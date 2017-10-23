Унікальні смаки і ніякої «хімії»: в’ялене м’ясо для справжніх гурманів від «Волинського ексклюзиву»*

Волинська область переважно асоціюється у туристів із замком Любарта та Шацькими озерами, а на згадку звідси везуть славнозвісні медовуху чи «Волинські солодощі». Однак в області виготовляють делікатес, який ви більше ніде не скуштуєте – крафтові м’ясо і ковбаси від «Волинського ексклюзиву».



Як розповів власник міні-бізнесу та автор ідеї Андрій Дорофеєв, задум створити «Волинський ексклюзив» виник не спонтанно. Чоловік разом із дружиною Мар’яною володіє піцерією «Тарантелла» у селищі Ратне, тож родина хотіла додати у страви щось особливе. До того ж, саме у Ратнівському та Любешівському районах краю сім’ї здавна готували сушену ковбасу.

Андрій та Мар'яна Дорофеєви

«Ми ж пішли у дещо іншому напрямку – в’ялення – і вивели ідеальне поєднання між Іспанією, Італією та Україною. Перш за все, м’ясо і ковбасу власного приготування хотіли додати у меню своєї піцерії, аби здивувати людей новими смаками без хімічних домішок, чим не гребують українські виробники. Так зародилося хобі, яке переросло у власну справу. Чесно кажучи, я дуже полюбляю готувати м’ясо, тому й поєднав своє життя з цим продуктом. Можна сказати, що це вже сімейна справа, бо допомагають і дружина, і кум, і теща», - поділився Андрій Дорофеєв.



Аби довести технологію в’ялення, структуру крафтових делікатесів та їх смак до досконалості, Андрій Дорофеєв працював приблизно 2 роки. Довго шукали й постачальника м’яса для «Волинського ексклюзиву», бо передусім важливим критерієм була екологічність.



«Рецептура – авторська, ніде не «злизана». Я поєднував різні смаки дуже довго, адже м’ясо в’ялиться приблизно 2 місяці. Довго шукали постачальника, проте тут теж, як то кажуть, зорі співпали. М’ясо ми купуємо у іноземного фермера, який вирощує свиней, використовуючи природний відкорм. Ми пробували готувати м’ясо і на пательні, і в шашликах, щоби визначити його смак, адже чітко знаємо, що м’ясо, «нашпиговане» комбікормом, скаче на сковорідці та має різкий запах. Із цим же такого не було. Тривалий період тестували й в’ялення. Багато чого не виходило, багато м’яса викинули, багато віддали собакам… Але зрештою відточили все так, що процес пішов», - зізнався власник «Волинського ексклюзиву».



Так, спочатку м’ясо для «Волинського ексклюзиву» маринують у суміші спецій і солей приблизно 10 днів. Далі ж його поміщають у спеціальну камеру, де створені особливі умови для в’ялення. Тут м’ясо знаходиться 2-3 місяці залежно від ваги. Однак й це ще не готовий продукт – його потрібно витримати під вакуумом для правильного розподілення вологи та смаку. Лише після цього «Волинський ексклюзив» можна подавати до столу.



«Спочатку робив м’ясо двох видів – свинний ошийок і балик. Ввели ці продукти у меню піцерії і отримали багато схвальних відгуків від наших гостей, тому вирішили спробувати реалізовувати продукцію. І не тільки для волинян, а й для мешканців усіх областей країни. Таких виробів ви більше ніде не скуштуєте, бо м’ясо надзвичайно ніжне, не сухе, має ідеальну текстуру та пікантні смаки», - відзначив Андрій Дорофеєв.



На сьогодні в асортименті «Волинського екслюзиву» – до десятка найменувань: салямі з сиром «Пармезан», салямі з горіхами, пікантна салямі з домашнім «Віскі», салямі класична, волинська з винно-пряним соусом, луцька з домашнім копченим бочком та білим вином, класична «Баликова», асорті м‘яса (свинні ошийок та балик) та брезаола (яловичина).



Готують крафтові м’ясо і ковбаси невеликими партіями і без додавання фарбників, підсилювачів смаку, використовуючи лише натуральні спеції та сіль. Якість та смак кожного виробу особисто контролює Андрій Дорофеєв.



«Щотижня ми готуємо свіженьке і всі, хто купує нашу продукцію, це відчувають», - наголосив Андрій Дорофеєв.



Вартість 100 грамів ковбаси коливається від 42 до 45 гривень, м’яса – 60 гривень. Орієнтовна вартість ексклюзивної коробки з повним асортиментом «Волинського ексклюзиву», куди входять по півпалки кожного виду ковбаси та по 100 грамів м’яса у вакуумних сервірувальних нарізках, – від 450 гривень. Цікаво, що упаковку та логотип «Волинського ексклюзиву» також розробляла родина Дорофеєвих.



«Кожен може скуштувати повний асортимент, визначити, що йому найбільше сподобалося. Крім цього, до нас приїжджає багато гостей з інших регіонів України, іноземців, і хотілося б щось їм презентувати на згадку про Луцьк, про Волинь, тож «Волинський ексклюзив» цілком гідний того, аби стати візитівкою краю. Саме тому ми зобразили на логотипі родзинку міста і області – Луцький замок», - каже Андрій Дорофеєв.



«Волинський ексклюзив» уже встигли скуштувати жителі Італії, Німеччини, Одеси, Харкова, Краматорська, Києва.



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За умови замовлення від 1 кілограма крафтових м’яса і ковбас від «Волинського ексклюзиву» доставка у Луцьку – безкоштовна, менше 1 кілограма – 40 гривень. Утім, віднедавна лучани та гості міста мають змогу скуштувати вироби «Волинського ексклюзиву» у новому кафе «Бенедикт», що знаходиться на Градному Узвозі, 2. Доставку в межах України здійснюють згідно з тарифами «Нової пошти».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Як розповів власник міні-бізнесу та автор ідеї, задум створити «Волинський ексклюзив» виник не спонтанно. Чоловік разом із дружиноюволодіє піцерією «Тарантелла» у селищі Ратне, тож родина хотіла додати у страви щось особливе. До того ж, саме у Ратнівському та Любешівському районах краю сім’ї здавна готували сушену ковбасу.«Ми ж пішли у дещо іншому напрямку – в’ялення – і вивели ідеальне поєднання між Іспанією, Італією та Україною. Перш за все, м’ясо і ковбасу власного приготування хотіли додати у меню своєї піцерії, аби здивувати людей новими смаками без хімічних домішок, чим не гребують українські виробники. Так зародилося хобі, яке переросло у власну справу. Чесно кажучи, я дуже полюбляю готувати м’ясо, тому й поєднав своє життя з цим продуктом. Можна сказати, що це вже сімейна справа, бо допомагають і дружина, і кум, і теща», - поділився Андрій Дорофеєв.Аби довести технологію в’ялення, структуру крафтових делікатесів та їх смак до досконалості, Андрій Дорофеєв працював приблизно 2 роки. Довго шукали й постачальника м’яса для «Волинського ексклюзиву», бо передусім важливим критерієм була екологічність.«Рецептура – авторська, ніде не «злизана». Я поєднував різні смаки дуже довго, адже м’ясо в’ялиться приблизно 2 місяці. Довго шукали постачальника, проте тут теж, як то кажуть, зорі співпали. М’ясо ми купуємо у іноземного фермера, який вирощує свиней, використовуючи природний відкорм. Ми пробували готувати м’ясо і на пательні, і в шашликах, щоби визначити його смак, адже чітко знаємо, що м’ясо, «нашпиговане» комбікормом, скаче на сковорідці та має різкий запах. Із цим же такого не було. Тривалий період тестували й в’ялення. Багато чого не виходило, багато м’яса викинули, багато віддали собакам… Але зрештою відточили все так, що процес пішов», - зізнався власник «Волинського ексклюзиву».Так, спочатку м’ясо для «Волинського ексклюзиву» маринують у суміші спецій і солей приблизно 10 днів. Далі ж його поміщають у спеціальну камеру, де створені особливі умови для в’ялення. Тут м’ясо знаходиться 2-3 місяці залежно від ваги. Однак й це ще не готовий продукт – його потрібно витримати під вакуумом для правильного розподілення вологи та смаку. Лише після цього «Волинський ексклюзив» можна подавати до столу.«Спочатку робив м’ясо двох видів – свинний ошийок і балик. Ввели ці продукти у меню піцерії і отримали багато схвальних відгуків від наших гостей, тому вирішили спробувати реалізовувати продукцію. І не тільки для волинян, а й для мешканців усіх областей країни. Таких виробів ви більше ніде не скуштуєте, бо м’ясо надзвичайно ніжне, не сухе, має ідеальну текстуру та пікантні смаки», - відзначив Андрій Дорофеєв.На сьогодні в асортименті «Волинського екслюзиву» – до десятка найменувань: салямі з сиром «Пармезан», салямі з горіхами, пікантна салямі з домашнім «Віскі», салямі класична, волинська з винно-пряним соусом, луцька з домашнім копченим бочком та білим вином, класична «Баликова», асорті м‘яса (свинні ошийок та балик) та брезаола (яловичина).Готують крафтові м’ясо і ковбаси невеликими партіями і без додавання фарбників, підсилювачів смаку, використовуючи лише натуральні спеції та сіль. Якість та смак кожного виробу особисто контролює Андрій Дорофеєв.«Щотижня ми готуємо свіженьке і всі, хто купує нашу продукцію, це відчувають», - наголосив Андрій Дорофеєв.Вартість 100 грамів ковбаси коливається від 42 до 45 гривень, м’яса – 60 гривень. Орієнтовна вартість ексклюзивної коробки з повним асортиментом «Волинського ексклюзиву», куди входять по півпалки кожного виду ковбаси та по 100 грамів м’яса у вакуумних сервірувальних нарізках, – від 450 гривень. Цікаво, що упаковку та логотип «Волинського ексклюзиву» також розробляла родина Дорофеєвих.«Кожен може скуштувати повний асортимент, визначити, що йому найбільше сподобалося. Крім цього, до нас приїжджає багато гостей з інших регіонів України, іноземців, і хотілося б щось їм презентувати на згадку про Луцьк, про Волинь, тож «Волинський ексклюзив» цілком гідний того, аби стати візитівкою краю. Саме тому ми зобразили на логотипі родзинку міста і області – Луцький замок», - каже Андрій Дорофеєв.«Волинський ексклюзив» уже встигли скуштувати жителі Італії, Німеччини, Одеси, Харкова, Краматорська, Києва.за номером: (097) 701 71 31, написавши повідомлення на сторінку у Facebook або ж у Instаgram За умови замовлення від 1 кілограма крафтових м’яса і ковбас від «Волинського ексклюзиву» доставка у Луцьку – безкоштовна, менше 1 кілограма – 40 гривень. Утім, віднедавна лучани та гості міста мають змогу скуштувати вироби «Волинського ексклюзиву» у новому кафе «Бенедикт», що знаходиться на Градному Узвозі, 2. Доставку в межах України здійснюють згідно з тарифами «Нової пошти».

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