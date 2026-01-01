Завтра у Луцькій громаді прощатимуться із воїном Олександром Римарчуком

Олександром Римарчуком вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до села Боголюби, де він народився та жив.



Про це



Кортеж рухатиметься вулицею Центральною до будинку на вулиці Лесі Українки, 44. Звідти пішою ходою вирушать до церкви Святого Василія Великого, де об 11:00 відбудеться чин похорону.



Поховають захисника на кладовищі в селі Боголюби.



"Вічна і світла пам’ять полеглому Герою! Закликаємо жителів громади долучитися до прощання із захисником і гідно провести його в останню дорогу", - зазначають у міській раді.



Довідково:



Олександр Петрович Римарчук народився 11 вересня 1987 року в селі Боголюби. Загинув 6 листопада 2026 року внаслідок удару ворожого FPV-дрона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п’ятницю, 13 листопада, о 10:20 траурний кортеж із захисникомвирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до села Боголюби, де він народився та жив.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Кортеж рухатиметься вулицею Центральною до будинку на вулиці Лесі Українки, 44. Звідти пішою ходою вирушать до церкви Святого Василія Великого, де об 11:00 відбудеться чин похорону.Поховають захисника на кладовищі в селі Боголюби."Вічна і світла пам’ять полеглому Герою! Закликаємо жителів громади долучитися до прощання із захисником і гідно провести його в останню дорогу", - зазначають у міській раді.Олександр Петрович Римарчук народився 11 вересня 1987 року в селі Боголюби. Загинув 6 листопада 2026 року внаслідок удару ворожого FPV-дрона.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію