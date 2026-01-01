В обласному центрі Волині сталася пожежа в багатоповерховому будинку. Рятувальники евакуювали 5 осіб.Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.19 листопада о 18:07 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про задимлення в багатоквартирному житловому будинку на вулиці Захисників України в Луцьку.На місце події направили три відділення рятувальників. Після прибуття встановили, що пожежа виникла в одній з жилових кімнат в квартири на четвертому поверсі.Насамперед рятувальники провели евакуацію мешканців із суміжних помешкань: на свіже повітря вивели чотирьох дорослих та одну дитину.Одночасно вогнеборці приступили до гасіння пожежі. Загоряння ліквідували за 11 хвилин.Причину виникнення пожежі з'ясовують фахівці.