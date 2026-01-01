На Волині за 7,2 млн євро оновлять лабораторії та гуртожиток центру профосвіти

Колківський центр професійної освіти на Волині увійшов до трійки закладів профтехосвіти в Україні, на базі яких створять Центри професійної досконалості. На модернізацію навчальної інфраструктури закладу передбачили 7,2 млн євро від Європейського інвестиційного банку. Про це в середу, 11 листопада, повідомила Волинська обласна рада.Загалом на створення трьох центрів у Києві, Дніпрі та на Волині спрямують 24 млн євро. Угоди про фінансування підписали Міністерства освіти і науки та фінансів України разом із закладами професійної освіти. Створення таких центрів є одним з етапів реформи профтехосвіти.Колківський центр відібрали на конкурсній основі. Як розповіла директорка закладу, однією з його переваг стала підготовка фахівців за понад 15 спеціальностями для сільського господарства, будівництва, харчової промисловості та сфери обслуговування.Крім того, щороку в закладі підвищують кваліфікацію орієнтовно 500 дорослих. За цим показником центр є лідером серед закладів професійно-технічної освіти в Україні, зазначила директорка.За гроші проєкту в Колках оновлять лабораторії сільськогосподарських машин, закуплять спеціалізоване обладнання та реконструюють гуртожиток. Проєктно-кошторисну документацію для обох об’єктів уже підготували.Основні будівельні роботи планують провести у 2027–2028 роках.