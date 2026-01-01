Ремонтує та готує автомобілі для відправлення на передову: президент нагородив студента з Волині

Роман Недбайло отримав відзнаку президента України «Майбутнє України».



Нагороду студент отримав 20 листопада, у День захисту дітей, повідомив 21 листопада виконувач обов'язків начальника облдержадміністрації Роман Романюк.



Хлопець ремонтує, обслуговує та готує автомобілі для відправлення на передову. Студент полагодив понад 20 автівок, які передали бойовим підрозділам ЗСУ. Також разом з іншими волонтерами він виготовляє маскувальні сітки для військових.



Що відом про вручення відзнак «Майбутнє України»



Відзнака Президента України «Майбутнє України» — це державна нагорода для дітей та молоді віком до 18 років, заснована указом Президента України 29 травня 2025 року.



20 листопада 2026 року державну нагороду Президента України «Майбутнє України» отримали 17 дітей та молодих людей із різних регіонів країни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Студент Нововолинського центру професійної освітиотримав відзнаку президента України «Майбутнє України».Нагороду студент отримав 20 листопада, у День захисту дітей, повідомив 21 листопада виконувач обов'язків начальника облдержадміністраціїХлопець ремонтує, обслуговує та готує автомобілі для відправлення на передову. Студент полагодив понад 20 автівок, які передали бойовим підрозділам ЗСУ. Також разом з іншими волонтерами він виготовляє маскувальні сітки для військових.Відзнака Президента України «Майбутнє України» — це державна нагорода для дітей та молоді віком до 18 років, заснована указом Президента України 29 травня 2025 року.20 листопада 2026 року державну нагороду Президента України «Майбутнє України» отримали 17 дітей та молодих людей із різних регіонів країни.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію