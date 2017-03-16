Битва за Володимир: хто може стати «спадкоємцем» Саганюка

Петро Саганюк наголосив, що готовий передати владу молодим людям та не готує собі спадкоємця.



«Міського голову ніхто не призначає, його обирає міська громада, вона й



Але чи варто вірити досвідченому політику, який авторитарно контролює усе, що відбувається у місті, більше 20 років. Чи може людина, без якої не відбувається жодного призначення у місті, так просто віддати владу будь-кому? Навряд чи...



За інсайдерською інформацією, найбільш реальними наступниками мера є його перший заступник Ярослав Матвійчук, директор Володимир-Волинського Теплокомуненерго Сергій Коба та секретар міської ради Олег Свідерський.



Молодий заступник міського голови Ярослав Матвійчук останні роки був надзвичайно активним, але не у виконанні своїх прямих обов’язків, а у позуванні перед камерами. Він з’являється на всіх культурних, спортивних заходах, на відкритті кожної заасфальтованої вулички чи при кожній проблемі. Варто зазначити, що проблеми при цьому не зникають, але там, де є журналісти, там і Ярослав Матвійчук, і це, безперечно, може додати йому бонусів під час «передачі влади» у місті.



За останній час перший заступник міського голови Лариса Кулікова, яка й курує питання культури.



Другим кандидатом від Петра Саганюка може бути Сергій Коба, колишній свободівець, якого однопартійці назвали зрадником,



Покинувши ряди партії «Свобода», Сергій Коба дуже швидко став директором скандального Володимир-Волинського «Теплокомуненерго». Ймовірність того, що він отримав цю посаду за професійні навички – мізерна. Адже Сергій Коба один з тих депутатів, який регулярно підтримував промерську коаліцію у міській раді і його фракція стала «золотою акцію» мера цього депутатського скликання у міській раді.



Чи варто вірити, що директор комунального підприємства має політичні амбіції? Так, варто. За інсайдерською інформацією, саме Сергій Коба являється одним зі спонсорів новоствореного видання «Княжий град». Ця інформація – не лише чутки, адже головний редактор видання працює у приміщенні, яке орендує дружина Сергія Коби, Інна Цейко, з 2017 року, для туристичної діяльності.







Навіщо головному редактору працювати у одному приміщенні з незнайомим підприємцем? Не минуло і місяця, як на засіданні виконавчого комітету прийняли рішення надати головному редактору видання «Княжий град» приміщення в суборенду. Саме те приміщення, про яке згадували вище.







Але повернімося до Сергія Коби. Навіщо людині втрачати репутацію і підтримувати міську владу, коли ти був до неї в опозиції під час Майдану?



І саме на цій хвилі Коба став міським депутатом. Навіщо підтримувати провладне видання, якщо ти не маєш планів залишатись біля «годівниці»? Відповіді на ці питання очевидні.



Але найбільші шанси зі всієї «молодої команди», безперечно, мав секретар міської ради, заступник міського голови і лідер партії, що має велику кількість прихильників у Володимирі-Волинському – Олег Свідерський. І хоча у своєму Миколу Юнака та Констянтина Зінкевича. Та



Декілька інтернет-видань навіть



Як розгортатимуться події навколо Олега Свідерського та інших членів «команди Саганюка» будемо відслідковувати разом з вами. Бо він зможе, як ніхто інший пролити світло на своє затримання та підкилимну боротьбу за мерське крісло у княжому місті.



У наступних репортажах спробуємо знайти інших ймовірних кандидатів, яким «вічний мер» пообіцяв свою підтримку, розхитуючи активну опозицію, що спробувала сформуватися у 2015 році.



Микола ВІРНИЙ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У нещодавньому інтерв’ю журналістам газети «Слово правди» міський голова Володимира-Волинськогонаголосив, що готовий передати владу молодим людям та не готує собі спадкоємця.«Міського голову ніхто не призначає, його обирає міська громада, вона й вирішуватиме, кому віддати це кермо . А вона бачить і роботу моїх заступників, і діяльність своїх активних громадян», – наголосив Петро Саганюк.Але чи варто вірити досвідченому політику, який авторитарно контролює усе, що відбувається у місті, більше 20 років. Чи може людина, без якої не відбувається жодного призначення у місті, так просто віддати владу будь-кому? Навряд чи...За інсайдерською інформацією, найбільш реальними наступниками мера є його перший заступник, директор Володимир-Волинського Теплокомуненергота секретар міської радиМолодий заступник міського голови Ярослав Матвійчук останні роки був надзвичайно активним, але не у виконанні своїх прямих обов’язків, а у позуванні перед камерами. Він з’являється на всіх культурних, спортивних заходах, на відкритті кожної заасфальтованої вулички чи при кожній проблемі. Варто зазначити, що проблеми при цьому не зникають, але там, де є журналісти, там і Ярослав Матвійчук, і це, безперечно, може додати йому бонусів під час «передачі влади» у місті.За останній час перший заступник міського голови відвідав змагання з мотокросу , яке організоване за підтримки Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». Далі відкриття ХХІ міжнародного художнього пленеру. При цьому минулого року його не цікавили роботи художників і міську владу на пленері представляла заступник мера, яка й курує питання культури.Другим кандидатом від Петра Саганюка може бути Сергій Коба, колишній свободівець, якого однопартійці назвали зрадником, звинувачуючи його в політичній проституції Покинувши ряди партії «Свобода», Сергій Коба дуже швидко став директором скандального Володимир-Волинського «Теплокомуненерго». Ймовірність того, що він отримав цю посаду за професійні навички – мізерна. Адже Сергій Коба один з тих депутатів, який регулярно підтримував промерську коаліцію у міській раді і його фракція стала «золотою акцію» мера цього депутатського скликання у міській раді.Чи варто вірити, що директор комунального підприємства має політичні амбіції? Так, варто. За інсайдерською інформацією, саме Сергій Коба являється одним зі спонсорів новоствореного видання «Княжий град». Ця інформація – не лише чутки, адже головний редактор видання працює у приміщенні, яке орендує дружина Сергія Коби,, з 2017 року, для туристичної діяльності.Навіщо головному редактору працювати у одному приміщенні з незнайомим підприємцем? Не минуло і місяця, як на засіданні виконавчого комітету прийняли рішення надати головному редактору видання «Княжий град» приміщення в суборенду. Саме те приміщення, про яке згадували вище.Але повернімося до Сергія Коби. Навіщо людині втрачати репутацію і підтримувати міську владу, коли ти був до неї в опозиції під час Майдану?І саме на цій хвилі Коба став міським депутатом. Навіщо підтримувати провладне видання, якщо ти не маєш планів залишатись біля «годівниці»? Відповіді на ці питання очевидні.Але найбільші шанси зі всієї «молодої команди», безперечно, мав секретар міської ради, заступник міського голови і лідер партії, що має велику кількість прихильників у Володимирі-Волинському – Олег Свідерський. І хоча у своєму інтерв’ю інтернет-виданню «БУГ» заявив, що не розглядає можливість боротьби за крісло міського голови, більшість в місцевих політичних та громадських лідерів вважали саме його кандидатуру найконкуретнішою, авторитетною та професійною в боротьбі зі серйозними конкурентами, якими в кориторах мерії вважаютьта. Та події, що відбулися 12 липня біля міського ЦНАПу кардинально змінили розстановку сил у владній команді.Декілька інтернет-видань навіть припустили , що тепер шоста каденція чинного мера Петра Саганюка стає, як ніколи очевидною.Як розгортатимуться події навколо Олега Свідерського та інших членів «команди Саганюка» будемо відслідковувати разом з вами. Бо він зможе, як ніхто інший пролити світло на своє затримання та підкилимну боротьбу за мерське крісло у княжому місті.У наступних репортажах спробуємо знайти інших ймовірних кандидатів, яким «вічний мер» пообіцяв свою підтримку, розхитуючи активну опозицію, що спробувала сформуватися у 2015 році.

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