Курс валют на 22 листопада: скільки коштують долар, євро та злотий





Про це свідчать дані на сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 45,05 грн (+15 коп.)



Курс євро

1 євро — 49,53 грн (-4 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,22 грн (-1 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України встановив офіційний курс валют на неділю, 22 листопада 2026 року. Долар здорожчав на 15 коп., євро здешевшав на 4 коп., а польський злотий — на 1 коп.Про це свідчать дані на сайті НБУ.Курс долара1 долар США — 45,05 грн (+15 коп.)Курс євро1 євро — 49,53 грн (-4 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,22 грн (-1 коп.)

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