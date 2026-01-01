Курс валют на 22 листопада: скільки коштують долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на неділю, 22 листопада 2026 року. Долар здорожчав на 15 коп., євро здешевшав на 4 коп., а польський злотий — на 1 коп.
Про це свідчать дані на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 45,05 грн (+15 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,53 грн (-4 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,22 грн (-1 коп.)
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Про це свідчать дані на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 45,05 грн (+15 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,53 грн (-4 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,22 грн (-1 коп.)
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