Трамп заявив про підготовку масштабного перемир'я між Україною та РФ





Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє



Очільник Білого дому вирішив прокоментувати результати гуманітарної операції в Олешках.



"Це було чудово. Це було перемир'я. Людей евакуювали з міст і населених пунктів, що, ймовірно, врятувало їм життя. Зараз ми працюємо над масштабнішим варіантом цього", - оголосив Дональд Трамп.



Ба більше, президент США високо оцінив зусилля першої леді Меланії Трамп у налагодженні відносин між Москвою та Києвом.



Що важливо розуміти, раніше Меланія Трамп повідомила про продовження переговорів щодо нового припинення вогню. За її словами, відповідних домовленостей можуть досягти ще до Різдва.



"Насамперед я дуже хотіла б, щоб було більше припинень вогню. Ми могли б зробити це дуже швидко, якщо Україна та Росія будуть готові. Переговори вже тривають, тож, можливо, до Різдва у нас буде ще одне припинення вогню", - заявила нещодавно перша леді США.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вашингтон працює над масштабуванням гуманітарних домовленостей між Україною та Росією після успішної евакуації людей з Олешок Херсонської області.Про це заявив президент США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.Очільник Білого дому вирішив прокоментувати результати гуманітарної операції в Олешках."Це було чудово. Це було перемир'я. Людей евакуювали з міст і населених пунктів, що, ймовірно, врятувало їм життя. Зараз ми працюємо над масштабнішим варіантом цього", - оголосив Дональд Трамп.Ба більше, президент США високо оцінив зусилля першої леді Меланії Трамп у налагодженні відносин між Москвою та Києвом.Що важливо розуміти, ранішеповідомила про продовження переговорів щодо нового припинення вогню. За її словами, відповідних домовленостей можуть досягти ще до Різдва."Насамперед я дуже хотіла б, щоб було більше припинень вогню. Ми могли б зробити це дуже швидко, якщо Україна та Росія будуть готові. Переговори вже тривають, тож, можливо, до Різдва у нас буде ще одне припинення вогню", - заявила нещодавно перша леді США.

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