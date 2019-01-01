Лікарі, педагоги, підприємці – «Українська стратегія Гройсмана» робить ставку на добробут середнього класу*

У певний момент в українському суспільстві чітко виокремилась велика проблема – відсутність середнього класу. В той час, коли певні прошарки могли дозволити собі розкішні умови життя, безвідмовний відпочинок та марнотратство у безмірних проявах, робочий клас перебував на межі бідності. За час роботи Уряду Гройсмана ситуація суттєво покращилась – збільшились пенсії та заробітні плати вчителям і лікарям, зародився фундамент для створення нових робочих місць, впровадились механізми посиленого соцзахисту, тощо. Проте роботи ще лишається багато, і саме на це акцентує увагу нова політична сила Прем’єра.«Українська стратегія Гройсмана» – єдина партія з тих, що йдуть у парламент, яка відкрито заявила, що буде розбудовувати і підтримувати справжній український середній клас. Цей клас - не десятки, не сотні і навіть не тисячі заможних, а набагато ширший прошарок суспільства. Середнім класом мають відчути себе український вчитель, лікар, кваліфікований працівник, підприємець, фермер – люди праці, які формують сьогодення і майбутнє країни.Створити середній клас – це не просто дати людям більше грошей. Потрібно створити умови, щоб усі, хто прагне жити гідно, міг цього досягти без зайвих перешкод. Люди мають отримувати якісну освіту, користуватися доступними сучасними послугами, мати достойну зарплату, бути впевненими в економічній стабільності країни, почуватися захищеними. Завдяки усім цим факторам вони зможуть планувати своє життя, не боячись, що хитка ситуація в країні не дасть цим планам втілитись у життя.«Наш пріоритет – створення якісного середнього класу в країні. І середній клас для мене – це не просто люди, які отримують ТОП-зарплати, і багатії. Для мене середній клас, по своїм доходам і можливостям, - це український учитель, український лікар, український фермер, український підприємець. І для того, щоб цей середній клас був встановлений, потрібно прийняти ряд важливих кроків. І я знаю, якими вони мають бути. В новому парламенті ми змінимо систему і приймемо нарешті ці зміни», – заявиву ефірі телеканалу «Україна».У програмі партії «Українська стратегія Гройсмана» чітко вказано, що суспільство середнього класу базується на принципах справедливості. Воно здатне повноцінно подбати і про тих, хто потребує підтримки суспільства та держави.«Україна має два сценарії розвитку: або скотитися до кризи 90-х років, або продовжити реформи та підвищити якість життя в країні. Сценарій Уряду – дати кожному українцю можливість реалізувати себе і відчути, що країна змінюється на краще. Люди добре пам’ятають проблеми перших років незалежності. І повертатися до такого життя не можна. Навпаки! Треба вже за наступні 5 років створити умови для формування багаточисельного середнього класу. Продовження вже розпочатих реформ дозволить вчителю, лікарю, військовому отримувати вищу зарплатню і жити гідно», – переконаний очільник Уряду.Володимир Гройсман зазначає, що для створення гідних умов праці для людей по усій країні, потрібна важка, тривала і злагоджена робота усіх органів влади. І Уряд три роки поспіль робить усе, що від нього залежить, і навіть більше, щоб створити в країні якісну медицину і освіту, вільний від бюрократії та корупції бізнес-клімат, ефективну державну систему, справедливі податки, стабільно зростаючу економіку. Результатом є те, що економіка України зросла на 8,4%. Збільшуються показники ВВП, обсяги інвестицій та експорту, відкриваються нові підприємства. Мінімальна зарплата в країні зросла втричі, а середня – вдвічі.У 1,5-3 рази зросла середня зарплата вчителів. По усій країні ремонтують і оснащують школи. Змінюється і підхід до шкільного навчання – школи починають господарювати самостійно, там менше бюрократизму, більше свободи. Налагоджуються тісніші контакти між батьками і педагогами. Професія вчителя знову стає затребуваною і поважною.В 2-3 рази зросла середня зарплата лікарів. Тепер вона залежить від кваліфікації вчителя та від того, як лікарня господарює. Триває масштабна медична реформа. Поліпшується доступність та якість медичних послуг. Фінансування первинної ланки медицини зросло у 1,5 рази.Підприємці мають менше перевірок, більш сучасні правила ведення бізнесу, менше корупції, бо десятки державних послуг перейшли в онлайн і не передбачають спілкування з чиновниками.Фермери вперше за довгий час отримали підтримку держави не на словах, а фінансово. До прикладу, 7,6 тис. фермерських господарств отримали від Уряду 763,9 млн грн на розвиток.В Україні ремонтують дороги та дорожню інфраструктуру, розвивається залізниця та авіаперевезення. Як наслідок, якість і швидкість вантажних та пасажирських перевезень значно зросла. А це дає більше можливостей для ведення і розвитку бізнесу.Чим більше в Україні буде створено можливостей для розвитку середнього класу, тим більше буде стимулів українцям повертатися додому з-за кордону.«Коли я говорю про формування середнього класу, то маю на увазі те, що середня заробітна плата в країні буде достатньою для того, щоб люди не виїжджали. І я вважаю, що в середньостроковій перспективі ми це отримаємо. Це стимулюватиме українців повертатися і працювати у себе вдома. Хочу, щоб возз’єднувалися українські родини. Це великий біль, коли батьки змушені заробляти гроші далеко від дому, далеко від своїх дітей», – заявив Володимир Гройсман у ефірі телеканалу «Україна».Найбільше стимулів жити і працювати в Україні має з’являтися не в столиці, а у кожному місті та селі. Для цього Володимир Гройсман у 2014 році ініціював та зробив своїм пріоритетом реформу децентралізації – передачу повноважень, грошей та відповідальності у міста та села – найближче до людей.Вже за 5 років децентралізація стала найуспішнішою реформою, яка має найбільшу підтримку людей. І «Українська стратегія Гройсмана» продовжить відстоювати інтереси громад в парламенті. У програмі партії – довести реформу до кінця і закріпити результати.Децентралізація вже створила умови для розвитку сіл та маленьких міст. По усій країні громади об’єднуються, щоб ставати сильнішими разом. Об’єднаних територіальних громад (ОТГ) вже понад 900, і процес триває. Державна підтримка регіонального розвитку збільшилася у 41,5 рази: з 0,5 млрд грн у 2014 до 20,75 млрд грн у 2019 році.Сьогодні Володимир Гройсман оголошує середній клас своїм наступним пріоритетом. Він, як і обіцяв, зміг децентралізувати Україну, а отже зможе забезпечити формування справжнього середнього класу. Тим більше, що децентралізація заклала для цього міцне підґрунтя.Спроможні громади починають більше дбати про освіту, медицину, безпеку, рівень комунальних та адміністративних послуг, про дороги та благоустрій. Тому там зараз з’являються робочі місця, бо потрібні ефективні управлінці, професіонали в усіх галузях. Там пропонують високі зарплати і достойні умови праці. Невеличкі громади почали конкурувати з великими містами за фахівців і кваліфікованих робітників. І це – великий стимул для людей не полишати місце, де народився, не шукати кращої долі у великому місті чи іншій країні.Розвиток громад – надійний фундамент для формування середнього класу не лише у великих містах, а скрізь по країні. А сильні громади і розвинений середній клас – основа успішних європейських держав і пріоритети, які забезпечують успіх України.«Передати повноваження і ресурси на місця та створити в Україні справжній середній клас – вважаю це є запорукою успіху України», – переконаний лідер «Української стратегії» Володимир Гройсман.