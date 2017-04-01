Коли депутатство від «УКРОПу» не допомагає. Як з ЛНТУ «витягують» майже 2,3 мільйона гривень
Сьогодні, 10:00
Минулого року на вулицях Луцька з'явилися білборди, які розповідали про чергову "перемогу" фонду укропівця Ігоря Палиці "Тільки разом", а саме - студенти можуть отримати 50 000 гривень на реалізацію власного проекту. Здавалося б, гідна ініціатива для підтримки спудеїв і фонд дбає про них. Проте в той же час підприємство, пов'язане з функціонерами партії "УКРОП", через суд стягує з Луцького національного технічного університету майже 2,3 мільйона гривень, які могли б піти на зарплати працівникам вишу або вдосконалення його інфраструктури.
ТРИВАЛА СПІВПРАЦЯ, ЯКА ЗАВЕРШИЛАСЯ СУДАМИ
Судиться з університетом товариство "Житлобуд №1". Чимало років ця фірма була підприємством, яке "закривало" всі будівельні підряди Луцького національного технічного університету. Зокрема, в 2008 році фірма взялася реконструювати колишнє кафе "Меридіан" (вул. Даньшина, 10) під учбово-лабораторний корпус.
У 2011 році фірма і дві посадові особи університету від імені вишу уклали додаткову угоду щодо цього об'єкту, в якій йшлося про виплату 1,25 мільйона гривень за роботи на "Меридіані". Однак ці кошти не надійшли на рахунки підприємства. Опісля розпочалися судові суперечки, які тривають і понині.
"Житлобуд №1" в позовах посилається на акти виконаних робіт, які підписані представниками вишу.
Натомість в Луцькому НТУ пояснюють, що ні угода, ні решта паперів - недійсні. Виявилося, що їх підписали нині звільненні посадові особи - проректор з адміністративно-господарської частини Микола Баховський та головний бухгалтер Оксана Шунь, які на це повноважень аж ніяк не мали.
До того ж документи завірили печаткою, яка не діяла на дату їх складання. Виглядає на те, ніби представники університету допомогли приватному підприємству "витягнути" гроші з вишу.
Додаткові підозри створює стан "Меридіану", де ЛНТУ довелося власними силами проводити консервацію будівлі, аби зберегти її від руйнування, початки якого видно неозброєним оком.
Зокрема в лівому передньому куті екс-кафе довелося замурувати частину вікну та прилаштувати металеву підпірку. Через надмірне навантаження (до об'єкту фактично добудували третій поверх) цей кут почав руйнуватися. До того ж на другому поверсі видно, як "сповзли" на бік стіни майбутньої актової зали.
ПОРАЗКА ЗА ПОРАЗКОЮ
У серпні 2015 року, коли працівники вишу виходять з відпусток і очікують на відповідні виплати, університет програв першу апеляцію "Житлобуду №1" і гроші замість потрапити на картки працівників потекли на рахунки підприємства.
Таким чином університет втратив майже 1,25 мільйона гривень. Однак не здався і подав касацію. Вищий господарський суд звернув увагу на згадані вище доводи ЛНТУ і відправив справу на перерозгляд у місцеві суди, які, до слова, ухвалюючи рішення не розбиралися, чи виконанні роботи в актах відповідають реально виконаним роботам.
Зрештою знову почалася тяганина, яка нещодавно завершилася поразкою університету, а в "Житлобуді №1" вирішили подати до суду на ЛНТУ ще й на стягнення 1 мільйона гривень пені. Мовляв, університет неналежним чином виконував зобов'язані договору від 2008 року.
ПОЛІТИЧНІ МОТИВИ
І з цього моменту починається найцікавіше. Адже з червня 2015-го в університеті на посаді ректора Петро Савчук. Як відомо, в попередній каденції Луцької міської ради він входив до групи "Новий Луцьк", а нині є депутатом обласної ради від партії "УКРОП". Тобто з 2014 року він співпрацював з політичною силою, яка сьогодні є домінуючою в області, а один з її лідерів - Ігор Палиця - є головою облради.
Здавалося б, що партія прийде на допомогу своєму колезі, та ще й зробить благу справу - врятує гроші для університета.
Однак, як виявилося, у цьому протистоянні в Луцького "політеху" програшні позиції, адже його опонентом є давній партнер функціонерів "УКРОПу" та колеги самого Палиці, а саме - радника голови облради Олександра Товстенюка та бізнес-партнера голови облради Олександра Лазорка. Саме "Житлобуд №1" в 2006 році будував офісний центр "Директорія", в якому сьогодні розташований Фонд Ігоря Палиці "Тільки разом" та деякі "укропівські" структури, і саме ця фірма здійснювала реконструкцію готелю "Лучеськ" та, ймовірно, надавала інші послуги нинішнім "укропівцям".
До того ж у всіх засіданнях інтереси "Житлобуда №1" представляв депутат міськради від "УКРОПу" Микита Рабан. І виглядає вдвічі дивніше, що відома своєю дисципліною та чітким вертикальним управлінням партія не може "допомогти" "своєму" депутату Савчуку в скрутну хвилину.
Чи все-таки між "Житлобудом №1" і "УКРОПом" є домовленості, які переважають позиції депутата обласної ради.
ПРИБОРКАННЯ НОРОВЛИВОГО?
Існує й ще одна можлива причина, чому в "УКРОПі" не поспішають втручатися в справу.
Ще з часів каденції в Луцькій міській раді Савчук відзначився тим, що не завжди йшов за рішенням голови фракції, а "тримався" своєї думки. І хоча "Батьківщину" не зрадив, але неодноразово голосував у розріз з колегами.
Така ж ситуація спостерігається й в обласній раді, де Савчук, як відомо, депутат у фракції "УКРОПу". Мабуть, саме через це цьогоріч підтримка ЛНТУ з обласного бюджету як ніколи мала.
І цю ж ситуацію з судом функціонери "УКРОПу" можуть використати, аби "приструнити" Петра Савчука. Адже правила "послугу за послугу" ніхто не скасовував.
Одна з депутаток обласної ради на умовах анонімності розповіла Інформаційному агентству ВолиньPost, що Савчуку пропонували допомогу з судом в обмін на преференції для укропівців та пов'язаних з ними структур. Проте суди тривають і схоже ректор не пристав на цей так би мовити "шантаж".
************
Тож поки ЛНТУ продовжує самостійно боротися в судових кабінетах за гроші для вишу, за гроші на заробітні плати та комунальні, різноманітні фонди з білбордів розповідають про підтримку освіти та талановитих студентів.
ТЕКСТ - Анатолій КОТЛЮК
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ТРИВАЛА СПІВПРАЦЯ, ЯКА ЗАВЕРШИЛАСЯ СУДАМИ
Судиться з університетом товариство "Житлобуд №1". Чимало років ця фірма була підприємством, яке "закривало" всі будівельні підряди Луцького національного технічного університету. Зокрема, в 2008 році фірма взялася реконструювати колишнє кафе "Меридіан" (вул. Даньшина, 10) під учбово-лабораторний корпус.
У 2011 році фірма і дві посадові особи університету від імені вишу уклали додаткову угоду щодо цього об'єкту, в якій йшлося про виплату 1,25 мільйона гривень за роботи на "Меридіані". Однак ці кошти не надійшли на рахунки підприємства. Опісля розпочалися судові суперечки, які тривають і понині.
"Житлобуд №1" в позовах посилається на акти виконаних робіт, які підписані представниками вишу.
Натомість в Луцькому НТУ пояснюють, що ні угода, ні решта паперів - недійсні. Виявилося, що їх підписали нині звільненні посадові особи - проректор з адміністративно-господарської частини Микола Баховський та головний бухгалтер Оксана Шунь, які на це повноважень аж ніяк не мали.
До того ж документи завірили печаткою, яка не діяла на дату їх складання. Виглядає на те, ніби представники університету допомогли приватному підприємству "витягнути" гроші з вишу.
Додаткові підозри створює стан "Меридіану", де ЛНТУ довелося власними силами проводити консервацію будівлі, аби зберегти її від руйнування, початки якого видно неозброєним оком.
Зокрема в лівому передньому куті екс-кафе довелося замурувати частину вікну та прилаштувати металеву підпірку. Через надмірне навантаження (до об'єкту фактично добудували третій поверх) цей кут почав руйнуватися. До того ж на другому поверсі видно, як "сповзли" на бік стіни майбутньої актової зали.
ПОРАЗКА ЗА ПОРАЗКОЮ
У серпні 2015 року, коли працівники вишу виходять з відпусток і очікують на відповідні виплати, університет програв першу апеляцію "Житлобуду №1" і гроші замість потрапити на картки працівників потекли на рахунки підприємства.
Таким чином університет втратив майже 1,25 мільйона гривень. Однак не здався і подав касацію. Вищий господарський суд звернув увагу на згадані вище доводи ЛНТУ і відправив справу на перерозгляд у місцеві суди, які, до слова, ухвалюючи рішення не розбиралися, чи виконанні роботи в актах відповідають реально виконаним роботам.
Зрештою знову почалася тяганина, яка нещодавно завершилася поразкою університету, а в "Житлобуді №1" вирішили подати до суду на ЛНТУ ще й на стягнення 1 мільйона гривень пені. Мовляв, університет неналежним чином виконував зобов'язані договору від 2008 року.
ПОЛІТИЧНІ МОТИВИ
І з цього моменту починається найцікавіше. Адже з червня 2015-го в університеті на посаді ректора Петро Савчук. Як відомо, в попередній каденції Луцької міської ради він входив до групи "Новий Луцьк", а нині є депутатом обласної ради від партії "УКРОП". Тобто з 2014 року він співпрацював з політичною силою, яка сьогодні є домінуючою в області, а один з її лідерів - Ігор Палиця - є головою облради.
Здавалося б, що партія прийде на допомогу своєму колезі, та ще й зробить благу справу - врятує гроші для університета.
Однак, як виявилося, у цьому протистоянні в Луцького "політеху" програшні позиції, адже його опонентом є давній партнер функціонерів "УКРОПу" та колеги самого Палиці, а саме - радника голови облради Олександра Товстенюка та бізнес-партнера голови облради Олександра Лазорка. Саме "Житлобуд №1" в 2006 році будував офісний центр "Директорія", в якому сьогодні розташований Фонд Ігоря Палиці "Тільки разом" та деякі "укропівські" структури, і саме ця фірма здійснювала реконструкцію готелю "Лучеськ" та, ймовірно, надавала інші послуги нинішнім "укропівцям".
До того ж у всіх засіданнях інтереси "Житлобуда №1" представляв депутат міськради від "УКРОПу" Микита Рабан. І виглядає вдвічі дивніше, що відома своєю дисципліною та чітким вертикальним управлінням партія не може "допомогти" "своєму" депутату Савчуку в скрутну хвилину.
Чи все-таки між "Житлобудом №1" і "УКРОПом" є домовленості, які переважають позиції депутата обласної ради.
ПРИБОРКАННЯ НОРОВЛИВОГО?
Існує й ще одна можлива причина, чому в "УКРОПі" не поспішають втручатися в справу.
Ще з часів каденції в Луцькій міській раді Савчук відзначився тим, що не завжди йшов за рішенням голови фракції, а "тримався" своєї думки. І хоча "Батьківщину" не зрадив, але неодноразово голосував у розріз з колегами.
Така ж ситуація спостерігається й в обласній раді, де Савчук, як відомо, депутат у фракції "УКРОПу". Мабуть, саме через це цьогоріч підтримка ЛНТУ з обласного бюджету як ніколи мала.
І цю ж ситуацію з судом функціонери "УКРОПу" можуть використати, аби "приструнити" Петра Савчука. Адже правила "послугу за послугу" ніхто не скасовував.
Одна з депутаток обласної ради на умовах анонімності розповіла Інформаційному агентству ВолиньPost, що Савчуку пропонували допомогу з судом в обмін на преференції для укропівців та пов'язаних з ними структур. Проте суди тривають і схоже ректор не пристав на цей так би мовити "шантаж".
************
Тож поки ЛНТУ продовжує самостійно боротися в судових кабінетах за гроші для вишу, за гроші на заробітні плати та комунальні, різноманітні фонди з білбордів розповідають про підтримку освіти та талановитих студентів.
ТЕКСТ - Анатолій КОТЛЮК
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