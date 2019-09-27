Як нагрітися на грошах громади: влада Володимира-Волинського вперто ігнорує питання автономного опалення





Протягом тривалого періоду мало не на кожній сесії депутати Володимир-Волинської міської ради порушують питання встановлення індивідуального опалення у багатоповерхівках. Звучали раціональні пропозиції відносно розробки програм фінансової підтримки громадян, які виявили бажання встановити автономне опалення у своїх квартирах. Попри всі аргументи, у міського голови Петра Саганюка на ці звернення постійно одна відповідь - допоки не буде дозволу Кабінету Міністрів, прокуратура прийняті рішення оскаржуватиме.



Відомо, що можливість відмовитись від централізованого опалення та гарячого водопостачання передбачена Законом про житлово-комунальні послуги, який ввели в дію 1 травня цього року - у багатоквартирних будинках, у яких не менше ніж половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена від цих мереж, власники квартир мають право відключити своє помешкання та влаштувати систему індивідуального теплопостачання. Але для цього потрібно не лише бажання жителів, а й міської влади. Адже, зважаючи на загальноукраїнську статистику, відхід від радянської системи централізованого теплопостачання зі щорічним вкиданням мільйонів в обігрів землі винятково залежить від політичної волі керівництва місцевої влади. Наприклад, Закарпатська область



Тепер у містах, де мешканці перейшли на індивідуальне опалення, у влади немає проблем ні з розрахунками з НАК «Нафтогаз» за газ, ні з режимом теплопостачання. І таких міст, де влада живе проблемами жителів, в країні уже більше півсотні.



А мер Боярки разом з депутатами, проаналізувавши вартість централізованого та індивідуального опалення, економічну недоцільність утримання котелень у зв’язку з їх розбалансованістю та критичного зношення міської системи теплопостачання, що призводить до значних видатків на їх утримання, погодив відмову від централізованого теплопостачання та перехід міста на індивідуальне опалення. Більше того, за умови 100-відсоткового підписання листів усіма жителями будинку, багатоповерхівка отримувала фінансування на виготовлення проектної документації та на заміну газових стояків з бюджету міської ради.



А що ж заважає меру Володимира-Волинського зібрати робочу групу, запросити компетентних професіоналів та порахувати доцільність утримання КП «Володимир-Волинське теплоенерго» та Сергія Коби, на складах знаходиться лісоматеріалів загальною вартістю більше 2 мільйонів гривень.



А у фізичної особи, яку пов’язують з нинішнім директором, придбали лісовоз маніпулятор вартістю 600 тисяч гривень.



Разом із тим виникають питання на кшталт, де знаходяться адреси складування, в яких лісництвах проводили закупівлі, на чому базувалися розрахунки при закупівлях та на який період розрахована така кількість лісоматеріалів, викликають у міських чиновників, і, зокрема, першого заступника міського голови, куратора сфери ЖКГ і «за сумісництвом» кума пана Коби Ярослава Матвійчука певні труднощі.



Судячи з того, що пропозиції переходу на автономне опалення на чиновників Володимира-Волинського діють, як червона шмата на бика, до місцевих виборів позитивного зрушення не варто очікувати. Вдамося до цифр, які міський бюджет вкинув на так звану модернізацію теплоенерго у Володимирі-Волинському, де керівник - ставленик міського голови Сергій Коба. Його небезпідставно розглядають,



У 2017 році підприємство отримало 2 мільйони 689 тисяч 433,87 грн капітальних, поточних трансфертів та субсидії. У 2018 році міський бюджет виділив на забезпечення діяльності підприємства 1 970 842, 75 гривень. Цьогоріч тепловики з міського бюджету отримали капітальних трансфертів в сумі 229 136,30 гривень та внесків до статутного фонду 193 585 гривень. Усього



Тарифи у Володимирі на гарячу воду та тепло найвищі в державі. Тож не потрібно бути економістом, щоби зрозуміти: якщо тариф зростає, значить економічна доцільність існування такого підприємства піддається сумніву. Або ж виникає думка, що все ж таки декотрим керівним особам міста вигідно утримувати на повідку комунальне підприємство, через яке можна "проганяти" мільйони. На жаль, поки що аргументованих відповідей на ці питання ніхто не дав. А міська влада через підконтрольне видання «Княжий Град» спромоглася лише на маніпуляційні вкиди, вкотре залишаючи в



Микола ВІРНИЙ



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Питання встановлення індивідуального опалення у багатоквартирних будинках щороку стає все більш актуальним. Дедалі частіше ця проблема перетворюється на головну тему обговорення у мережі Інтернет та у ЗМІ.Протягом тривалого періоду мало не на кожній сесії депутати Володимир-Волинської міської ради порушують питання встановлення індивідуального опалення у багатоповерхівках. Звучали раціональні пропозиції відносно розробки програм фінансової підтримки громадян, які виявили бажання встановити автономне опалення у своїх квартирах. Попри всі аргументи, у міського головина ці звернення постійно одна відповідь - допоки не буде дозволу Кабінету Міністрів, прокуратура прийняті рішення оскаржуватиме.Відомо, що можливість відмовитись від централізованого опалення та гарячого водопостачання передбачена Законом про житлово-комунальні послуги, який ввели в дію 1 травня цього року - у багатоквартирних будинках, у яких не менше ніж половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена від цих мереж, власники квартир мають право відключити своє помешкання та влаштувати систему індивідуального теплопостачання. Але для цього потрібно не лише бажання жителів, а й міської влади. Адже, зважаючи на загальноукраїнську статистику, відхід від радянської системи централізованого теплопостачання зі щорічним вкиданням мільйонів в обігрів землі винятково залежить від політичної волі керівництва місцевої влади. Наприклад, Закарпатська область першою в Україні відмовилася від централізованого опалення й повністю перейшла на автономне.Тепер у містах, де мешканці перейшли на індивідуальне опалення, у влади немає проблем ні з розрахунками з НАК «Нафтогаз» за газ, ні з режимом теплопостачання. І таких міст, де влада живе проблемами жителів, в країні уже більше півсотні.А мер Боярки разом з депутатами, проаналізувавши вартість централізованого та індивідуального опалення, економічну недоцільність утримання котелень у зв’язку з їх розбалансованістю та критичного зношення міської системи теплопостачання, що призводить до значних видатків на їх утримання, погодив відмову від централізованого теплопостачання та перехід міста на індивідуальне опалення. Більше того, за умови 100-відсоткового підписання листів усіма жителями будинку, багатоповерхівка отримувала фінансування на виготовлення проектної документації та на заміну газових стояків з бюджету міської ради.А що ж заважає меру Володимира-Волинського зібрати робочу групу, запросити компетентних професіоналів та порахувати доцільність утримання КП «Володимир-Волинське теплоенерго» та витрати, які щороку має міський бюджет , зрештою прислухатися до раціональних пропозицій депутатів та піти назустріч громаді? Невже неможливо чи немає бажання відмовитися від радянської корупційної складової, яка закладається не лише у тарифи, а й у так звану модернізацію систем теплопостачання, що вже давно використали свій ресурс, переходу котелень з одного палива на інше, купувати спецтехніку для транспортування твердого палива та відводити ділянки під його складування. Зокрема, станом на 13.08.2019, згідно з інформацією директора КП "Володимир-Волинськтеплоенерго", на складах знаходиться лісоматеріалів загальною вартістю більше 2 мільйонів гривень.А у фізичної особи, яку пов’язують з нинішнім директором, придбали лісовоз маніпулятор вартістю 600 тисяч гривень.Разом із тим виникають питання на кшталт, де знаходяться адреси складування, в яких лісництвах проводили закупівлі, на чому базувалися розрахунки при закупівлях та на який період розрахована така кількість лісоматеріалів, викликають у міських чиновників, і, зокрема, першого заступника міського голови, куратора сфери ЖКГ і «за сумісництвом» кума пана Кобипевні труднощі.Судячи з того, що пропозиції переходу на автономне опалення на чиновників Володимира-Волинського діють, як червона шмата на бика, до місцевих виборів позитивного зрушення не варто очікувати. Вдамося до цифр, які міський бюджет вкинув на так звану модернізацію теплоенерго у Володимирі-Волинському, де керівник - ставленик міського голови Сергій Коба. Його небезпідставно розглядають, як майбутнього спадкоємця мера . Він же - голова бюджетної депутатської комісії, тому фінансування проводять без затримок. Хто ж відмовиться голосувати за чималі кошти, що кожної сесії спрямовують на підприємство, де Сергій Коба отримує заробітну плату біля 15 тисяч гривень. Тим більше, що гроші народні. Чому так сталося – пояснювати не потрібно У 2017 році підприємство отримало 2 мільйони 689 тисяч 433,87 грн капітальних, поточних трансфертів та субсидії. У 2018 році міський бюджет виділив на забезпечення діяльності підприємства 1 970 842, 75 гривень. Цьогоріч тепловики з міського бюджету отримали капітальних трансфертів в сумі 229 136,30 гривень та внесків до статутного фонду 193 585 гривень. Усього за три роки з міської казни дали 5 мільйонів 082 тисячі 999,92 гривні . І це тільки з міського бюджету. А ще державні дотації, різниці у тарифах, субсидії…Тарифи у Володимирі на гарячу воду та тепло найвищі в державі. Тож не потрібно бути економістом, щоби зрозуміти: якщо тариф зростає, значить економічна доцільність існування такого підприємства піддається сумніву. Або ж виникає думка, що все ж таки декотрим керівним особам міста вигідно утримувати на повідку комунальне підприємство, через яке можна "проганяти" мільйони. На жаль, поки що аргументованих відповідей на ці питання ніхто не дав. А міська влада через підконтрольне видання «Княжий Град» спромоглася лише на маніпуляційні вкиди, вкотре залишаючи в заручниках холодних квартир та закладів освіти мешканців міста і їхніх дітей

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