Морква здорожчала більш ніж наполовину: скільки коштують овочі на ринку Луцька





Про це йдеться у сюжеті телеканалу



За словами продавців, цьогоріч погода по-різному вплинула на врожайність. Садівники та фермери, які мали змогу поливати городину, задоволені результатами: добре вродили яблука, груші, помідори, перець та різні види капусти – білокачанна, цвітна й броколі.



Натомість частина аграріїв скаржиться на спеку та відсутність дощів протягом чотирьох місяців. Через посуху врожай картоплі у деяких господарствах виявився вдвічі меншим за торішній, а самі бульби – дрібними. Також через похолодання почала підмерзати цвітна капуста, що вже вплинуло на цінники.



Актуальні ціни на ринку:



Яблука: 30–40 грн/кг (залежно від сорту та смаку);

Груші: 50–70 грн/кг;

Картопля: 15–20 грн/кг (суттєво не здорожчала);

Морква: 20–40 грн/кг (на поливні коренеплоди ціна зросла більш ніж наполовину);

Цибуля та буряк: 20–30 грн/кг.



Також продавці зазначають, що через холоди піднялася вартість тепличного перцю та зелені. Подальшого різкого стрибка цін на сезонну продукцію торговці не прогнозують, оскільки сезон торгівлі просто неба вже добігає кінця.



Самі ж покупці зізнаються, що здорожчання відчутне, особливо для пенсіонерів, проте відмовлятися від звичних продуктів люди не готові – овочі та фрукти продовжують купувати, хоч і ретельніше обирають вигідніші пропозиції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На луцькому ринку зафіксували коливання цін на сезонні овочі та фрукти. Поки одні фермери тішаться щедрим урожаєм яблук, груш та капусти, інші вимушені піднімати вартість коренеплодів через поганий врожай.Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент Волинь» За словами продавців, цьогоріч погода по-різному вплинула на врожайність. Садівники та фермери, які мали змогу поливати городину, задоволені результатами: добре вродили яблука, груші, помідори, перець та різні види капусти – білокачанна, цвітна й броколі.Натомість частина аграріїв скаржиться на спеку та відсутність дощів протягом чотирьох місяців. Через посуху врожай картоплі у деяких господарствах виявився вдвічі меншим за торішній, а самі бульби – дрібними. Також через похолодання почала підмерзати цвітна капуста, що вже вплинуло на цінники.Актуальні ціни на ринку:Яблука: 30–40 грн/кг (залежно від сорту та смаку);Груші: 50–70 грн/кг;Картопля: 15–20 грн/кг (суттєво не здорожчала);Морква: 20–40 грн/кг (на поливні коренеплоди ціна зросла більш ніж наполовину);Цибуля та буряк: 20–30 грн/кг.Також продавці зазначають, що через холоди піднялася вартість тепличного перцю та зелені. Подальшого різкого стрибка цін на сезонну продукцію торговці не прогнозують, оскільки сезон торгівлі просто неба вже добігає кінця.Самі ж покупці зізнаються, що здорожчання відчутне, особливо для пенсіонерів, проте відмовлятися від звичних продуктів люди не готові – овочі та фрукти продовжують купувати, хоч і ретельніше обирають вигідніші пропозиції.

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