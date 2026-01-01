Якою буде погода на Волині у неділю, 22 листопада





Про це повідомляють у Волинському обласному центрі гідрометеорології.



Прогноз погоди на 22 листопада



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг.



Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.



Температура вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ та мокрий сніг, вдень на всій території невеликий дощ та мокрий сніг. Вночі та вранці місцями слабка ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця.



Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.



Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики опублікували прогноз погоди на 22 листопада.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі гідрометеорології.Прогноз погоди на 22 листопадаХмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг.Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.Температура вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ та мокрий сніг, вдень на всій території невеликий дощ та мокрий сніг. Вночі та вранці місцями слабка ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця.Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

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