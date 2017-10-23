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Унікальні смаки і ніякої «хімії»: в’ялене м’ясо для справжніх гурманів від «Волинського ексклюзиву»*

Унікальні смаки і ніякої «хімії»: в’ялене м’ясо для справжніх гурманів від «Волинського ексклюзиву»*
Волинська область переважно асоціюється у туристів із замком Любарта та Шацькими озерами, а на згадку звідси везуть славнозвісні медовуху чи «Волинські солодощі». Однак в області виготовляють делікатес, який ви більше ніде не скуштуєте – крафтові м’ясо і ковбаси від «Волинського ексклюзиву».

Як розповів власник міні-бізнесу та автор ідеї Андрій Дорофеєв, задум створити «Волинський ексклюзив» виник не спонтанно. Чоловік разом із дружиною Мар’яною володіє піцерією «Тарантелла» у селищі Ратне, тож родина хотіла додати у страви щось особливе. До того ж, саме у Ратнівському та Любешівському районах краю сім’ї здавна готували сушену ковбасу.
Андрій та Мар'яна Дорофеєви
Андрій та Мар'яна Дорофеєви

«Ми ж пішли у дещо іншому напрямку – в’ялення – і вивели ідеальне поєднання між Іспанією, Італією та Україною. Перш за все, м’ясо і ковбасу власного приготування хотіли додати у меню своєї піцерії, аби здивувати людей новими смаками без хімічних домішок, чим не гребують українські виробники. Так зародилося хобі, яке переросло у власну справу. Чесно кажучи, я дуже полюбляю готувати м’ясо, тому й поєднав своє життя з цим продуктом. Можна сказати, що це вже сімейна справа, бо допомагають і дружина, і кум, і теща», - поділився Андрій Дорофеєв.
Унікальні смаки і ніякої «хімії»: в’ялене м’ясо для справжніх гурманів від «Волинського ексклюзиву»*

Аби довести технологію в’ялення, структуру крафтових делікатесів та їх смак до досконалості, Андрій Дорофеєв працював приблизно 2 роки. Довго шукали й постачальника м’яса для «Волинського ексклюзиву», бо передусім важливим критерієм була екологічність.
Унікальні смаки і ніякої «хімії»: в’ялене м’ясо для справжніх гурманів від «Волинського ексклюзиву»*

«Рецептура – авторська, ніде не «злизана». Я поєднував різні смаки дуже довго, адже м’ясо в’ялиться приблизно 2 місяці. Довго шукали постачальника, проте тут теж, як то кажуть, зорі співпали. М’ясо ми купуємо у іноземного фермера, який вирощує свиней, використовуючи природний відкорм. Ми пробували готувати м’ясо і на пательні, і в шашликах, щоби визначити його смак, адже чітко знаємо, що м’ясо, «нашпиговане» комбікормом, скаче на сковорідці та має різкий запах. Із цим же такого не було. Тривалий період тестували й в’ялення. Багато чого не виходило, багато м’яса викинули, багато віддали собакам… Але зрештою відточили все так, що процес пішов», - зізнався власник «Волинського ексклюзиву».
Унікальні смаки і ніякої «хімії»: в’ялене м’ясо для справжніх гурманів від «Волинського ексклюзиву»*

Так, спочатку м’ясо для «Волинського ексклюзиву» маринують у суміші спецій і солей приблизно 10 днів. Далі ж його поміщають у спеціальну камеру, де створені особливі умови для в’ялення. Тут м’ясо знаходиться 2-3 місяці залежно від ваги. Однак й це ще не готовий продукт – його потрібно витримати під вакуумом для правильного розподілення вологи та смаку. Лише після цього «Волинський ексклюзив» можна подавати до столу.
Унікальні смаки і ніякої «хімії»: в’ялене м’ясо для справжніх гурманів від «Волинського ексклюзиву»*

«Спочатку робив м’ясо двох видів – свинний ошийок і балик. Ввели ці продукти у меню піцерії і отримали багато схвальних відгуків від наших гостей, тому вирішили спробувати реалізовувати продукцію. І не тільки для волинян, а й для мешканців усіх областей країни. Таких виробів ви більше ніде не скуштуєте, бо м’ясо надзвичайно ніжне, не сухе, має ідеальну текстуру та пікантні смаки», - відзначив Андрій Дорофеєв.
Унікальні смаки і ніякої «хімії»: в’ялене м’ясо для справжніх гурманів від «Волинського ексклюзиву»*

На сьогодні в асортименті «Волинського екслюзиву» – до десятка найменувань: салямі з сиром «Пармезан», салямі з горіхами, пікантна салямі з домашнім «Віскі», салямі класична, волинська з винно-пряним соусом, луцька з домашнім копченим бочком та білим вином, класична «Баликова», асорті м‘яса (свинні ошийок та балик) та брезаола (яловичина).
Унікальні смаки і ніякої «хімії»: в’ялене м’ясо для справжніх гурманів від «Волинського ексклюзиву»*
Унікальні смаки і ніякої «хімії»: в’ялене м’ясо для справжніх гурманів від «Волинського ексклюзиву»*
Унікальні смаки і ніякої «хімії»: в’ялене м’ясо для справжніх гурманів від «Волинського ексклюзиву»*

Готують крафтові м’ясо і ковбаси невеликими партіями і без додавання фарбників, підсилювачів смаку, використовуючи лише натуральні спеції та сіль. Якість та смак кожного виробу особисто контролює Андрій Дорофеєв.

«Щотижня ми готуємо свіженьке і всі, хто купує нашу продукцію, це відчувають», - наголосив Андрій Дорофеєв.
Унікальні смаки і ніякої «хімії»: в’ялене м’ясо для справжніх гурманів від «Волинського ексклюзиву»*

Вартість 100 грамів ковбаси коливається від 42 до 45 гривень, м’яса – 60 гривень. Орієнтовна вартість ексклюзивної коробки з повним асортиментом «Волинського ексклюзиву», куди входять по півпалки кожного виду ковбаси та по 100 грамів м’яса у вакуумних сервірувальних нарізках, – від 450 гривень. Цікаво, що упаковку та логотип «Волинського ексклюзиву» також розробляла родина Дорофеєвих.
Унікальні смаки і ніякої «хімії»: в’ялене м’ясо для справжніх гурманів від «Волинського ексклюзиву»*

«Кожен може скуштувати повний асортимент, визначити, що йому найбільше сподобалося. Крім цього, до нас приїжджає багато гостей з інших регіонів України, іноземців, і хотілося б щось їм презентувати на згадку про Луцьк, про Волинь, тож «Волинський ексклюзив» цілком гідний того, аби стати візитівкою краю. Саме тому ми зобразили на логотипі родзинку міста і області – Луцький замок», - каже Андрій Дорофеєв.
Унікальні смаки і ніякої «хімії»: в’ялене м’ясо для справжніх гурманів від «Волинського ексклюзиву»*

«Волинський ексклюзив» уже встигли скуштувати жителі Італії, Німеччини, Одеси, Харкова, Краматорська, Києва.

Замовити унікальну продукцію можна за номером: (097) 701 71 31, написавши повідомлення на сторінку у Facebook або ж у Instаgram.
Унікальні смаки і ніякої «хімії»: в’ялене м’ясо для справжніх гурманів від «Волинського ексклюзиву»*

За умови замовлення від 1 кілограма крафтових м’яса і ковбас від «Волинського ексклюзиву» доставка у Луцьку – безкоштовна, менше 1 кілограма – 40 гривень. Утім, віднедавна лучани та гості міста мають змогу скуштувати вироби «Волинського ексклюзиву» у новому кафе «Бенедикт», що знаходиться на Градному Узвозі, 2. Доставку в межах України здійснюють згідно з тарифами «Нової пошти».
Унікальні смаки і ніякої «хімії»: в’ялене м’ясо для справжніх гурманів від «Волинського ексклюзиву»*


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Теги: їжа, м'ясо, ексклюзив, Волинський ексклюзив
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