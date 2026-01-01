У Луцьку п'яна водійка врізалася в Toyota і влетіла у паркан
Сьогодні, 21:17
Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 19 листопада, у Луцьку на проспекті Соборності.
Про це повідомляє ІА Волинські новини.
Зі слів очевидців, відбулося зіткнення двох автомобілів. Він удару один із них влетів у паркан. Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження.
На місці події працювали правоохоронці, які встановлювали обставини аварії.
Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі патрульної поліції, сьогодні на проспекті Соборності водійка автомобіля Skoda Octavia не дотрималася безпечної швидкості та дистанції унаслідок чого зіткнулася з автомобілем Toyota Camry, а також пошкодила дорожнє огородження.
Під час спілкування патрульні виявили у водійки ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на місці зупинки підтвердив стан сп’яніння.
На водійку патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 124, ч. 1 ст. 130 та ч. 1 ст. 139 КУпАП.
У ДТП ніхто не постраждав.
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Про це повідомляє ІА Волинські новини.
Зі слів очевидців, відбулося зіткнення двох автомобілів. Він удару один із них влетів у паркан. Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження.
На місці події працювали правоохоронці, які встановлювали обставини аварії.
Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі патрульної поліції, сьогодні на проспекті Соборності водійка автомобіля Skoda Octavia не дотрималася безпечної швидкості та дистанції унаслідок чого зіткнулася з автомобілем Toyota Camry, а також пошкодила дорожнє огородження.
Під час спілкування патрульні виявили у водійки ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на місці зупинки підтвердив стан сп’яніння.
На водійку патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 124, ч. 1 ст. 130 та ч. 1 ст. 139 КУпАП.
У ДТП ніхто не постраждав.
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