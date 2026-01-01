Життя обірвалося надто рано: у Луцьку помер помічник судді міськрайонного суду Єгор Ленічев
Сьогодні, 20:38
Передчасно помер помічник судді Луцького міськрайонногосуду Волинської області Єгор Ленічев.
Про це повідомили на у суді.
Смерть чоловіка стала непоправною втратою для його родини, друзів та всього колективу.
Там згадують Єгора як відповідального й сумлінного фахівця, а також щиру, чуйну та порядну людину, яка з повагою ставилася до своєї роботи й завжди була готова підтримати інших:
«У нашій пам’яті Єгор назавжди залишиться не лише відповідальним і сумлінним фахівцем, а передусім світлою, щирою, чуйною та порядною людиною. Людиною, яка з повагою ставилася до своєї справи, з добротою – до тих, хто поруч, і завжди була готова підтримати та прийти на допомогу».
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Про це повідомили на у суді.
Смерть чоловіка стала непоправною втратою для його родини, друзів та всього колективу.
Там згадують Єгора як відповідального й сумлінного фахівця, а також щиру, чуйну та порядну людину, яка з повагою ставилася до своєї роботи й завжди була готова підтримати інших:
«У нашій пам’яті Єгор назавжди залишиться не лише відповідальним і сумлінним фахівцем, а передусім світлою, щирою, чуйною та порядною людиною. Людиною, яка з повагою ставилася до своєї справи, з добротою – до тих, хто поруч, і завжди була готова підтримати та прийти на допомогу».
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