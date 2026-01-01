22 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Цього дня особисте свято у протоієрея Михайла Бучака (на фото) та голови Волинського об'єднання церков християн віри євангельської-п'ятидесятників єпископа Михайла Близнюка.
Сьогодні ж день народження відзначають одразу двох волинських журналістів Микола Бєлов та Катерина Зубчук.
ВолиньPost вітає всіх зі святом та бажає любові, міцного здоров'я, народження у житті та успіхів у роботі.
22 за новим церковним календарем у православній церкві України вшанують благовірного князя Ярополка листопада Ізяславича, а також згадують усі жертви голодоморів і репресій
Також 22 листопада, у світі відзначають Міжнародний день сина
Іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Антон, Віктор, Дмитро, Іван, і Аріадна. Не забудьте привітати. винуватців свята з Днем ангела!
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Сьогодні ж день народження відзначають одразу двох волинських журналістів Микола Бєлов та Катерина Зубчук.
ВолиньPost вітає всіх зі святом та бажає любові, міцного здоров'я, народження у житті та успіхів у роботі.
22 за новим церковним календарем у православній церкві України вшанують благовірного князя Ярополка листопада Ізяславича, а також згадують усі жертви голодоморів і репресій
Також 22 листопада, у світі відзначають Міжнародний день сина
Іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Антон, Віктор, Дмитро, Іван, і Аріадна. Не забудьте привітати. винуватців свята з Днем ангела!
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