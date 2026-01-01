На Волині за 7,2 млн євро оновлять лабораторії та гуртожиток центру профосвіти

На Волині за 7,2 млн євро оновлять лабораторії та гуртожиток центру профосвіти
Колківський центр професійної освіти на Волині увійшов до трійки закладів профтехосвіти в Україні, на базі яких створять Центри професійної досконалості. На модернізацію навчальної інфраструктури закладу передбачили 7,2 млн євро від Європейського інвестиційного банку. Про це в середу, 11 листопада, повідомила Волинська обласна рада.

Загалом на створення трьох центрів у Києві, Дніпрі та на Волині спрямують 24 млн євро. Угоди про фінансування підписали Міністерства освіти і науки та фінансів України разом із закладами професійної освіти. Створення таких центрів є одним з етапів реформи профтехосвіти.

Колківський центр відібрали на конкурсній основі. Як розповіла директорка закладу Людмила Панасюк, однією з його переваг стала підготовка фахівців за понад 15 спеціальностями для сільського господарства, будівництва, харчової промисловості та сфери обслуговування.

Крім того, щороку в закладі підвищують кваліфікацію орієнтовно 500 дорослих. За цим показником центр є лідером серед закладів професійно-технічної освіти в Україні, зазначила директорка.

За гроші проєкту в Колках оновлять лабораторії сільськогосподарських машин, закуплять спеціалізоване обладнання та реконструюють гуртожиток. Проєктно-кошторисну документацію для обох об’єктів уже підготували.

Основні будівельні роботи планують провести у 2027–2028 роках.



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Теги: гуртожитки, ремонт, Волинь
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