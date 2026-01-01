Якою буде погода на Волині у неділю, 22 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики опублікували прогноз погоди на 22 листопада.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі гідрометеорології.
Прогноз погоди на 22 листопада
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ та мокрий сніг, вдень на всій території невеликий дощ та мокрий сніг. Вночі та вранці місцями слабка ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі гідрометеорології.
Прогноз погоди на 22 листопада
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ та мокрий сніг, вдень на всій території невеликий дощ та мокрий сніг. Вночі та вранці місцями слабка ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.
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