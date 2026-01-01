Російські окупанти, які вдерлися на українську землю нещадно забирають життя не тільки воїнів-захисників, а й цивільних українців. Від російського обстрілу в Запоріжжі загинув уродженець Волині.Про це повідомляють у дитячій поліклініці Луцька."Російська ракета забрала життя сина нашої колеги, інженера з охорони праці КП «Луцька міська дитяча поліклініка»загинув під час ракетного обстрілу російськими військами Запоріжжя — міста, де жив із дружиною і сином, працював, будував своє життя, мріяв і планував майбутнє… Росіяни безжально обірвали його життя", - йдеться у дописі.Тіло загиблого повернуть на рідну Волинь, де він і знайде свій останній спочинок.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.