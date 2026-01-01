Завтра у Луцькій громаді прощатимуться із воїном Олександром Римарчуком
Сьогодні, 15:09
У п’ятницю, 13 листопада, о 10:20 траурний кортеж із захисником Олександром Римарчуком вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до села Боголюби, де він народився та жив.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Кортеж рухатиметься вулицею Центральною до будинку на вулиці Лесі Українки, 44. Звідти пішою ходою вирушать до церкви Святого Василія Великого, де об 11:00 відбудеться чин похорону.
Поховають захисника на кладовищі в селі Боголюби.
"Вічна і світла пам’ять полеглому Герою! Закликаємо жителів громади долучитися до прощання із захисником і гідно провести його в останню дорогу", - зазначають у міській раді.
Довідково:
Олександр Петрович Римарчук народився 11 вересня 1987 року в селі Боголюби. Загинув 6 листопада 2026 року внаслідок удару ворожого FPV-дрона.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Кортеж рухатиметься вулицею Центральною до будинку на вулиці Лесі Українки, 44. Звідти пішою ходою вирушать до церкви Святого Василія Великого, де об 11:00 відбудеться чин похорону.
Поховають захисника на кладовищі в селі Боголюби.
"Вічна і світла пам’ять полеглому Герою! Закликаємо жителів громади долучитися до прощання із захисником і гідно провести його в останню дорогу", - зазначають у міській раді.
Довідково:
Олександр Петрович Римарчук народився 11 вересня 1987 року в селі Боголюби. Загинув 6 листопада 2026 року внаслідок удару ворожого FPV-дрона.
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