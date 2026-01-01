Українці ще можуть оформити субсидію: кому потрібно встигнути до 30 листопада

Кому потрібно подати заяву на субсидію

звертаються за субсидією вперше;

отримали відмову в призначенні допомоги в неопалювальний сезон;

орендують житло та самостійно оплачують комунальні послуги;

є внутрішньо переміщеними особами й оформлюють субсидію за фактичним місцем проживання;

проживають у помешканні, де фактична кількість мешканців менша за кількість зареєстрованих;

оформлюють субсидію на придбання твердого палива або скрапленого газу;

мають зміни у складі домогосподарства чи інші обставини, які потребують нового звернення.

Чому важливо встигнути до 30 листопада

Як оформити субсидію у 2026 році

онлайн через вебпортал Пенсійного фонду України;

через мобільний застосунок «Пенсійний фонд»;

особисто в будь-якому сервісному центрі ПФУ;

поштою на адресу територіального органу Пенсійного фонду;

через ЦНАП або уповноважених представників територіальних громад;

через портал «Дія».

Коли виплатять субсидію за жовтень

Як перевірити, чи нарахували субсидію

Українці, які ще не оформили житлову субсидію на опалювальний сезон 2026–2027 років, мають час до 30 листопада. Якщо подати документи до цієї дати включно,. Однак це стосується не всіх громадян.У Пенсійному фонді пояснили, що громадяни, які звернуться за призначенням субсидії до кінця листопада, зможуть отримати допомогу з початку опалювального сезону, якщо на той момент уже мали на неї право.Натомість тим, хто подасть документи починаючи з 1 грудня,Нагадаємо,Більшості українців, які вже отримували житлову субсидію, повторно звертатися до Пенсійного фонду не потрібно. Допомогу на опалювальний сезон перераховують автоматично, якщо не змінилися обставини, що впливають на її призначення.Опалювальний сезон для призначення субсидій розпочався 1 жовтня 2026 року.Якщо громадянин подасть документи до 30 листопада включно, допомогу можуть призначити з 1 жовтня, але не раніше дня виникнення права на її отримання.Наприклад, якщо родина має право на субсидію з жовтня, але звернеться до Пенсійного фонду лише 20 листопада, їй можуть нарахувати допомогу за обидва місяці.Якщо ж така родина подасть заяву 5 грудня, субсидію за загальним правилом призначать лише з грудня.Подати заяву на призначення житлової субсидії можна кількома способами:Для оформлення допомоги зазвичай потрібно подати заяву та декларацію про доходи і витрати. В окремих випадках можуть знадобитися додаткові документи.У Пенсійному фонді повідомили, що розрахунок субсидій на опалювальний сезон 2026–2027 років уже проведено.Виплати здійснюють у поточному місяці за попередній. Таким чином, субсидію за жовтень виплачують у листопаді.Водночас під час розрахунку допомоги на опалення за жовтень враховують 16 днів — із 16 до 31 жовтня. Це правило поширюється на централізоване теплопостачання, а також індивідуальне газове та електричне опалення.Українці можуть самостійно перевірити розмір призначеної допомоги.Для цього потрібно зайти на портал електронних послуг Пенсійного фонду, авторизуватися в особистому кабінеті та відкрити розділ «Моя субсидія».Там доступна інформація про нараховані виплати на опалювальний сезон.Варто враховувати, що розмір субсидії визначають індивідуально. Він залежить від доходів домогосподарства, кількості його членів, витрат на житлово-комунальні послуги та інших обставин.