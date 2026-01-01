З офлайну в онлайн: як безболісно перевести фізичний магазин в онлайн





Для цього не обов’язково одразу інвестувати гроші та час у розробку власного сайту. Можна використати готову платформу, перенести туди частину асортименту й поступово розвивати новий канал продажів.



Розповідаємо,



1. Почніть із товарів, які вже мають попит

Власники фізичних магазинів мають перевагу перед підприємцями, які тільки починають бізнес: вони вже знають своїх покупців і розуміють, які товари продаються найкраще.



Використайте цей досвід, щоб сформувати перший онлайн-асортимент. Не обов’язково відразу переносити всі позиції в інтернет. Почніть із популярних товарів, на які є стабільний попит і які зручно відправляти поштою.



Перед запуском також вивчіть конкурентів: порівняйте ціни, характеристики товарів, умови доставки та відгуки покупців. Це допоможе визначити, чим ваша пропозиція може відрізнятися від інших.



Окремо розрахуйте прибутковість. До закупівельної вартості додайте витрати на пакування, доставку, комісії та просування. Онлайн-канал має приносити прибуток, а не просто збільшувати кількість замовлень.



2. Визначтеся, де продавати в інтернеті

Є кілька способів перевести фізичний магазин в онлайн. Вибір залежить від бюджету, асортименту та готовності самостійно займатися технічними питаннями.



Соціальні мережі дають змогу швидко показати товари потенційним покупцям і спілкуватися з ними напряму. Проте замовлення часто доводиться обробляти вручну, а для роботи з великим каталогом може бракувати інструментів.



Власний інтернет-магазин забезпечує більше свободи в дизайні та налаштуванні сайту. Водночас його потрібно розробити, наповнити товарами, інтегрувати з сервісами оплати й доставки, а головне — самостійно залучати відвідувачів.



Маркетплейс дає змогу розпочати онлайн-продажі, використовуючи готові інструменти та можливість залучати покупців платформи. Це особливо зручно для власників фізичних магазинів, які хочуть розширити продажі, але не планують одразу вкладати значні кошти в окремий сайт.



Саме тому для першого кроку в електронній комерції варто розглянути Prom — найбільший маркетплейс в Україні.



3. Відкрийте магазин на Prom і отримайте новий канал продажів

Prom — це не лише майданчик для розміщення товарів. Продавці можуть створити на платформі власний інтернет-магазин і водночас пропонувати товари на маркетплейсі.



За даними Prom, на платформі регулярно купують близько 7 млн українців. Тобто ваші товари зможуть побачити не лише постійні клієнти фізичного магазину, а й люди, які вже шукають продукцію в інтернеті.



Ще одна перевага — готові інструменти для організації продажів. На Prom можна керувати асортиментом, цінами та замовленнями, підключати сервіси онлайн-оплати й доставки. Товари можна додавати вручну або імпортувати, що спрощує перенесення великого каталогу з офлайн-магазину.



Це дає змогу зосередитися на бізнесі, а не витрачати час на розробку технічної інфраструктури з нуля.



Щоб підготувати магазин до запуску:



додайте фотографії та зрозумілі описи товарів;

перевірте актуальність цін і залишків;

налаштуйте умови оплати та доставки;

визначте, хто відповідатиме на запитання покупців і оброблятиме замовлення.

На початку достатньо перенести частину асортименту. Коли зрозумієте, які товари мають попит онлайн, зможете поступово розширювати каталог.



4. Поєднайте онлайн-продажі з роботою фізичного магазину

Щоб новий канал не створював зайвих проблем, важливо заздалегідь продумати, як працюватимуть обидва формати.



Найперше організуйте облік товарів. Якщо одну позицію одночасно продають у фізичному магазині та онлайн, залишки мають бути актуальними. Інакше покупець може замовити товар, якого вже немає в наявності.



Також визначте, хто пакуватиме посилки, контролюватиме відправлення та відповідатиме на повідомлення. На старті ці завдання можна розподілити між діючими працівниками, якщо це не створюватиме надмірного навантаження на команду.



Не забувайте про сервіс. Онлайн-покупці не можуть оглянути товар особисто до замовлення, тому їм особливо важливі якісні фотографії, точні характеристики та швидкі відповіді на запитання.



На Prom також доступні інструменти, які можуть зробити покупку зручнішою для клієнта, зокрема Пром-оплата та «Оплатити частинами».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Фізичний магазин має свої переваги: постійних клієнтів, перевірений асортимент і налагоджені процеси. Але його аудиторія переважно обмежена людьми, які можуть прийти за покупками особисто. Онлайн-продажі допомагають вийти за ці межі та залучити покупців з інших міст.Для цього не обов’язково одразу інвестувати гроші та час у розробку власного сайту. Можна використати готову платформу, перенести туди частину асортименту й поступово розвивати новий канал продажів.Розповідаємо, де продавати в інтернеті , як підготуватися до запуску та чим Prom може бути корисним для виходців з офлайн-бізнесу.Власники фізичних магазинів мають перевагу перед підприємцями, які тільки починають бізнес: вони вже знають своїх покупців і розуміють, які товари продаються найкраще.Використайте цей досвід, щоб сформувати перший онлайн-асортимент. Не обов’язково відразу переносити всі позиції в інтернет. Почніть із популярних товарів, на які є стабільний попит і які зручно відправляти поштою.Перед запуском також вивчіть конкурентів: порівняйте ціни, характеристики товарів, умови доставки та відгуки покупців. Це допоможе визначити, чим ваша пропозиція може відрізнятися від інших.Окремо розрахуйте прибутковість. До закупівельної вартості додайте витрати на пакування, доставку, комісії та просування. Онлайн-канал має приносити прибуток, а не просто збільшувати кількість замовлень.Є кілька способів перевести фізичний магазин в онлайн. Вибір залежить від бюджету, асортименту та готовності самостійно займатися технічними питаннями.Соціальні мережі дають змогу швидко показати товари потенційним покупцям і спілкуватися з ними напряму. Проте замовлення часто доводиться обробляти вручну, а для роботи з великим каталогом може бракувати інструментів.Власний інтернет-магазин забезпечує більше свободи в дизайні та налаштуванні сайту. Водночас його потрібно розробити, наповнити товарами, інтегрувати з сервісами оплати й доставки, а головне — самостійно залучати відвідувачів.Маркетплейс дає змогу розпочати онлайн-продажі, використовуючи готові інструменти та можливість залучати покупців платформи. Це особливо зручно для власників фізичних магазинів, які хочуть розширити продажі, але не планують одразу вкладати значні кошти в окремий сайт.Саме тому для першого кроку в електронній комерції варто розглянути Prom — найбільший маркетплейс в Україні.Prom — це не лише майданчик для розміщення товарів. Продавці можуть створити на платформі власний інтернет-магазин і водночас пропонувати товари на маркетплейсі.За даними Prom, на платформі регулярно купують близько 7 млн українців. Тобто ваші товари зможуть побачити не лише постійні клієнти фізичного магазину, а й люди, які вже шукають продукцію в інтернеті.Ще одна перевага — готові інструменти для організації продажів. На Prom можна керувати асортиментом, цінами та замовленнями, підключати сервіси онлайн-оплати й доставки. Товари можна додавати вручну або імпортувати, що спрощує перенесення великого каталогу з офлайн-магазину.Це дає змогу зосередитися на бізнесі, а не витрачати час на розробку технічної інфраструктури з нуля.Щоб підготувати магазин до запуску:На початку достатньо перенести частину асортименту. Коли зрозумієте, які товари мають попит онлайн, зможете поступово розширювати каталог.Щоб новий канал не створював зайвих проблем, важливо заздалегідь продумати, як працюватимуть обидва формати.Найперше організуйте облік товарів. Якщо одну позицію одночасно продають у фізичному магазині та онлайн, залишки мають бути актуальними. Інакше покупець може замовити товар, якого вже немає в наявності.Також визначте, хто пакуватиме посилки, контролюватиме відправлення та відповідатиме на повідомлення. На старті ці завдання можна розподілити між діючими працівниками, якщо це не створюватиме надмірного навантаження на команду.Не забувайте про сервіс. Онлайн-покупці не можуть оглянути товар особисто до замовлення, тому їм особливо важливі якісні фотографії, точні характеристики та швидкі відповіді на запитання.На Prom також доступні інструменти, які можуть зробити покупку зручнішою для клієнта, зокрема Пром-оплата та «Оплатити частинами».

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