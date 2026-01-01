Не відвідував у лікарні та пив вдома: у Луцьку жінку судили за домашнє насильство щодо чоловіка





Про це журналісти



Інцидент стався 16 жовтня 2026-го року близько обідньої пори вдома у подружжя. За даними суду, жінка влаштувала чоловікові скандал: штовхала його, давала ляпаси, ображала та погрожувала. Через це на неї склали поліцейський протокол за домашнє насильство.



Жінка свою вину визнала лише частково. Вона пояснила, що того дня повернулася додому з лікарні, а чоловік її жодного разу не провідав. Зайшовши до будинку, вона помітила порожні пляшки з-під алкоголю та зробила чоловіку зауваження. За її словами, у відповідь він почав її душити. Стверджувала, що саме вона викликала поліцію, проте правоохоронці склали протокол на неї.



У суді чоловік розповів, що вони з дружиною вже помирилися і пробачили одне одному, тому просив не карати її. Суд зважив на сімейне примирення та в підсумку її звільнили від покарання, зробивши лише усне зауваження, а справу закрили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку побутова сварка подружжя закінчилася адміністративним протоколом. Повернувшись додому з лікарні, жінка застала чоловіка напідпитку. Вона обурилася, що той не відвідував її під час лікування, і висловила свої претензії. Конфлікт переріс у сварку, через яку на місце викликали поліцію. Оцінивши обстановку, правоохоронці склали протокол про вчинення домашнього насильства на жінку.Про це журналісти «БУГу» дізналися з постанови Луцького міськрайонного суду.Інцидент стався 16 жовтня 2026-го року близько обідньої пори вдома у подружжя. За даними суду, жінка влаштувала чоловікові скандал: штовхала його, давала ляпаси, ображала та погрожувала. Через це на неї склали поліцейський протокол за домашнє насильство.Жінка свою вину визнала лише частково. Вона пояснила, що того дня повернулася додому з лікарні, а чоловік її жодного разу не провідав. Зайшовши до будинку, вона помітила порожні пляшки з-під алкоголю та зробила чоловіку зауваження. За її словами, у відповідь він почав її душити. Стверджувала, що саме вона викликала поліцію, проте правоохоронці склали протокол на неї.У суді чоловік розповів, що вони з дружиною вже помирилися і пробачили одне одному, тому просив не карати її. Суд зважив на сімейне примирення та в підсумку її звільнили від покарання, зробивши лише усне зауваження, а справу закрили.

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