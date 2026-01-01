У Луцьку під час пожежі в багатоповерхівці евакуювали дитину і 4 дорослих. ФОТО
Сьогодні, 23:19
В обласному центрі Волині сталася пожежа в багатоповерховому будинку. Рятувальники евакуювали 5 осіб.
Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.
19 листопада о 18:07 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про задимлення в багатоквартирному житловому будинку на вулиці Захисників України в Луцьку.
На місце події направили три відділення рятувальників. Після прибуття встановили, що пожежа виникла в одній з жилових кімнат в квартири на четвертому поверсі.
Насамперед рятувальники провели евакуацію мешканців із суміжних помешкань: на свіже повітря вивели чотирьох дорослих та одну дитину.
Одночасно вогнеборці приступили до гасіння пожежі. Загоряння ліквідували за 11 хвилин.
Причину виникнення пожежі з'ясовують фахівці.
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Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.
19 листопада о 18:07 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про задимлення в багатоквартирному житловому будинку на вулиці Захисників України в Луцьку.
На місце події направили три відділення рятувальників. Після прибуття встановили, що пожежа виникла в одній з жилових кімнат в квартири на четвертому поверсі.
Насамперед рятувальники провели евакуацію мешканців із суміжних помешкань: на свіже повітря вивели чотирьох дорослих та одну дитину.
Одночасно вогнеборці приступили до гасіння пожежі. Загоряння ліквідували за 11 хвилин.
Причину виникнення пожежі з'ясовують фахівці.
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