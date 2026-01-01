Кушнер назвав терміни наступного раунду переговорів по Україні

Кушнер назвав терміни наступного раунду переговорів по Україні
Переговори між США, Україною та Росією продовжаться. Головною темою буде закінчення війни РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посланця Трампа Джареда Кушнера.

Кушнер про перемовини

Після закінчення зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві Кушнер заявив, що багатосторонні переговори щодо закінчення війни в Україні відбудуться наступного тижня.

За його словами, на них вплине те, що американські переговорники обговорили з Путіним 12 листопада.

Посланець США Стів Віткофф після зустрічі із Путіним заявив про домовленість щодо нового раунду тристоронніх переговорів.

Він каже, що прогресу на перемовинах досягнуто. Крім того, Віткофф повідомив, що до наступних переговорів щодо війни в Україні приєднаються представники європейських країн.

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Теги: переговори, війна, Росія, Путін
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