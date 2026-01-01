137 світлин тих, хто у полоні чи зник безвісти: у Ковелі відкрили Стіну Надії
Сьогодні, 21:15
21 листопада у Ковелі відкрили Стіну Надії. На ній розмістили 137 світлин військовослужбовців Ковельської громади, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти.
Стіну встановили поруч із пам'ятником «Борцям за волю України», передає Суспільне.
Інсталяція складається з металевої конструкції і фотостендів зі світлинами захисників.
Олена Цьомик — мама зниклого безвісти військовослужбовця розповіла: живе надією на повернення сина.
«Статус безвісти зниклого надзвичайно жорстокий. Він не дозволяє до кінця оплакати, але й не дозволяє перестати чекати, — сказала жінка. — Але сьогодні ми побачили, що не самі. Дякуємо кожному, хто почув наш біль і допоміг зробити його видимим для всієї громади».
На облаштування «Стіни надії» зниклих безвісти захисників Ковельської громади з міського бюджету спрямували 99 тисяч гривень. Замовником робіт виступило Управління з питань ветеранської політики виконкому Ковельської міської ради.
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Стіну встановили поруч із пам'ятником «Борцям за волю України», передає Суспільне.
Інсталяція складається з металевої конструкції і фотостендів зі світлинами захисників.
Олена Цьомик — мама зниклого безвісти військовослужбовця розповіла: живе надією на повернення сина.
«Статус безвісти зниклого надзвичайно жорстокий. Він не дозволяє до кінця оплакати, але й не дозволяє перестати чекати, — сказала жінка. — Але сьогодні ми побачили, що не самі. Дякуємо кожному, хто почув наш біль і допоміг зробити його видимим для всієї громади».
На облаштування «Стіни надії» зниклих безвісти захисників Ковельської громади з міського бюджету спрямували 99 тисяч гривень. Замовником робіт виступило Управління з питань ветеранської політики виконкому Ковельської міської ради.
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