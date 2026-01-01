137 світлин тих, хто у полоні чи зник безвісти: у Ковелі відкрили Стіну Надії





Стіну встановили поруч із пам'ятником «Борцям за волю України», передає



Інсталяція складається з металевої конструкції і фотостендів зі світлинами захисників.



Олена Цьомик — мама зниклого безвісти військовослужбовця розповіла: живе надією на повернення сина.



«Статус безвісти зниклого надзвичайно жорстокий. Він не дозволяє до кінця оплакати, але й не дозволяє перестати чекати, — сказала жінка. — Але сьогодні ми побачили, що не самі. Дякуємо кожному, хто почув наш біль і допоміг зробити його видимим для всієї громади».



На облаштування «Стіни надії» зниклих безвісти захисників Ковельської громади з міського бюджету спрямували 99 тисяч гривень. Замовником робіт виступило Управління з питань ветеранської політики виконкому Ковельської міської ради.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 21 листопада у Ковелі відкрили Стіну Надії. На ній розмістили 137 світлин військовослужбовців Ковельської громади, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти.Стіну встановили поруч із пам'ятником «Борцям за волю України», передає Суспільне Інсталяція складається з металевої конструкції і фотостендів зі світлинами захисників.— мама зниклого безвісти військовослужбовця розповіла: живе надією на повернення сина.«Статус безвісти зниклого надзвичайно жорстокий. Він не дозволяє до кінця оплакати, але й не дозволяє перестати чекати, — сказала жінка. — Але сьогодні ми побачили, що не самі. Дякуємо кожному, хто почув наш біль і допоміг зробити його видимим для всієї громади».На облаштування «Стіни надії» зниклих безвісти захисників Ковельської громади з міського бюджету спрямували 99 тисяч гривень. Замовником робіт виступило Управління з питань ветеранської політики виконкому Ковельської міської ради.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію