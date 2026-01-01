У Луцьку люди хочуть облаштувати укриття та мати доступ до труб: скандал із підвалом багатоповерхівки. ВІДЕО

Антона Кривицького, чим унеможливили доступ до комунікацій.



Позиція та роз'яснення ОСББ про спірне питання з доступом до підвалу в одному з під'їздів багатоповерхівки на Соборності в Луцьку



Як розповів Андрій Котик, у 2016 році апеляційний господарський суд скасував це розпорядження, однак у 2023 році приміщення знову продали.



З його слів, нині мешканці намагаються домогтися безперешкодного доступу до комунікацій та повернути підвал у спільну власність. Андрій Котик зазначив, що раніше на місці зведених перегородок був вільний прохід із виходом на проспект Соборності, а після самовільного перепланування й демонтажу частини плити там облаштували додаткову кімнату замість сходів.



«Оце йде газова труба. Врізка пішла туди, за стіну і там по стояках на ці квартири, які йдуть з першого по дев'ятий поверх, їх не могли газовщики обстежити. Воно все тут вибите. Частина плити демонтована. З одної сторони труба йде газова і з другої сторони труба газова з тими кранами, які треба було газовщикам обстежити», — сказав лучанин.



Ці двері мешканці встановили після того, як 16 березня 2026 року в під'їзді розбили стіну, щоб газовики могли дістатися до труб через витік газу, розповідає керівниця ОСББ Олена Луговська.



До комунікацій, з її слів, доступу немає, бо понад 140 квадратів підвалу продали у 2002 році. Про те, що приміщення приватизоване, люди дізналися лише у 2016 році та звернулися до суду. Перша інстанція відмовилася визнавати розпорядження міського голови незаконним, а Рівненський апеляційний господарський суд скасував його, адже у підвалі проходять усі інженерні мережі будинку.



Олена Луговська говорить, що цей будинок залишається не підготовленим до подачі тепла. З її слів, власниця приміщення з 2023 року не допускає комунальників та ОСББ для проведення гідравлічних випробувань і ремонту труб.



«Там теплоізоляція на половині труб є, на половині немає. Там немає кранів по стояку. Мешканці третього під'їзду цілу зиму мерзнуть, в них опалення практично немає і труби холодні. Ми викликали «Луцьктепло» — вони доступ не надавали», — зазначила жінка.



У будинку 180 квартир, у яких живуть орієнтовно пів тисячі людей. Під час першого знімання у квартирах мешканців опалення не було. Згодом тепло в оселі подали, повідомили Суспільному в керівництві ОСББ.



Житель будинку Ігор Колошко розповів, що ситуація з незаконним відчуженням підвального приміщення залишається невирішеною тривалий час. Через це співвласники позбавлені доступу до газових мереж, сантехнічних вузлів та системи електропостачання.



«Електрика тоже в плачевному стані. Я там був в підвалі якось, коли було відкрито, ходили тут комісії. Електрика прямо висить і іскрить. Це дуже аварійна ситуація, але ж наша влада, наша мерія ігнорує», — зазначив мешканець будинку.



Голова ОСББ Олена Луговська зверталася до Луцької міської ради щодо можливого зриву опалювального сезону та виникнення аварійної ситуації. 15 вересня цього року працівники ДКП «Луцьктепло» провели обстеження мереж опалення і гарячого водопостачання в підвалі будинку.



Що кажуть про проблему в Луцькій міській раді



Як розповіла Суспільному перша заступниця міського голови Ірина Чебелюк, загрози зриву опалювального сезону немає. З її слів, загрози зриву опалювального сезону для будинку немає. Посадовиця зазначила , що конфлікт навколо підвалу є приватним господарським спором між мешканцями та власником, який вони мають врегулювати між собою самостійно.



«По цій ситуації було засідання комісії ТЕБ та НС, де були заслухані представники наших комунальних підприємств, які здійснювали об'їзд, огляд, а також "Луцьктепло" безпосередньо. Підтвердили, що комунікації перебувають в нормальному стані, підприємство забезпечить подачу теплоносія, що і відбулося на сьогоднішній день, але ще раз наголошую, ніхто не закриває доступу до комунікацій», — сказала посадовиця.



Щодо виконання постанови апеляційного суду — у січні 2017 року мешканці зверталися до Луцької міської ради з проханням виконати судове рішення. На той час Луцьким міськом головою був Микола Романюк. Виданий Господарським судом Волинської області наказ передбачав стягнення з міськради на користь ОСББ судових витрат.



Водночас питання подальшого оформлення права власності на підвал залишалося невирішеним. Зі слів першої заступниці міського голови Ірини Чебелюк, після скасування розпорядження міського голови ОСББ мало самостійно звернутися щодо оформлення права власності на приміщення. Каже: міськрада не знала про судове рішення, оскільки їх не залучали до справи як третю сторону.



Ірина Чебелюк зазначила, що після судового скасування розпорядження міського голови ОСББ мало самостійно пройти процедуру та ініціювати реєстрацію майна у спільну власність. Відтак, через незавершену з боку ОСББ процедуру перереєстрації правовий статус приміщення й досі залишається врегульованим не до кінця.



Підвальне приміщення було продане 9 разів. Що говорять нові власники

На початку повномасштабного вторгнення, у 2022 році, жителі будинку використовували підвал як укриття. За рік люди дізналися, що приміщення знову продали, коли там почався ремонт, розповів заступник голови ОСББ Андрій Котик.



Суспільному ситуацію прокоментував чоловік нинішньої власниці приміщення Віталій Устимчук. Він заявив, що приміщення придбали офіційно після скасування арешту судом і цивільно-правова угода посвідчена нотаріусом.



«Ми купляли приміщення по факту. Його на OLX дружина знайшла. Ми погодили ціну і після того через Луцький суд зняли обтяження. Там написано в суді, що власник може продавати все. Ми вже дев'яті власники, дев'яті... Нема питань. Люба служба звертається до нас, випускаємо туди і все. Ніколи не було, ні разу. В них нема ні одного факту, я впевнений в цьому, щоб ми не пускали», — сказав чоловік.



Зараз щодо підвалу на Соборності, 24 тривають два судові процеси. У Верховному суді України — про витребування майна з чужого незаконного володіння, а в міськрайонному — щодо усунення перешкод у користуванні спільним майном. Таку інформацію Суспільному надала голова ОСББ Олена Луговська.



Волинські правоохоронці розслідують два кримінальні провадження: за статтею 356 (самоправство) та за статтею 358 (підроблення документів) Кримінального кодексу України, повідомила Суспільному інспекторка відділу комунікації Марина Балдич.



Яке вирішення з юридичної точки зору: чи можна врегулювати конфліктне господарське питання



Ситуацію про приватизацію підвалу Суспільному прокоментував юрист Марко Коломоєць.



З його слів, розпорядження про приватизацію підвалу було скасоване судом у 2016 році, оскільки за законом допоміжні приміщення багатоквартирного будинку належать усім співвласникам квартир. Утім, після судового рішення процедуру перереєстрації майна вчасно не провели. Коли у 2023 році ОСББ звернулося до суду задля зміни власника, позивачам відмовили через сплив трирічного строку позовної давності.



«У нас по факту рішення суду є, але воно не реалізовано. Приватизація такого приміщення є незаконною. Добре, але факт правочину вже був здійснений. Тепер стоїть питання про те, щоб вони мали доступ до цього приміщення, тому що це там комунікації під'єднуються», — зазначив юрист.



Попри рішення апеляційного суду 2016 року, спір щодо права власності на підвал триває. Зараз мешканці планують довести справу до кінця і повернути приміщення у спільну власність та облаштувати там укриття, говорить голова ОСББ Олена Луговська. Суспільне стежитиме за перебігом ситуації.

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Врізка пішла туди, за стіну і там по стояках на ці квартири, які йдуть з першого по дев'ятий поверх, їх не могли газовщики обстежити. Воно все тут вибите. Частина плити демонтована. З одної сторони труба йде газова і з другої сторони труба газова з тими кранами, які треба було газовщикам обстежити», — сказав лучанин.Ці двері мешканці встановили після того, як 16 березня 2026 року в під'їзді розбили стіну, щоб газовики могли дістатися до труб через витік газу, розповідає керівниця ОСББ Олена Луговська.До комунікацій, з її слів, доступу немає, бо понад 140 квадратів підвалу продали у 2002 році. Про те, що приміщення приватизоване, люди дізналися лише у 2016 році та звернулися до суду. Перша інстанція відмовилася визнавати розпорядження міського голови незаконним, а Рівненський апеляційний господарський суд скасував його, адже у підвалі проходять усі інженерні мережі будинку.говорить, що цей будинок залишається не підготовленим до подачі тепла. З її слів, власниця приміщення з 2023 року не допускає комунальників та ОСББ для проведення гідравлічних випробувань і ремонту труб.«Там теплоізоляція на половині труб є, на половині немає. Там немає кранів по стояку. Мешканці третього під'їзду цілу зиму мерзнуть, в них опалення практично немає і труби холодні. Ми викликали «Луцьктепло» — вони доступ не надавали», — зазначила жінка.У будинку 180 квартир, у яких живуть орієнтовно пів тисячі людей. Під час першого знімання у квартирах мешканців опалення не було. Згодом тепло в оселі подали, повідомили Суспільному в керівництві ОСББ.Житель будинку Ігор Колошко розповів, що ситуація з незаконним відчуженням підвального приміщення залишається невирішеною тривалий час. Через це співвласники позбавлені доступу до газових мереж, сантехнічних вузлів та системи електропостачання.«Електрика тоже в плачевному стані. Я там був в підвалі якось, коли було відкрито, ходили тут комісії. Електрика прямо висить і іскрить. Це дуже аварійна ситуація, але ж наша влада, наша мерія ігнорує», — зазначив мешканець будинку.Голова ОСББ Олена Луговська зверталася до Луцької міської ради щодо можливого зриву опалювального сезону та виникнення аварійної ситуації. 15 вересня цього року працівники ДКП «Луцьктепло» провели обстеження мереж опалення і гарячого водопостачання в підвалі будинку.Як розповіла Суспільному перша заступниця міського голови, загрози зриву опалювального сезону немає. З її слів, загрози зриву опалювального сезону для будинку немає. Посадовиця зазначила , що конфлікт навколо підвалу є приватним господарським спором між мешканцями та власником, який вони мають врегулювати між собою самостійно.«По цій ситуації було засідання комісії ТЕБ та НС, де були заслухані представники наших комунальних підприємств, які здійснювали об'їзд, огляд, а також "Луцьктепло" безпосередньо. Підтвердили, що комунікації перебувають в нормальному стані, підприємство забезпечить подачу теплоносія, що і відбулося на сьогоднішній день, але ще раз наголошую, ніхто не закриває доступу до комунікацій», — сказала посадовиця.Щодо виконання постанови апеляційного суду — у січні 2017 року мешканці зверталися до Луцької міської ради з проханням виконати судове рішення. На той час Луцьким міськом головою був. Виданий Господарським судом Волинської області наказ передбачав стягнення з міськради на користь ОСББ судових витрат.Водночас питання подальшого оформлення права власності на підвал залишалося невирішеним. Зі слів першої заступниці міського голови Ірини Чебелюк, після скасування розпорядження міського голови ОСББ мало самостійно звернутися щодо оформлення права власності на приміщення. Каже: міськрада не знала про судове рішення, оскільки їх не залучали до справи як третю сторону.Ірина Чебелюк зазначила, що після судового скасування розпорядження міського голови ОСББ мало самостійно пройти процедуру та ініціювати реєстрацію майна у спільну власність. Відтак, через незавершену з боку ОСББ процедуру перереєстрації правовий статус приміщення й досі залишається врегульованим не до кінця.Підвальне приміщення було продане 9 разів. Що говорять нові власникиНа початку повномасштабного вторгнення, у 2022 році, жителі будинку використовували підвал як укриття. За рік люди дізналися, що приміщення знову продали, коли там почався ремонт, розповів заступник голови ОСББ Андрій Котик.Суспільному ситуацію прокоментував чоловік нинішньої власниці приміщення Віталій Устимчук. Він заявив, що приміщення придбали офіційно після скасування арешту судом і цивільно-правова угода посвідчена нотаріусом.«Ми купляли приміщення по факту. Його на OLX дружина знайшла. Ми погодили ціну і після того через Луцький суд зняли обтяження. Там написано в суді, що власник може продавати все. Ми вже дев'яті власники, дев'яті... Нема питань. Люба служба звертається до нас, випускаємо туди і все. Ніколи не було, ні разу. В них нема ні одного факту, я впевнений в цьому, щоб ми не пускали», — сказав чоловік.Зараз щодо підвалу на Соборності, 24 тривають два судові процеси. У Верховному суді України — про витребування майна з чужого незаконного володіння, а в міськрайонному — щодо усунення перешкод у користуванні спільним майном. Таку інформацію Суспільному надала голова ОСББ Олена Луговська.Волинські правоохоронці розслідують два кримінальні провадження: за статтею 356 (самоправство) та за статтею 358 (підроблення документів) Кримінального кодексу України, повідомила Суспільному інспекторка відділу комунікації Марина Балдич.Ситуацію про приватизацію підвалу Суспільному прокоментував юристЗ його слів, розпорядження про приватизацію підвалу було скасоване судом у 2016 році, оскільки за законом допоміжні приміщення багатоквартирного будинку належать усім співвласникам квартир. Утім, після судового рішення процедуру перереєстрації майна вчасно не провели. Коли у 2023 році ОСББ звернулося до суду задля зміни власника, позивачам відмовили через сплив трирічного строку позовної давності.«У нас по факту рішення суду є, але воно не реалізовано. Приватизація такого приміщення є незаконною. Добре, але факт правочину вже був здійснений. Тепер стоїть питання про те, щоб вони мали доступ до цього приміщення, тому що це там комунікації під'єднуються», — зазначив юрист.Попри рішення апеляційного суду 2016 року, спір щодо права власності на підвал триває. Зараз мешканці планують довести справу до кінця і повернути приміщення у спільну власність та облаштувати там укриття, говорить голова ОСББ Олена Луговська. Суспільне стежитиме за перебігом ситуації.

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