснив директор департаменту ЖКГ Василь Ліщук.Паралельно виконком затвердив протоколи рішень профільної комісії за державною програмою «єВідновлення». Секретар міської радизазначив, що черга в Україні на виплати за знищені квартири дуже велика — в країні нараховується понад 100 тисяч знищених помешкань.

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