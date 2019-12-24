Якої цінової політики дотримуються в українському ритейлі*

Як доводить досвід діяльності підприємств ритейлу в розвинених країнах Європейського Союзу, бажання покупця заощадити кошти далеко не завжди відіграє вирішальну роль. Клієнти вже не вважають дискаунтер лише магазином, де все можна придбати за доступними цінами. Такі маркети займають значну частину ринку в країнах з високим рівнем доходів населення – у Німеччині, Норвегії, Данії та ін.Український споживач, як і європейський, не проти економії. Говорячи про доступні ціни, як правило, мають на увазі не якусь неймовірно низьку вартість, а чесну угоду – оптимальне співвідношення ціни та якості. У супермаркетахзавжди уважно перевіряють якість продукції. Недарма ж компанія гарантує її не тільки власним добрим ім'ям, але й грошима – в таких супермаркетах діє програма «Гарантія свіжості».Вітчизняна торговельна мережа «АТБ», яка є найбільшою за багатьма показниками діяльності, стала головним постачальником продуктів для майже 4 млн українців. Обравши стратегію динамічного розвитку, компанія з більш ніж 25-річним досвідом роботи у сфері ритейлу розширює мапу присутності своїх торгових представництв і підкорює нові регіони країни.Попри це її корпоративна цінова політика завжди залишається незмінною. Ціни на будь-які продукти в «АТБ» нижчі за середньоринкові на 10–15%. Асортимент магазинів цієї мережі, у тому числі й у Луцьку, перевищує 3,5 тисячі найменувань, а понад 800 із них представлені товарами власних торгових марок. Вартість таких продуктів може бути на 40% нижчою за вартість будь-яких аналогів, які можна придбати на українському ринку. Окрім того, в «АТБ» діє програма щодо формування мінімальних цін на основні соціальні групи товарів: хліб, молоко, крупи, яйця тощо.Та чи тільки доступні ціни приваблюють стількох покупців? Відомо, що довіру, як і здоров’я, не купиш за гроші, а українці уже багато років довіряють мережі «АТБ». Спробуємо з’ясувати, як компанії вдалося заслужити прихильність і довіру клієнтів, що дозволило їй стати абсолютним лідером вітчизняної галузі ритейлу. Її заснували в перші роки незалежності на базі декількох невеличких гастрономів. Зараз 1078 дискаунтерів «АТБ» приймають покупців у 24 областях України, включаючи й нашу Волинь. Наразі корпорація «АТБ» володіє чотирма власними торговими марками, що належать до всіх цінових категорій. Преміальний сегмент представляє ТМ «De Luxe Foods & Goods Selected», середній плюс – «Спецзамовлення “АТБ», середній – ТМ «Своя лінія». Найбільш економний – ТМ «Розумний вибір».«Магазини нашої торговельної мережі працюють в особливому форматі – м'який дискаунтер. Разом зі зручним розташуванням, графіком роботи 24/7 та високою якістю продукції він максимально відповідає потребам громадян, а доступна ціна стає своєрідним фактором довіри між ритейлером і покупцем. Таку довіру ми виправдовуємо рік за роком», – поділилася в. о. генерального директора ТОВ «АТБ-Маркет»Ідучи на закупи до будь-якого супермаркету мережі, мешканці Луцька й області знають, що зможуть купити якісні та свіжі продукти. Ми звикли довіряти «АТБ», оскільки компанія веде свій бізнес чесно. Найбільший ритейлер країни докладає максимум зусиль, аби цю багаторічну довіру виправдати – це найбільше надбання за роки діяльності.