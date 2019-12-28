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Як робити карколомні трюки без травм та чи можна у паркур дівчатам: луцькі «ніндзя» – про секрети спорту

Як робити карколомні трюки без травм та чи можна у паркур дівчатам: луцькі «ніндзя» – про секрети спорту
Круті американські фільми, де обов’язково є погоні, грабіжники чи супермени, що виконують, здавалося б, нереальні трюки, люди, які бігають по дахах і залазять на стіни заввишки в декілька метрів...Виникає думка, що про таке можна тільки знімати, а усі герої надійно застраховані і виконують елементи точно не самі. Здебільшого це – правда, однак, бувають і винятки.

Мистецтво паркуру, фрірану та трікінгу в Україні не зовсім розвинене. Це спорт, який не має ані затвердженої системи тренувань, спеціалізованої програми. Напевно, тому він і «фрі», аби можна було фантазувати, творити і вчитися на власних помилках.

Окреслюючи масштаби усієї України, можна знайти декілька цікавих майданчиків, де хлопці та дівчата просто роблять те що люблять і стрибають, як заманеться, вигадують системи різної складності. У великих містах це простіше, але що, коли ти – паркурист у маленькому обласному центрі?

Двадцятирічний лучанин Дмитро Пащук займається цим спортом вже більше десяти років. Він ще зі шкільної парти почав цікавитися, як це хлопці із фільму «Ямакасі» так можуть.

Як робити карколомні трюки без травм та чи можна у паркур дівчатам: луцькі «ніндзя» – про секрети спорту


«Паркур – мистецтво раціонального переміщення із використанням стрибкових елементів. Фріран, по суті, те ж саме, що і паркур, але із використанням елементів акробатики і креативу. Для цього потрібна лише будь-яка площина: стеля, стіна, підлога, де можна буде зробити якийсь елемент», – із ходу починає пояснювати Дмитро (А казав, що до інтерв’ю не готувався, - авт.).

«Усе відбувається шляхом спроб і помилок»



– Коли і чому ти почав займатися паркуром?

– Мені було років 10, коли я побачив фільм «Ямакасі» 2001 року. Фільм – про компанію молодих хлопців, які вирішили продовжити традиції таємничих «ніндзя» і створити власне мистецтво – мистецтво переміщення. Коли був малим, то саме ця стрічка дуже вплинула. Я і ще декілька хлопців почали лазити по будівництвах, спочатку другий, потім третій поверх і вище. Почали стрибати і вчитися. Ми навіть не знали, що це паркур, нам подобалося бути унікальними і не такими, як всі. Цей спорт допомагає виразити себе.

– Намагалися повторювати рухи і елементи, які бачили у стрічці?

– Вчилися з відео. Тоді всі девайси були з маленькими екранами і в такому мініатюрному розширенні потрібно було розгледіти рух, деталі, як його повторити. Було складно, але реально. Стосовно травм, то їх не було. Максимум – щось незначне, але ми завжди намагалися бути обережними.

– Як розвивалися далі?

– Пізніше ми познайомилися із людьми, які цим займалися на відносно професійному рівні – із місцевою командою «Твіст». Вони цим займалися вже досить довго, багато вміли і знали, але недостатньо, аби вчити нас, тож ми просто приходили на їхні тренування і намагалися щось повторювати вже не з відео, а дивлячись на людей поруч, які це роблять вживу.

Ми з ними познайомилися десь у 2012 році. З того часу дізналися, що в Луцьку є фріран, трікінг та паркур. Ми вчилися паралельно з ними, але все ж самостійно.

Так тренувалися близько п’яти років, потім їхня команда розпалася і ми створили свою, продовжили справу. Ми називали це другим поколінням команди «Твіст». Тоді ми з хлопцями самі створили майданчик для тренувань.

– Що це був за майданчик і як дітям вдалося втілити цю ідею?

– Паралельно, коли ми займалися з першим «Твістом», я захотів збудувати майданчик. Тоді зібрав декілька своїх друзів, ми взяли лопати і ми почали рити ями прямо навпроти будинку голови наглядової ради «Луцькатодору» дяді Юри (Юрія Ольхового, – ред.). Ми цю яму рили і з мене всі сусіди сміялися, питали для кого труна. Сміялися над тим роки 2, казали, що ми робимо щось не те, а відбивалося все, звісно ж, на мені, бо я це затіяв. Після цього ми й познайомилися з Юрієм Ольховим. Я наважився підійти до нього і поговорити. Кажу: «Дядь, Юр, тут таке діло…», а він відразу: «Та я бачу» (два роки спостерігає цей жах біля будинку, де купа дітей щось риють, роблять). Після цього він вирішив нам допомогти і посприяти відкриттю майданчика. Ми з ним домовилися, я поїхав до архітектора, сам в 15 років розробив проект, вивчав всі будівельні умови і таки спільними зусиллями ми збудували майданчик.

Зробили дуже класне відкриття, приїхав ще тоді мер міста покійний Микола Романюк. Після того пішов дуже потужний поштовх паркуру у Луцьку. Майданчик, до слова, функціонує і зараз на вулиці Пирогова. Там постійно купа дітей. Зима, сніг - неважливо, вони займаються, намагаються виконувати якісь рухи, як ми колись, дивляться відео і вчаться самостійно, бо тренуватися у Луцьку таки більше немає де.

Паралельно Дмитро показує фото з відкриття і тішиться, що їм це тоді вдалося, як він каже "перший маленький, але важливий крок".

– Після того минуло два роки, пішов розвиток, ми замовляли футболки, робили виступи, опісля подорожували Україною і переймали досвід у інших спортсменів. З одягом та поїздками в той час допомагали спонсори.

– Паркуром почав займатися ще в школі, у 13 відкрив майданчик, зараз тобі - 20. На скільки встиг розвинути цей спорт в Луцьку?

– Мені було майже 17, коли я поставив собі це запитання,. Тоді виникла ідея втілити в життя більш масштабний проект – відкрити спортзал. Але я ж тоді був ще «сирою» дитиною, яка не розуміється в усіх тонкощах цього, тому зал вирішив відкласти і почав шукати місце, де можна було б просто тренуватися самому і вчити інших. Від міста команді виділили приміщення в муніципальному закладі ЛНТУ, де декілька років поспіль ми й займалися. Там побувало більше 60 учнів різного віку під яких я розробив власну програму тренувань.

Як робити карколомні трюки без травм та чи можна у паркур дівчатам: луцькі «ніндзя» – про секрети спорту


– Постійно наголошуєш на тому, що «з хлопцями». Дівчатка не займаються паркуром?

– Займаються, але не так масово.

– З якого віку брався тренувати дітей?

– Цей спорт не є системним, він не має програми, особливо вікової. Довелося це все створювати самостійно, наразі вона себе виправдовує, бо ж перевіряв усе на собі. Зазвичай наголошував, що беру дітей із восьми років, але бували такі випадки, коли батьки трішки «змовчували» і збільшували вік свого чада на кілька років, аби вони могли приходити. Так було з дівчинкою, якій нібито було 8 років, а виявилося – 6. Тому я зрозумів, що головне – бажання і хоча б мінімальні схильності. Зараз у тому залі ми вже не тренуємося, хоча охочих вистачає. Наразі в пошуках іншого місця.

– Тренуватися ж десь потрібно, зізнавайся, "штурмуєш" дахи багатоповерхівок?

Посміхається і ніяковіє.

– Зараз я на будівництвах не лажу, мені 20 років. Зловлять, посадять і що тоді буде?!

– Тоді де ж ви тоді займаєтесь? Які особливі місця в Луцьку знаєш, де можна було б побігати і пострибати?

– Немає в Луцьку особливих місць. Все брудне, немає де стрибати, все у смітті… Це дуже прикро. Здебільшого ми тренуємося біля «Там-Таму», там де невеличкий трикутничок з травою, друга локація – майданчик наш, третє місце – кар’єр в Кульчині, що взагалі за Луцьком. А так, по суті, займатися взагалі немає де. Зараз є близько 70 осіб, які мені постійно пишуть і питають, коли ж розпочнуться заняття. Здебільшого це діти і молодь від семи до шістнадцяти років.

– Які умови для тренувань потрібні?

– Нам підходить гарна покошена трава, щоб ми могли розбігтися, робити сальто і не боятися, що впадемо спиною на якийсь бетон чи послизнемося на пакеті. А взагалі, всі хочуть зал і поролонову яму.

«Знайомся, це – Діма», – каже Дмитро Пащук. До розмови приєднується ще один юнак – тезка першого респондента – Дмитро Ткачук. Високий, статурний і з кучерями на голові. Діма каже, що це «той самий» ще з першого покоління «Твісту», так би мовити, старожил луцького мистецтва паркуру.

– Уяви собі гімнастів на Олімпійських іграх… Ми, як вони, от тільки у нас немає жодних знарядь і страховки, є тільки вулиця. Ми робимо все те ж, що і вони, але кожен рух придумуємо спонтанно, це – творчість. Як художник малює картину, то ми так само творимо свою картину із тіла і рухів, але спонтанно і на конкретному місці з’являється кожен елемент та рух. От тільки вчимо ми їх попередньо вже в інших умовах.

Правду кажучи, коли Дмитро Ткачук говорив, то постійно дивився у стінку навпроти і складалося враження, що ще трохи і він почне демонструвати це все показово, а не лише на словах.

«Я вважаю, що я займаюся фріраном, – починає розповідати хлопець. - Я комбіную туди різні стилі, у моєму фрірані є і трікінг, і паркур, і танці.Загалом усе, що мені подобається».

– Як відбуваються тренування?

– Наші тренування зазвичай проходять у м’яких умовах, все це як креслення. Коли ти вже на вулиці, то ти повинен моментально «читати цю бібліотеку», що є в голові. Ми вчилися шляхом спроб і помилок, база елементів була дуже маленькою, але зараз намагаємося максимально підвищувати свої знання і передавати їх іншим. Тренуватися можемо хоч зранку до ночі, по 12 годин. Влітку це простіше, бо є погода і хоча б місце на траві. Взимку підтримуємо форму у залі, а навесні згадуємо все те, що встигли забути.

– Скільки ж часу потрібно, аби навчитися робити, наприклад, сальто?

Дмитро відразу перепитує: «А кому навчитися – хлопцю чи дівчині?». Виявляється, це також має велике значення. Якось так несправедливо склалося, що чоловіки вчаться це робити легше і швидше - уся справа у будові тіла та фізичній підготовці.

– Перш за все потрібен достатній рівень фізичної підготовки, щоб коли людина бігла, то могла хоча б ноги підняти вгору. Далі потрібно бажання. Зробити сальто - це просто прокрутитися в площині, а нормальне сальто – це чітке виконання. Таке вчити довго, а "тяп-ляп" і за день можна.

Спілкувалася Валерія КОЛІСНИК.

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Теги: Луцьк, паркур, спорт
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