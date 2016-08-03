«Збудовано з любов'ю»: виконроб «Інвестора» розповів про переваги та секрети новобудов*





Як відомо, секрет вдалого будівництва полягає не тільки у хорошому проекті та роботі архітекторів. Чи не найважливішу роль у тому, яким постане будинок перед майбутніми мешканцями відіграють ті, хто з паперу переносять будівлю на земельну ділянку та втілюють у реальність задум проектантів.



Саме будівельники, які з дня у день трудяться на об’єкті, знають буквально кожен сантиметр того чи іншого будинку, його переваги та недоліки.



Особливостями будівельної справи та основними принципами, за якими зводить будинки компанія «Інвестор», поділився майстер будівельних та монтажних робіт Роман Лук’янович.







За плечима у чоловіка – вже 15 років будівельної справи і досвід будування, як українських об’єктів, так і будинків за кордоном. Тож зараз він з упевненістю може сказати – луцький забудовник не тільки відповідає світовим тенденціям, а й у дечому їх перевершує. Роман Петрович зізнається: колеги-будівельники з сусідніх міст та з-за кордону часто не можуть повірити, що такі сучасні об’єкти можуть зводити у порівняно невеликому Луцьку.



«У мене є багато друзів-будівельників і в Україні, і в Росії, і в інших країнах. І коли я викладаю фото наших об’єктів, то вони дивуються, що в Луцьку такі модерні будинки зводять», – ділиться майстер.



На «Інвесторі» Роман Петрович працює уже майже п’ять років, він будував перший «Струмочок»,







Міцність



Важливим є той факт, що усі будинки споруджують з високоякісної цегли та бетону. Забудовник свідомо використовує найдорожчий матеріал для будівництва, аби об’єкти мали якомога триваліший експлуатаційний період. Роман Лук’янович також додає, що позмагатися з цегляними будинками не під силу об’єктам, які зведені, до прикладу, з блоків чи силікатної цегли. Такі будинки хоч і можуть мати нижчу собівартість, проте століття не простоять.



«Ми будуємо все міцно, аби воно служило. Ми не економимо на марці розчину чи на марці бетону, конструкція має бути міцна. І вони у нас дійсно міцні. Часом буває, що треба якийсь демонтаж зробити і коли починаєш ту цеглу бити, то сам на себе злий, що його розвалити неможливо.



Ми не використовуємо дешеві будівельні матеріали. До прикладу, є будівельники, які зводять будинки з блоків. Але ми розуміємо, що цегла є надійнішим будматеріалом. З газоблоку також будують, проте воно не простоїть століття, як наші цегляні будинки. Будують і з силікатної цегли, але вона вбирає воду і загалом є поганим матеріалом», – розповідає Роман Петрович.







Тепло



Усі будинки компанії є енергоефективними, вони добре утеплені з усіх боків та чудово зберігають теплову енергію. У будинках – 10-ти сантиметрове утеплення стін, додаткові утеплюючі плівки на вікнах та 25-ти сантиметровий шар утеплення на даху. Завдяки цим стандартам майбутні мешканці можуть бути переконані, що їхнє житло буде залишатися затишним та теплим у будь-яку погоду.



«От у танхаусах у нас на дахах – ПВХ мембрана. Колись, якщо дах був горизонтальний, то його крили руберойдами, з часом воно тріскає, розходиться, верхній поверх топить. Тому наші дахи зроблені надійно, аби такого не траплялося. Вони влаштовані так: плити перекриття, 25- сантиметрів утеплювача пінопластом, стяжка з армуванням сіткою, геотекстиль і ПВХ мембрана. Цим дахом можна ходити, він міцний і надійний. Вікна мають додаткову утеплюючу плівку, аби укоси не мокріли, не мали точки роси. У будинках добре утеплені і дах, і фасад, і цоколь», зазначив Роман Лук’янович.







Якісні стяжка та штукатурка



Також майстер додає, що вагомою перевагою будівель «Інвестора» є і той факт, що стіни та підлога у квартирах – ідеально рівні. Тобто майбутнім власникам не доведеться додатково витрачати кошти під час ремонту, вони можуть відразу клеїти шпалери, класти ламінат та не турбуватися про нерівності на поверхнях стін та підлоги.



«Стяжки та стіни у нас надзвичайно хорошої якості. Але зараз ми не вважаємо, що це те, чим потрібно хвалитися, це вже наш стандарт, по-іншому бути просто не може. І це далеко не все, ці стандарти ми кожного разу піднімаємо», – зазначив майстер.







Продумане планування квартир



Архітектори детально продумають розміщення кімнат у кожному будинку, аби якомога ефективніше використати квадратуру помешкання. Про це говорять і відгуки самих покупців – вони вкрай рідко змінюють планування придбаних у «Інвестора» помешкань.



«Планування квартир продумують до дрібниць. Ми будували «Сіріус» і Андрій Русланович (керівник компанії «Інвестор» Андрій Разумовський - ред.)каже: «Збудуйте перегородки, я приїду і гляну, як воно виглядає». Тобто це має гарно виглядати не тільки у проекті, а й у реальності. І про цю продуманість та зручність для мешканців говорить те, що перепланування зробили тільки в 1 квартирі – змістили трохи перегородку. Всі решта навіть не думали про те, аби змінювати якимось чином розташування кімнат, воно подобається абсолютно всім», – розповів Роман Лук’янович.







Прибудинкова територія



Дбає забудовник не тільки про сам об’єкт, а й те, що буде навколо нього. Кожен будинок, який зводить «Інвестор» здається в експлуатацією з облагородженою прибудинковою територією. Це – красива бруківка та газони і, звісно ж, дитячий майданчик.



«Біля кожного нашого об’єкту облаштовані зелені зони та викладена бруківка. Ну і, звичайно ж, родзинка нашої фірми – дитячі майданчики. Вони добротні, мають якусь цікаву тему, цікаві конструкції. Майданчики у нас мають бути міцні, аби діти їх не розвалили, гарні і, перш за все, – безпечні»,– зауважив майстер.







Атмосфера



Важливим є і той факт, що усі будинки зводять з відповідальністю та любов’ю. Тут майбутні мешканці завжди можуть знайти порозуміння з будівельниками, які намагаються усіляко допомогти з облаштуванням житла.



«Відбувається постійна комунікація з власниками квартир. Є клієнти, які хочуть собі щось змінити, вони звертаються, і я чим можу допомагаю, ми співпрацюємо. Треба якусь додаткову розетку чи вивести трубу – ми допоможемо», – запевнив Роман Лук’янович.



А ще працівники переконані, що важлива не тільки якість будівництва, а й атмосфера, з якою будинок зведено. Роман Лук’янович сподівається, що у збудованих «Інвестором» будинках завжди пануватиме сімейний затишок та тепло. Тому і досі, беручись за новий об’єкт, працівники намагаються дотримуватися деяких традицій, які століттями пов’язували з майбутнім достатком та щасливим життям мешканців.



«Коли є готовий фундамент, тобто завершений нульовий цикл робіт, то на кожний кут під цеглу кладемо гроші. Це для того, аби мешканці були щасливими і багатими. А коли будинок завершений, коли є готова коробка, то обов’язково вішаємо квітку – знак того, що вже можна заселятися. Це такі давні традиції, які існують багато століть, але ми їх дотримуємося, бо все, що зроблене з любов’ю, зобов’язане приносити тільки радість», – розповів Роман Лук’янович.







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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Будинки, які зводить будівельна компанія «Інвестор» , вирізняються з-поміж інших не лише своєю якістю та міцністю, а й позитивною енергетикою, яка наповнює будинки з кожним новим рядком кладки.Як відомо, секрет вдалого будівництва полягає не тільки у хорошому проекті та роботі архітекторів. Чи не найважливішу роль у тому, яким постане будинок перед майбутніми мешканцями відіграють ті, хто з паперу переносять будівлю на земельну ділянку та втілюють у реальність задум проектантів.Саме будівельники, які з дня у день трудяться на об’єкті, знають буквально кожен сантиметр того чи іншого будинку, його переваги та недоліки.Особливостями будівельної справи та основними принципами, за якими зводить будинки компанія «Інвестор», поділився майстер будівельних та монтажних робітЗа плечима у чоловіка – вже 15 років будівельної справи і досвід будування, як українських об’єктів, так і будинків за кордоном. Тож зараз він з упевненістю може сказати – луцький забудовник не тільки відповідає світовим тенденціям, а й у дечому їх перевершує. Роман Петрович зізнається: колеги-будівельники з сусідніх міст та з-за кордону часто не можуть повірити, що такі сучасні об’єкти можуть зводити у порівняно невеликому Луцьку.«У мене є багато друзів-будівельників і в Україні, і в Росії, і в інших країнах. І коли я викладаю фото наших об’єктів, то вони дивуються, що в Луцьку такі модерні будинки зводять», – ділиться майстер.На «Інвесторі» Роман Петрович працює уже майже п’ять років, він будував перший «Струмочок», «Юпітер» , зводив «Супернову» та «Сіріус» , зараз - виконроб на будівельному майданчику нового ЖК «Струмочок» . А тому з легкістю розповів про основні переваги, на які можуть очікувати потенційні покупці, обираючи таунхауси від «Інвестора».Важливим є той факт, що усі будинки споруджують з високоякісної цегли та бетону. Забудовник свідомо використовує найдорожчий матеріал для будівництва, аби об’єкти мали якомога триваліший експлуатаційний період. Роман Лук’янович також додає, що позмагатися з цегляними будинками не під силу об’єктам, які зведені, до прикладу, з блоків чи силікатної цегли. Такі будинки хоч і можуть мати нижчу собівартість, проте століття не простоять.«Ми будуємо все міцно, аби воно служило. Ми не економимо на марці розчину чи на марці бетону, конструкція має бути міцна. І вони у нас дійсно міцні. Часом буває, що треба якийсь демонтаж зробити і коли починаєш ту цеглу бити, то сам на себе злий, що його розвалити неможливо.Ми не використовуємо дешеві будівельні матеріали. До прикладу, є будівельники, які зводять будинки з блоків. Але ми розуміємо, що цегла є надійнішим будматеріалом. З газоблоку також будують, проте воно не простоїть століття, як наші цегляні будинки. Будують і з силікатної цегли, але вона вбирає воду і загалом є поганим матеріалом», – розповідає Роман Петрович.Усі будинки компанії є енергоефективними, вони добре утеплені з усіх боків та чудово зберігають теплову енергію. У будинках – 10-ти сантиметрове утеплення стін, додаткові утеплюючі плівки на вікнах та 25-ти сантиметровий шар утеплення на даху. Завдяки цим стандартам майбутні мешканці можуть бути переконані, що їхнє житло буде залишатися затишним та теплим у будь-яку погоду.«От у танхаусах у нас на дахах – ПВХ мембрана. Колись, якщо дах був горизонтальний, то його крили руберойдами, з часом воно тріскає, розходиться, верхній поверх топить. Тому наші дахи зроблені надійно, аби такого не траплялося. Вони влаштовані так: плити перекриття, 25- сантиметрів утеплювача пінопластом, стяжка з армуванням сіткою, геотекстиль і ПВХ мембрана. Цим дахом можна ходити, він міцний і надійний. Вікна мають додаткову утеплюючу плівку, аби укоси не мокріли, не мали точки роси. У будинках добре утеплені і дах, і фасад, і цоколь», зазначив Роман Лук’янович.Також майстер додає, що вагомою перевагою будівель «Інвестора» є і той факт, що стіни та підлога у квартирах – ідеально рівні. Тобто майбутнім власникам не доведеться додатково витрачати кошти під час ремонту, вони можуть відразу клеїти шпалери, класти ламінат та не турбуватися про нерівності на поверхнях стін та підлоги.«Стяжки та стіни у нас надзвичайно хорошої якості. Але зараз ми не вважаємо, що це те, чим потрібно хвалитися, це вже наш стандарт, по-іншому бути просто не може. І це далеко не все, ці стандарти ми кожного разу піднімаємо», – зазначив майстер.Архітектори детально продумають розміщення кімнат у кожному будинку, аби якомога ефективніше використати квадратуру помешкання. Про це говорять і відгуки самих покупців – вони вкрай рідко змінюють планування придбаних у «Інвестора» помешкань.«Планування квартир продумують до дрібниць. Ми будували «Сіріус» і Андрій Русланович (керівник компанії «Інвестор» Андрій Разумовський -.)каже: «Збудуйте перегородки, я приїду і гляну, як воно виглядає». Тобто це має гарно виглядати не тільки у проекті, а й у реальності. І про цю продуманість та зручність для мешканців говорить те, що перепланування зробили тільки в 1 квартирі – змістили трохи перегородку. Всі решта навіть не думали про те, аби змінювати якимось чином розташування кімнат, воно подобається абсолютно всім», – розповів Роман Лук’янович.Дбає забудовник не тільки про сам об’єкт, а й те, що буде навколо нього. Кожен будинок, який зводить «Інвестор» здається в експлуатацією з облагородженою прибудинковою територією. Це – красива бруківка та газони і, звісно ж, дитячий майданчик.«Біля кожного нашого об’єкту облаштовані зелені зони та викладена бруківка. Ну і, звичайно ж, родзинка нашої фірми – дитячі майданчики. Вони добротні, мають якусь цікаву тему, цікаві конструкції. Майданчики у нас мають бути міцні, аби діти їх не розвалили, гарні і, перш за все, – безпечні»,– зауважив майстер.Важливим є і той факт, що усі будинки зводять з відповідальністю та любов’ю. Тут майбутні мешканці завжди можуть знайти порозуміння з будівельниками, які намагаються усіляко допомогти з облаштуванням житла.«Відбувається постійна комунікація з власниками квартир. Є клієнти, які хочуть собі щось змінити, вони звертаються, і я чим можу допомагаю, ми співпрацюємо. Треба якусь додаткову розетку чи вивести трубу – ми допоможемо», – запевнив Роман Лук’янович.А ще працівники переконані, що важлива не тільки якість будівництва, а й атмосфера, з якою будинок зведено. Роман Лук’янович сподівається, що у збудованих «Інвестором» будинках завжди пануватиме сімейний затишок та тепло. Тому і досі, беручись за новий об’єкт, працівники намагаються дотримуватися деяких традицій, які століттями пов’язували з майбутнім достатком та щасливим життям мешканців.«Коли є готовий фундамент, тобто завершений нульовий цикл робіт, то на кожний кут під цеглу кладемо гроші. Це для того, аби мешканці були щасливими і багатими. А коли будинок завершений, коли є готова коробка, то обов’язково вішаємо квітку – знак того, що вже можна заселятися. Це такі давні традиції, які існують багато століть, але ми їх дотримуємося, бо все, що зроблене з любов’ю, зобов’язане приносити тільки радість», – розповів Роман Лук’янович.

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