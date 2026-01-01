Як діяти після прильоту та що покласти у тривожну валізку: поради рятувальника з Волині





Наскільки ці поради відповідають правилам безпеки та як поводитися в таких ситуаціях, журналістам Роман Даркович, провідний інспектор відділу №3 Луцького районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності Головного управління ДСНС України у Волинській області.



За словами рятувальника, тривожна валізка залишається актуальною навіть через роки повномасштабної війни. У ній варто мати документи, ліхтарик, питну воду, продукти тривалого зберігання й аптечку.



Документи краще тримати у фізичному вигляді, навіть якщо людина користується застосунком «Дія». Під час вибуху телефон може загубитися або пошкодитися.



«У мене напоготові звичайний рюкзак із водою, харчами, документами, аптечкою та грошима — запасом приблизно на три доби. Він завжди стоїть біля виходу з будинку».



Також фахівець рекомендує мати вдома порошковий вогнегасник, який підходить для різних типів загорянь. За можливості можна придбати й вуглекислотний — для гасіння електропристроїв. Зберігати їх потрібно на видному місці неподалік виходу, не перекриваючи шлях евакуації.



Щодо спеціальних масок-респіраторів зі змінними фільтрами, які рекомендують у соцмережах, інспектор зазначив, що це радше додаткова рекомендація, а не обов'язкова вимога для кожної оселі.



У чеклістах також радять заздалегідь знати, де розташовані джерела водопостачання, які можуть знадобитися рятувальникам під час гасіння пожежі.



За словами Романа Дарковича, біля багатоквартирних будинків уже є підземні пожежні гідранти. Їх регулярно перевіряють, адже несправність такого джерела води може ускладнити роботу рятувальників.



Додатково встановлювати гідранти біля кожного будинку необов'язково. Це може бути ініціативою власників, якщо вони мають таку можливість.



Ще одна порада із соцмереж — заздалегідь записати номери екстрених служб і близьких та розмістити список біля вхідних дверей. Рятувальник зазначає, що це особиста справа кожного, однак радить запам'ятати універсальний номер екстреної допомоги — 112.



«Якщо телефонувати зразу, наприклад, на 101, ви потрапляєте безпосередньо на оператора у Волинській області, і він відправляє автомобіль. Якщо телефонуєте на 112, там приймають виклик, з'ясовують, де це сталося, і перенаправляють його на служби у Волинську область».



За його словами, через перенаправлення виклик на номер 112 може тривати приблизно на дві-три хвилини довше, ніж дзвінок безпосередньо на 101.



Якщо після прильоту виникла пожежа або є загроза руйнування будівлі, першочергово потрібно подбати про власну безпеку. Не варто витрачати час на збирання документів, грошей чи одягу.



«Потрібно подбати про власну безпеку, а вже потім думати про все інше. Документи можна відновити, а життя — ні».



Якщо вибух стався безпосередньо поблизу квартири, рятувальник радить евакуюватися. Якщо ж приліт був у сусідньому будинку, а власне приміщення не постраждало, можна залишатися вдома.



Якщо вихід заблокований через дим або вогонь на сходовій клітці, за можливості потрібно вийти на балкон, кликати на допомогу та зателефонувати на 101 або повідомити близьких про своє місцеперебування.



Окремо інспектор наголошує, що не можна самостійно розбирати завали. Це може спричинити повторне обвалення та травмувати як постраждалих, так і тих, хто намагається допомогти. Якщо людина опинилася під уламками, варто не панікувати та подавати звукові сигнали, наприклад стукати по конструкціях. Під час пошукових робіт рятувальники зупиняються, щоб прислухатися до можливих звуків з-під завалів.



На основі рекомендацій Романа Дарковича можна виокремити кілька основних правил:



- Підготуйте тривожний рюкзак. Покладіть туди документи, воду, їжу, аптечку, ліхтарик та гроші. Зберігайте біля виходу.

- Майте вдома вогнегасник. Рятувальник рекомендує порошковий.

- Запишіть екстрені контакти. Збережіть номери близьких і служб порятунку: 101 та 112.

- Не збирайте речі під час небезпеки. Якщо є загроза пожежі чи руйнування, насамперед залиште приміщення.

- Якщо вихід заблокований, повідомте про своє місцеперебування. За можливості вийдіть на балкон, кличте на допомогу та телефонуйте рятувальникам.

- Не розбирайте завали самостійно. Повідомте екстрені служби про постраждалих і дочекайтеся фахівців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після російської атаки на Луцьк 14 жовтня у соціальних мережах активно поширювали чеклісти з порадами, як підготуватися до можливого влучання та що робити, якщо ракета або дрон пошкодили житло. У дописах неодноразово наголошували про необхідність мати вдома вогнегасник, маску-респіратор, запас води, заздалегідь підготувати тривожну валізку та записати номери екстрених служб.Наскільки ці поради відповідають правилам безпеки та як поводитися в таких ситуаціях, журналістам ВСН розповів, провідний інспектор відділу №3 Луцького районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності Головного управління ДСНС України у Волинській області.За словами рятувальника, тривожна валізка залишається актуальною навіть через роки повномасштабної війни. У ній варто мати документи, ліхтарик, питну воду, продукти тривалого зберігання й аптечку.Документи краще тримати у фізичному вигляді, навіть якщо людина користується застосунком «Дія». Під час вибуху телефон може загубитися або пошкодитися.«У мене напоготові звичайний рюкзак із водою, харчами, документами, аптечкою та грошима — запасом приблизно на три доби. Він завжди стоїть біля виходу з будинку».Також фахівець рекомендує мати вдома порошковий вогнегасник, який підходить для різних типів загорянь. За можливості можна придбати й вуглекислотний — для гасіння електропристроїв. Зберігати їх потрібно на видному місці неподалік виходу, не перекриваючи шлях евакуації.Щодо спеціальних масок-респіраторів зі змінними фільтрами, які рекомендують у соцмережах, інспектор зазначив, що це радше додаткова рекомендація, а не обов'язкова вимога для кожної оселі.У чеклістах також радять заздалегідь знати, де розташовані джерела водопостачання, які можуть знадобитися рятувальникам під час гасіння пожежі.За словами Романа Дарковича, біля багатоквартирних будинків уже є підземні пожежні гідранти. Їх регулярно перевіряють, адже несправність такого джерела води може ускладнити роботу рятувальників.Додатково встановлювати гідранти біля кожного будинку необов'язково. Це може бути ініціативою власників, якщо вони мають таку можливість.Ще одна порада із соцмереж — заздалегідь записати номери екстрених служб і близьких та розмістити список біля вхідних дверей. Рятувальник зазначає, що це особиста справа кожного, однак радить запам'ятати універсальний номер екстреної допомоги — 112.«Якщо телефонувати зразу, наприклад, на 101, ви потрапляєте безпосередньо на оператора у Волинській області, і він відправляє автомобіль. Якщо телефонуєте на 112, там приймають виклик, з'ясовують, де це сталося, і перенаправляють його на служби у Волинську область».За його словами, через перенаправлення виклик на номер 112 може тривати приблизно на дві-три хвилини довше, ніж дзвінок безпосередньо на 101.Якщо після прильоту виникла пожежа або є загроза руйнування будівлі, першочергово потрібно подбати про власну безпеку. Не варто витрачати час на збирання документів, грошей чи одягу.«Потрібно подбати про власну безпеку, а вже потім думати про все інше. Документи можна відновити, а життя — ні».Якщо вибух стався безпосередньо поблизу квартири, рятувальник радить евакуюватися. Якщо ж приліт був у сусідньому будинку, а власне приміщення не постраждало, можна залишатися вдома.Якщо вихід заблокований через дим або вогонь на сходовій клітці, за можливості потрібно вийти на балкон, кликати на допомогу та зателефонувати на 101 або повідомити близьких про своє місцеперебування.Окремо інспектор наголошує, що не можна самостійно розбирати завали. Це може спричинити повторне обвалення та травмувати як постраждалих, так і тих, хто намагається допомогти. Якщо людина опинилася під уламками, варто не панікувати та подавати звукові сигнали, наприклад стукати по конструкціях. Під час пошукових робіт рятувальники зупиняються, щоб прислухатися до можливих звуків з-під завалів.На основі рекомендацій Романа Дарковича можна виокремити кілька основних правил:- Підготуйте тривожний рюкзак. Покладіть туди документи, воду, їжу, аптечку, ліхтарик та гроші. Зберігайте біля виходу.- Майте вдома вогнегасник. Рятувальник рекомендує порошковий.- Запишіть екстрені контакти. Збережіть номери близьких і служб порятунку: 101 та 112.- Не збирайте речі під час небезпеки. Якщо є загроза пожежі чи руйнування, насамперед залиште приміщення.- Якщо вихід заблокований, повідомте про своє місцеперебування. За можливості вийдіть на балкон, кличте на допомогу та телефонуйте рятувальникам.- Не розбирайте завали самостійно. Повідомте екстрені служби про постраждалих і дочекайтеся фахівців.

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