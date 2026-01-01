13 листопада на Волині: гортаючи календар

13 листопада на Волині: гортаючи календар
13 листопада день народження у волинського журналіста Вадима Панафідіна (на фото).

Також сьогодні відзначають день народження волинського художника Костя Борисюка, музиканта, бас-гітариста гурту «ФлайzZzа» Максима Комарука та художниці Маргарити Паламарчук.

За православним календарем 13 листопада іменини святкують Іван та Герман

ВолиньPost вітає всіх зі святом та бажає любові, міцного здоров'я, народження в житті та успіхів у роботі.

Також 13 листопада відзначається Міжнародний день сліпих.

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Теги: день народження, свята, іменини
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