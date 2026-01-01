У місті на Волині чоловік грабував людей на кладовищі





Про це



Зловмисник вийшов на волю 8-го травня 2026-го року після відбуття попереднього терміну. Утім, вже 16-го травня на кладовищі він поцупив із лавки жилетку та сумку відвідувачки з грошима, брендовими окулярами та особистими речами на суму понад 5,4 тисячі гривень. Наступного дня на тому ж цвинтарі чоловік украв зі столу сумку з мобільним телефоном Samsung, готівкою та 200 доларами США, завдавши потерпілій збитків на понад 12,3 тисячі гривень.



Останній епізод стався 22-го травня: зловмисник проник до незачиненого автомобіля «TOYOTA HILUX», припаркованого біля кладовища, та забрав сумку з документами, особистими речами та понад 41 тисячею гривень у різній валюті. Загальна сума збитків за цим епізодом сягнула 42,5 тисячі гривень.



Того ж дня правоохоронці затримали рецидивіста. У суді він відмовився надавати свідчення, але повністю визнав свою вину.



Нововолинський міський суд визнав чоловіка винним у крадіжках, вчинених в умовах воєнного стану, та призначив йому 5 років і 3 місяці позбавлення волі. Також обвинувачений має сплатити майже 13 тисяч гривень за проведення експертиз.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лише через вісім днів після виходу з колонії уродженець села Стара Лішня знову вчинив серію злочинів. Чоловік упродовж кількох днів обкрадав відвідувачів місцевого цвинтаря у мікрорайоні Шахтарському, за що Нововолинський міський суд призначив йому покарання у вигляді реального позбавлення волі.Про це БУГу стало відомо з вироку Нововолинського міського суду.Зловмисник вийшов на волю 8-го травня 2026-го року після відбуття попереднього терміну. Утім, вже 16-го травня на кладовищі він поцупив із лавки жилетку та сумку відвідувачки з грошима, брендовими окулярами та особистими речами на суму понад 5,4 тисячі гривень. Наступного дня на тому ж цвинтарі чоловік украв зі столу сумку з мобільним телефоном Samsung, готівкою та 200 доларами США, завдавши потерпілій збитків на понад 12,3 тисячі гривень.Останній епізод стався 22-го травня: зловмисник проник до незачиненого автомобіля «TOYOTA HILUX», припаркованого біля кладовища, та забрав сумку з документами, особистими речами та понад 41 тисячею гривень у різній валюті. Загальна сума збитків за цим епізодом сягнула 42,5 тисячі гривень.Того ж дня правоохоронці затримали рецидивіста. У суді він відмовився надавати свідчення, але повністю визнав свою вину.Нововолинський міський суд визнав чоловіка винним у крадіжках, вчинених в умовах воєнного стану, та призначив йому 5 років і 3 місяці позбавлення волі. Також обвинувачений має сплатити майже 13 тисяч гривень за проведення експертиз.

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