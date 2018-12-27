В ОТГ під Луцьком провалилася спроба перевороту

Спроба «УКРОПу» і «Батьківщини» прибрати до рук владу у Гіркополонківській ОТГ завершилася провалом.На позачерговій сесії, що відбулася 8 січня, депутати таки змогли законно обрати секретаря новоутвореної ОТГ, сформувати депутатські комісії та вирішити інші питання, важливі для функціонування громади, в рамках закону, а не так, як цього хотіли партійні шефи «УКРОПу» і «Батьківщини».Нагадаємо, 3 січня, одним із питань якої було обрання секретаря ради. Маючи намір відігратися за фіаско на виборах голови та депутатів ОТГ, «УКРОП» і «Батьківщина» вирішили всіма правдами і неправдами «поставити» свою людину на посаду секретаря. Тож, не підтримавши пропозицію сільського головищодо кандидатури секретаря, депутати створили групу «За розвиток громади» і висунули свою кандидатуру – укропівку. Коли ж Ніна Симонович на вимогу частини депутатів ради у відповідності до закону оголосила перерву в роботі сесії до 10 січня й залишила місце її проведення разом з іншими депутатами, то представники «УКРОПу» та «Батьківщини» вирішили самовільно продовжити засідання і приймати певні рішення. Серед них – і обрання секретарем укропівки Присяжнюк. Поки перипетії тривали, процесом із залу намагався керувати депутат Луцькради, батьківщинівець, якого неодноразово звинувачували у дерибані землі міста.Утім, після сесії Ніна Симонович впевнено заявила – не дасть повторити у громаді луцький сценарій, коли після смерті«УКРОП» та Батьківщина всупереч закону призначили головуючого на сесії з числа депутатів та проголосили свого секретаря Ігоря Поліщука. Тож після сесії Ніна Симонович звернулася до правоохоронців, а також наклала вето на незаконно прийняті 3 січня рішення. А вже 8 січня Симонович скликала позачергову сесію, аби вирішити ситуацію у правовому полі.Незважаючи на святковий день, усі 26 новообраних депутатів Гіркополонківської ОТГ прийшли на сесію. Політичних босів цього разу у сесійній залі вже не було.Розпочали з приємного – різдвяних привітань від вихованців гіркополонківської музичної школи.Давши старт сесії, голова громади Ніна Симонович запропонувала обрати секретаря засідання, який вестиме протокол, та склад лічильної комісії.Депутати із групи «За розвиток громади» намагалися довести своє: рішення, прийняті на минулій сесії, були законними, тож повторно обирати секретаря та лічильну комісію, мовляв, немає сенсу. Щоправда, їхні аргументи не знайшли підтвердження у законодавчій площині.Після нетривалої дискусії секретарем засідання обрали депутата, а до складу лічильної комісії увійшлитаНіна Симонович наголосила, що рішення, прийняті окремими депутатами вже після оголошення перерви, незаконні. Тому вона зачитала депутатам розпорядження, видане нею 4 січня про припинення рішень Гіркополонківської сільради. Йдеться, зокрема, про обрання секретаря ради, про утворення постійних комісій ради, про затвердження їх персонального складу, про реорганізацію сільських рад, що увійшли до ОТГ, про виконання обов’язків старост. За словами Ніни Симонович, у відповідності до закону депутати можуть подолати вето сільського голови і підтвердити попередні рішення, якщо це підтримає 2/3 депутатів від загального складу.Проте, проголосувавши згодом щодо кожного із скасованих рішень окремо, депутати так і не змогли зібрати більшість голосів і подолати вето щодо жодного із них, тому відповідні питання знову внесли у порядок денний сесії.Перед голосуванням Симонович озвучила заяву депутатапро намір вийти зі складу депутатської групи «За розвиток громади». Присутні сприйняли таку інформацію неоднозначно. Одні вигукували: «Молодець! Отямився!» Інші кричали: «Зрадник».Взявши слово, Віктор Папко запевнив, що зробив це для спільного блага й без жодного тиску.«Не мене ніхто не тиснув. Я просто хочу, щоб в нас нарешті почалася нормальна робота. Ні, я не зрадник. Давайте дамо змогу працювати нашій громаді», - сказав депутат. «Молодець», - гукали йому після таких слів із залу.Згодом емоції дещо вщухли і депутати перейшли до розгляду порядку денного.Першим розглянули питання щодо обрання секретаря ради. Ніна Симонович внесла пропозицію обрати секретарем ради депутатку– представницю Аграрної партії. Її під час таємного голосування підтримали 24 людини із 27, які голосували (26 депутатів та голова ради Ніна Симонович).Після оголошення результатів голосування Людмила Коваль подякувала усім, хто висловив своїм їй довіру та підтримку своїм голосуванням.«Я 15 років працюю із цифрами, тому ця робота буде для мене дещо новою. Але я рада прийняти цю пропозицію депутатів і постараюся зробити все, щоб ніхто не засумнівався у своєму виборі», - сказала новообраний секретар.«Я гарантую, що ми не помилилися», - прокоментувала вибір депутатів Ніна Симонович і привітала Людмилу Коваль з новою посадою.Зауважимо також, що під час сесійного засідання заявили про створення депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Її очолив депутат. До складу фракції увійшли 10 депутатів із 26, що загалом налічує сільрада.В рамках порядку денного розглянули також питання щодо формування постійних комісій – бюджетної, земельної, з питань житлово-комунального господарства та з гуманітарних питань, а також щодо формування їх складу. Окрім того, вирішили розпочати реорганізацію сільрад, які увійшли до складу ОТГ, шляхом приєднання до Гіркополонківської сільради.Сесію завершили майже о 18-ій годині спільним виконанням Гімну. А вже 10 січня продовжать чергову сесію Гіркополонківської ОТГ.Тож луцький сценарій «УКРОПу» і «Батьківщини» щодо захоплення влади у Гіркополонківській ОТГ зазнав краху. Принципова позиція сільського голови Ніни Симонович - працювати у рамках закону - довела, що це найправильніший шлях управління громадою.ТекстФото(«Волинь24»).