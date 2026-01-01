Цього дня особисте свято у протоієрея(на фото) та голови Волинського об'єднання церков християн віри євангельської-п'ятидесятників єпископаСьогодні ж день народження відзначають одразу двох волинських журналістівтаВолиньPost вітає всіх зі святом та бажає любові, міцного здоров'я, народження у житті та успіхів у роботі.22 за новим церковним календарем у православній церкві України вшанують благовірного князя Ярополка листопада Ізяславича, а також згадують усі жертви голодоморів і репресійТакож 22 листопада, у світі відзначають Міжнародний день синаІменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Антон, Віктор, Дмитро, Іван, і Аріадна.​ Не забудьте привітати. винуватців свята з Днем ангела!