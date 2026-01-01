Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 19 листопада, у Луцьку на проспекті Соборності.Про це повідомляє ІА Волинські новини.Зі слів очевидців, відбулося зіткнення двох автомобілів. Він удару один із них влетів у паркан. Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження.На місці події працювали правоохоронці, які встановлювали обставини аварії.Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі патрульної поліції, сьогодні на проспекті Соборності водійка автомобіля Skoda Octavia не дотрималася безпечної швидкості та дистанції унаслідок чого зіткнулася з автомобілем Toyota Camry, а також пошкодила дорожнє огородження.Під час спілкування патрульні виявили у водійки ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на місці зупинки підтвердив стан сп’яніння.На водійку патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 124, ч. 1 ст. 130 та ч. 1 ст. 139 КУпАП.У ДТП ніхто не постраждав.