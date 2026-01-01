Складна структура власності клієнта: як проводиться kyc перевірка





Коротко про головне



Схему власності від клієнта потрібно зіставити з документами, що підтверджують зазначені в ній частки та зв’язки.

Право представника укладати договір перевіряють окремо від встановлення власників і контролю.

Законодавчі вимоги до перевірки клієнта залежать від виду діяльності компанії та її статусу у сфері фінансового моніторингу.

Визначте мету перевірки та вимоги законодавства

Абревіатура KYC означає «знай свого клієнта». Компанія може вивчати структуру власності клієнта для оцінки ризиків співпраці або на виконання законодавчих обов’язків. Від мети й статусу компанії залежать процедура, перелік документів та відповідальність за ухвалення рішень.



Перелік суб’єктів первинного фінансового моніторингу та вимоги до належної перевірки встановлює Закон України № 361-IX. Для таких суб’єктів дослідження має враховувати також правила їхнього регулятора. Звичайна комерційна компанія не набуває цього статусу лише тому, що вирішила перевірити клієнта.



Перевірте структуру власності й підстави контролю

Зіставте назви, реєстраційні номери, країни реєстрації та частки у схемі з документами відповідних компаній. Перевіряйте дату кожного документа: торішній витяг може вже не відображати нинішнього складу учасників. Якщо певний зв’язок у схемі не підтверджений, зазначте, яких саме відомостей бракує.



Крім розміру часток, досліджуйте права, які дають змогу визначати рішення компанії. Кінцевий бенефіціарний власник — фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на її діяльність. Директор або представник не стає бенефіціаром автоматично через свою посаду. Якщо клієнт повідомляє про відсутність бенефіціара, підстави такого висновку також потрібно перевірити.



Коли потрібні документи походять із різних країн або містять суперечності,



Перевірте представника та осіб, зазначених у структурі

З’ясуйте, хто укладатиме договір і на якій підставі діятиме: як керівник чи за довіреністю. Перевірте обсяг повноважень, строк дії документа та обмеження, важливі для операції. Підтвердження власників не відповідає на питання, чи може конкретна людина підписати потрібний договір.



Збіг імені із записом у санкційному переліку перевіряйте за додатковими даними: він може стосуватися іншої людини. Окремо встановлюйте статус політично значущої особи. Цей статус не є звинуваченням у порушенні; для суб’єктів фінмоніторингу він потребує передбачених законом оцінки та заходів.



З’ясуйте розбіжності до початку співпраці

Припустімо, у схемі зазначено, що компанією А повністю володіє компанія Б. Але витяг із реєстру називає її власником компанію В. Тут дані суперечать одне одному на одному рівні структури. Перевірте дати документів і зміни у складі учасників. До отримання пояснень та підтверджень цей зв’язок залишається нез’ясованим.



У підсумку зазначте встановлені факти, відсутні документи та вплив невирішених питань на рішення про співпрацю. Зовнішній аналітичний звіт допомагає відповідальній команді. Він не замінює обов’язкових дій суб’єкта фінмоніторингу та не гарантує, що банк або інша установа погодиться обслуговувати клієнта.



Поширені запитання

Що потрібно оновити, якщо під час перевірки корпоративного клієнта змінився власник однієї з проміжних компаній у структурі?

Запросіть актуальні документи щодо зміни та простежте її вплив на подальші рівні власності й контролю. Оновіть схему та висновки щодо осіб, яких вона зачіпає. Не поєднуйте в одній схемі відомості, що описують різні періоди, без пояснення цих дат.



Чи можна використати попередній звіт про перевірку клієнта для нового договору, якщо назва української компанії не змінилася?

Перевірте дату звіту, його обсяг і зміни у власності, керівництві та характері співпраці. Незмінна назва не підтверджує актуальності всіх відомостей. Для суб’єкта фінмоніторингу обсяг оновлення визначають також законодавчі, регуляторні та внутрішні вимоги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Клієнт надає схему власності, де між українською компанією та фізичними особами є кілька іноземних юридичних осіб. Сама кількість рівнів не доводить приховування власників. Завдання перевірки — зрозуміти, кому належать компанії, хто фактично їх контролює та чи відповідає схема підтвердним документам.Абревіатура KYC означає «знай свого клієнта». Компанія може вивчати структуру власності клієнта для оцінки ризиків співпраці або на виконання законодавчих обов’язків. Від мети й статусу компанії залежать процедура, перелік документів та відповідальність за ухвалення рішень.Перелік суб’єктів первинного фінансового моніторингу та вимоги до належної перевірки встановлює Закон України № 361-IX. Для таких суб’єктів дослідження має враховувати також правила їхнього регулятора. Звичайна комерційна компанія не набуває цього статусу лише тому, що вирішила перевірити клієнта.Зіставте назви, реєстраційні номери, країни реєстрації та частки у схемі з документами відповідних компаній. Перевіряйте дату кожного документа: торішній витяг може вже не відображати нинішнього складу учасників. Якщо певний зв’язок у схемі не підтверджений, зазначте, яких саме відомостей бракує.Крім розміру часток, досліджуйте права, які дають змогу визначати рішення компанії. Кінцевий бенефіціарний власник — фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на її діяльність. Директор або представник не стає бенефіціаром автоматично через свою посаду. Якщо клієнт повідомляє про відсутність бенефіціара, підстави такого висновку також потрібно перевірити.Коли потрібні документи походять із різних країн або містять суперечності, kyc перевірка може доповнити роботу команди незалежним дослідженням структури власності та пов’язаних осіб. У звіті має бути зрозуміло, на які джерела спирається кожний висновок і яких підтверджень ще немає.З’ясуйте, хто укладатиме договір і на якій підставі діятиме: як керівник чи за довіреністю. Перевірте обсяг повноважень, строк дії документа та обмеження, важливі для операції. Підтвердження власників не відповідає на питання, чи може конкретна людина підписати потрібний договір.Збіг імені із записом у санкційному переліку перевіряйте за додатковими даними: він може стосуватися іншої людини. Окремо встановлюйте статус політично значущої особи. Цей статус не є звинуваченням у порушенні; для суб’єктів фінмоніторингу він потребує передбачених законом оцінки та заходів.Припустімо, у схемі зазначено, що компанією А повністю володіє компанія Б. Але витяг із реєстру називає її власником компанію В. Тут дані суперечать одне одному на одному рівні структури. Перевірте дати документів і зміни у складі учасників. До отримання пояснень та підтверджень цей зв’язок залишається нез’ясованим.У підсумку зазначте встановлені факти, відсутні документи та вплив невирішених питань на рішення про співпрацю. Зовнішній аналітичний звіт допомагає відповідальній команді. Він не замінює обов’язкових дій суб’єкта фінмоніторингу та не гарантує, що банк або інша установа погодиться обслуговувати клієнта.Запросіть актуальні документи щодо зміни та простежте її вплив на подальші рівні власності й контролю. Оновіть схему та висновки щодо осіб, яких вона зачіпає. Не поєднуйте в одній схемі відомості, що описують різні періоди, без пояснення цих дат.Перевірте дату звіту, його обсяг і зміни у власності, керівництві та характері співпраці. Незмінна назва не підтверджує актуальності всіх відомостей. Для суб’єкта фінмоніторингу обсяг оновлення визначають також законодавчі, регуляторні та внутрішні вимоги.

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