13 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
13 листопада день народження у волинського журналіста Вадима Панафідіна (на фото).
Також сьогодні відзначають день народження волинського художника Костя Борисюка, музиканта, бас-гітариста гурту «ФлайzZzа» Максима Комарука та художниці Маргарити Паламарчук.
За православним календарем 13 листопада іменини святкують Іван та Герман
ВолиньPost вітає всіх зі святом та бажає любові, міцного здоров'я, народження в житті та успіхів у роботі.
Також 13 листопада відзначається Міжнародний день сліпих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Також сьогодні відзначають день народження волинського художника Костя Борисюка, музиканта, бас-гітариста гурту «ФлайzZzа» Максима Комарука та художниці Маргарити Паламарчук.
За православним календарем 13 листопада іменини святкують Іван та Герман
ВолиньPost вітає всіх зі святом та бажає любові, міцного здоров'я, народження в житті та успіхів у роботі.
Також 13 листопада відзначається Міжнародний день сліпих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
13 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Кушнер назвав терміни наступного раунду переговорів по Україні
12 листопада, 23:19
Як діяти після прильоту та що покласти у тривожну валізку: поради рятувальника з Волині
12 листопада, 22:43
Місяці невідомості: підтвердили загибель Героя з Волині Василя Брика
12 листопада, 22:12
На Волині за 7,2 млн євро оновлять лабораторії та гуртожиток центру профосвіти
12 листопада, 21:45