Зареєстрували 57 випадків сказу: на Волині дозволили контрольоване знищення хижих тварин, - ОВА





Як Роман Романюк, проведено ряд консультацій, в результаті яких знайдена узгоджена позиція усіх відповідних структур про регулювання чисельності хижих тварин (вовків, лисиць, шакалів) на території Волинської області.



«Наголошую, мова не йде про відновлення полювання. Це заборонено. Йдеться про життя, безпеку та здоров’я волинян, адже це – найвища цінність. Усі ми знаємо, що сказ – небезпечне вірусне захворювання, спільне для людей і тварин, а передається через контакт з інфікованою твариною. І сьогодні, коли все частіше з’являються повідомлення про появу диких тварин у населених пунктах, зростає ймовірність їхнього контакту з людьми», - зазначив Роман Романюк.



За даними управління Держпродспоживслужби області, на Волині від початку року й донині зареєстрували 57 випадків сказу у диких, домашніх та свійських тварин. Цифра невтішна. Реагувати потрібно.

Тож в області напрацювали порядок контрольованого регулювання чисельності хижих тварин.



Як це відбуватиметься?



Заходи проводитимуть організовані групи фахівців, чисельністю не менше 10 осіб, за обов’язкової присутності відповідальних працівників мисливського господарства та поліцейського офіцера громади. Перед початком усіх учасників зареєструють і проведуть інструктаж із безпеки.



Проведення заходів відбудеться із 14 листопада до 29 грудня лише по суботах і неділях у світлу пору доби. Дозволені місця попередньо погоджуватимуть із військовими. Лісові масиви, території природно-заповідного фонду та ділянки ближче, ніж за два кілометри до об’єктів сил оборони виключені.



Не пізніше ніж за два дні організатори мають повідомити відповідні служби та громади. До роботи залучатимуть ветеринарних спеціалістів для відбору зразків на лабораторні дослідження та перевірки ефективності вакцинації диких тварин проти сказу. Після кожного виїзду організатори звітуватимуть про результати. У разі порушень заходи припинятимуть, а винних притягуватимуть до відповідальності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині затвердили порядок контрольованого регулювання чисельності хижих тварин.Як повідомив т.в.о. начальника ОВА, проведено ряд консультацій, в результаті яких знайдена узгоджена позиція усіх відповідних структур про регулювання чисельності хижих тварин (вовків, лисиць, шакалів) на території Волинської області.«Наголошую, мова не йде про відновлення полювання. Це заборонено. Йдеться про життя, безпеку та здоров’я волинян, адже це – найвища цінність. Усі ми знаємо, що сказ – небезпечне вірусне захворювання, спільне для людей і тварин, а передається через контакт з інфікованою твариною. І сьогодні, коли все частіше з’являються повідомлення про появу диких тварин у населених пунктах, зростає ймовірність їхнього контакту з людьми», - зазначив Роман Романюк.За даними управління Держпродспоживслужби області, на Волині від початку року й донині зареєстрували 57 випадків сказу у диких, домашніх та свійських тварин. Цифра невтішна. Реагувати потрібно.Тож в області напрацювали порядок контрольованого регулювання чисельності хижих тварин.Заходи проводитимуть організовані групи фахівців, чисельністю не менше 10 осіб, за обов’язкової присутності відповідальних працівників мисливського господарства та поліцейського офіцера громади. Перед початком усіх учасників зареєструють і проведуть інструктаж із безпеки.Проведення заходів відбудеться із 14 листопада до 29 грудня лише по суботах і неділях у світлу пору доби. Дозволені місця попередньо погоджуватимуть із військовими. Лісові масиви, території природно-заповідного фонду та ділянки ближче, ніж за два кілометри до об’єктів сил оборони виключені.Не пізніше ніж за два дні організатори мають повідомити відповідні служби та громади. До роботи залучатимуть ветеринарних спеціалістів для відбору зразків на лабораторні дослідження та перевірки ефективності вакцинації диких тварин проти сказу. Після кожного виїзду організатори звітуватимуть про результати. У разі порушень заходи припинятимуть, а винних притягуватимуть до відповідальності.

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