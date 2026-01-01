Поліцейські викрили групу осіб, яка збувала амфетамін у Волинській області. Реалізували матеріали кримінального провадження співробітники управління карного розшуку ГУНП, за силової підтримки роти поліції особливого призначення та управління КОРД, спільно з ВСП, за процесуального керівництва прокуратури.Про це повідомляють у ГУПН у Волинській області.Системно і на постійній основі проводивши комплекс оперативно-розшукових заходів, працівники кримінальної поліції вийшли на слід групи чоловіків, які спеціалізувались на збуті особливо небезпечної психотропної речовини.У подальшому їх особи встановили. Організатор – 28-річний лучанин, він безпосередньо збував амфетамін наркозалежним. Інші чоловіки займались виконавськими ролями: фасували небезпечні речовини, збільшували клієнтську базу, шукали додаткові можливості збуту тощо.Днями правоохоронці провели десять санкціонованих обшуків у помешканнях фігурантів та в підвальних приміщеннях, якими вони користувались по вулиці Січовій та проспекту Відродження. Під час обшуків виявили амфетамін, шприци, електронні ваги, зіп-пакети, готові згортки та інші речові докази по справі. В одного з причетних до незаконного промислу вилучили також понад два десятки набоїв.Двох зловмисників затримали в порядку ст. 208 КПК України.За процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури, одному з них оголосили про підозру за ст. 307 та 263 ККУ, другому – за ст. 307 КК України. Вони перебувають під вартою. Слідство триває."Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду".