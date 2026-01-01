Пенсіонерам передбачили доплати: хто і за що може отримати додаткові гроші 2026-го





Які обставини дають право на підвищення пенсійних виплат і на які суми можна розраховувати, повідомило видання



У ПФУ наголошують, що розмір окремих доплат залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 2026-го цей показник становить 2595 грн.



Перед зверненням до Пенсійного фонду варто уточнити, на які саме виплати пенсіонер має право та які документи потрібно підготувати. Зокрема, знадобляться паспорт, ідентифікаційний код та інші довідки, які є важливими для призначення тієї чи іншої надбавки.



Утримання непрацездатних членів сім’ї



Пенсіонери, які не працюють, але утримують дітей віком до 18 років, можуть отримувати додатково 150 грн на кожну дитину.



Для військових пенсіонерів, які вже на заслуженому відпочинку, передбачена інша сума — 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Цього року — це 1297,50 грн на кожного такого члена сім’ї.



Важлива умова: родич, на якого оформлюють доплату, не повинен отримувати власну пенсію або державну соціальну допомогу. Якщо в сім’ї є кілька пенсіонерів, надбавку призначають лише одному з них — за спільним вибором.



Постійний сторонній догляд



Пенсіонери, які за станом здоров’я потребують постійної допомоги іншої людини, за певних умов мають право на спеціальну доплату до пенсії.



Щоб її оформити, потрібно звернутися із заявою до Пенсійного фонду та надати медичний висновок, який підтверджує необхідність стороннього догляду. Водночас отримувати цю надбавку разом із державною соціальною допомогою на догляд не можна.



Проживання у гірських населених пунктах



Пенсіонери, які щонайменше шість місяців поспіль проживають або працюють у гірській місцевості, можуть претендувати на підвищення пенсії на 20% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.



Для отримання доплати спочатку потрібно оформити посвідчення жителя гірського населеного пункту в органі місцевого самоврядування. Після цього слід подати заяву та необхідні документи до Пенсійного фонду.



Особливі заслуги, реабілітація і статус ветерана війни



Для окремих категорій громадян законодавство передбачає спеціальні підвищення до пенсії. Право на них та розмір виплат залежать від конкретного статусу, наявності інвалідності й інших обставин.



У деяких випадках такі доплати можна отримувати одночасно з іншими надбавками. Однак можливість поєднання виплат визначається окремо — відповідно до виду допомоги та вимог законодавства.



Понаднормовий страховий стаж



Пенсіонери, які мають страховий стаж понад установлену законом норму, можуть отримувати доплату за кожен повний рік роботи понад цей показник.



Її розмір становить 1% від розрахованої пенсії за кожен додатковий рік стажу. Водночас сума доплати за один рік не може перевищувати 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році це максимум 25,95 грн. Неповні роки понаднормового стажу до розрахунку не включають.



Норматив страхового стажу залежить від дати призначення або перерахунку пенсії:



для пенсій, призначених або перерахованих після 1 жовтня 2011 року: понаднормовим вважається стаж понад 35 років для чоловіків і 30 років для жінок.



для пенсій, призначених до 1 жовтня 2011 року: понаднормовим є стаж понад 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні пенсіонери можуть розраховувати на різні надбавки та доплати до пенсії. Втім, частину з них Пенсійний фонд призначає не автоматично — у деяких випадках для отримання додаткових коштів потрібно особисто звернутися із заявою.Які обставини дають право на підвищення пенсійних виплат і на які суми можна розраховувати, повідомило видання «На пенсії». У ПФУ наголошують, що розмір окремих доплат залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 2026-го цей показник становить 2595 грн.Перед зверненням до Пенсійного фонду варто уточнити, на які саме виплати пенсіонер має право та які документи потрібно підготувати. Зокрема, знадобляться паспорт, ідентифікаційний код та інші довідки, які є важливими для призначення тієї чи іншої надбавки.Пенсіонери, які не працюють, але утримують дітей віком до 18 років, можуть отримувати додатково 150 грн на кожну дитину.Для військових пенсіонерів, які вже на заслуженому відпочинку, передбачена інша сума — 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Цього року — це 1297,50 грн на кожного такого члена сім’ї.Важлива умова: родич, на якого оформлюють доплату, не повинен отримувати власну пенсію або державну соціальну допомогу. Якщо в сім’ї є кілька пенсіонерів, надбавку призначають лише одному з них — за спільним вибором.Пенсіонери, які за станом здоров’я потребують постійної допомоги іншої людини, за певних умов мають право на спеціальну доплату до пенсії.Щоб її оформити, потрібно звернутися із заявою до Пенсійного фонду та надати медичний висновок, який підтверджує необхідність стороннього догляду. Водночас отримувати цю надбавку разом із державною соціальною допомогою на догляд не можна.Пенсіонери, які щонайменше шість місяців поспіль проживають або працюють у гірській місцевості, можуть претендувати на підвищення пенсії на 20% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.Для отримання доплати спочатку потрібно оформити посвідчення жителя гірського населеного пункту в органі місцевого самоврядування. Після цього слід подати заяву та необхідні документи до Пенсійного фонду.Для окремих категорій громадян законодавство передбачає спеціальні підвищення до пенсії. Право на них та розмір виплат залежать від конкретного статусу, наявності інвалідності й інших обставин.У деяких випадках такі доплати можна отримувати одночасно з іншими надбавками. Однак можливість поєднання виплат визначається окремо — відповідно до виду допомоги та вимог законодавства.Пенсіонери, які мають страховий стаж понад установлену законом норму, можуть отримувати доплату за кожен повний рік роботи понад цей показник.Її розмір становить 1% від розрахованої пенсії за кожен додатковий рік стажу. Водночас сума доплати за один рік не може перевищувати 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році це максимум 25,95 грн. Неповні роки понаднормового стажу до розрахунку не включають.Норматив страхового стажу залежить від дати призначення або перерахунку пенсії:для пенсій, призначених або перерахованих після 1 жовтня 2011 року: понаднормовим вважається стаж понад 35 років для чоловіків і 30 років для жінок.для пенсій, призначених до 1 жовтня 2011 року: понаднормовим є стаж понад 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію