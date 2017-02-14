Закохані Оля і Ангеліна: «Любов – це коли ти з кимось просто можеш бути сама собою»

ще не мають власних традицій святкування Дня Валентина, бо це буде їх перший День закоханих разом. Дівчата «не паряться», бо кажуть, головне бути щасливими щодня, а свято – це просто привід для маленьких приємностей.Оля має освіту психолога, зараз працює консультантом в магазині, Ангеліна – кулінар, має улюблену роботу за фахом.Познайомилися у маленькому містечку на Волині, звідки Оля родом, а Ангеліна там навчалася в училищі. Кажуть, що в Луцьку їм комфортно та затишно, але вони ще не вирішили, чи хочуть жити тут, чи, можливо, змінять місто.Оля згадує: перша думка при знайомстві була “Тільки б не закохатися”. Але не вдалося – через деякий час Оля сказала хлопцю, з яким на той момент зустрічалася, що йде від нього до Ангеліни.Каже, реакція була нормальна і з більшістю своїх колишніх хлопців Оля в гарних, дружніх стосунках:– Молоді люди нормально реагують на такі пари, як наша, ми не зустрічаємося з неприйняттям серед своїх друзів, іноді буває нерозуміння лише серед старшого покоління. Ангеліна приходила до мене на випускний в універ як моя дівчина - реакція моїх друзів була чудова, Ангеліну дуже всі люблять.– Я завжди знала, що мені подобаються дівчата, навіть своєму хлопцю казала про це, але він думав, що я жартую, – згадує Оля.– Я колись спробувала поцілуватися з хлопцем - мене знудило, вибачте, просто на нього. З тих пір я навіть не пробувала, я завжди знала, що хочу бути з дівчиною.Ангеліна виросла на Закарпатті. Каже, що в школі довелося пережити наслідки людської дикості - хлопці-односельчани побили її просто за те, що їй подобаються дівчата:– Вони на мене просто напали, били гуртом, я мала зламані ребра. Потім я їх просто по одному переловила і “дала здачі”– Хлопцям-геям важче, ніж нам, до них у нашому суспільстві більше агресії.– Мій друг-натурал сказав: “Ти розумієш, що кожен другий чоловік у своїх фантазіях уявляє дівчину з дівчиною, йому це приємно, його це заводить. А коли разом два хлопця - чоловіки це часто зустрічають з агресією. Хоча, напевно, це не чоловіки, це хлопчики, дітки, бо дорослому чоловіку насправді буде однаково, хто кого любить.– Моя мама дуже любить Ангеліну, завжди питає, як вона. Ось зараз я маю їхати у відрядження на кілька тижнів, то мама передає сумку зі смаколиками для Ангеліни, щоб вона мала що їсти. Мама знає, що ми живемо разом, але ніколи не питала “в лоб”, хто ми одна одній, можливо, думає, що просто подруги, можливо, робить вигляд, що так думає, я не знаю. Якщо спитає, я скажу правду, наші стосунки не зіпсуються, це ж моя мама і вона мене любить.– Коли ми познайомилися, я жила у своєї бабусі, вона теж з того містечка, звідки й Оля і де я вчилася. Бабуся, дізнавшись про нас, спочатку сердилася, сварилася, навіть з дому мене виганяла, у неї крутий характер (посміхається). Але зараз все ок, теж передає Олі вітання, запитує про неї, знає, що ми разом живемо.– Так, звісно, і я вірю, що в нашій країні це буде можливо.– Я не дуже розумію значення штампу у паспорті, але вважаю, що кожна людина повинна мати право на офіційне оформлення своїх стосунків.– Ой, у нас це найчастіше запитують в F3 (додаток для анонімних запитань в Instagram)– ...Кохання - це коли ти просто почуваєшся добре поруч з людиною, коли тобі не треба нічого вдавати.– Коли ви просто можете лежати і раптом почати дути одна одній в обличчя і сміятися– Е ні. Зручно може бути на стільці сидіти. Кохання - це коли ти поруч з кимось просто є сама собою.– Ну, звісно, про те, як ми робимо ЦЕ))– З гумором. Ми просто кажемо, що можна зайти на сайт pornhub і побачити все, як хто що робить)) Зараз немає секретів ні в чому))– Звичайні мрії - купити житло, машину, одружитися, бути щасливими, подорожувати. В ЛБГТ-пар звичайні мрії, як у всіх людей, якихось “особливих”, властивих тільки нам немає)Дівчата усміхаються....Дівчата усміхають протягом всієї розмови. Вони вільні, розкуті, щасливі люди. Вміють любити себе, одна одну, життя.СпілкуваласяФото