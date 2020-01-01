Аби зупинити коронавірус, «АТБ» закликає носити маски та дотримуватися соціальної дистанції*

Всесвітня організація охорони здоров'я визнала, що коронавірус нового типу виявився набагато небезпечнішим за всі відомі подібні патогени (наприклад, знайомий українцям сезонний грип).Проте є спосіб зупинити пандемію, у тому числі й у нашій країні. Він не вимагатиме від нас великих фінансових витрат чи серйозних зусиль. Заснований цей метод на тому, що коронавірус, яким би підступним і смертельним він не був, не здатен вижити без свого носія – людини. Учені вже довели, що на поверхнях (металі, пластику, дереві, картоні) коронавірус швидко втрачає свою активність. Аби він не поширювався, варто носити захисну маску в громадських місцях, дотримувати соціальної дистанції (1,5–2 метри), регулярно мити руки й обробляти поверхні дезінфекційними розчинами.Найбільша за багатьма показниками (товарообігом, числу співробітників, кількістю магазинів тощо) торговельна мережа України «АТБ» закликає громадян не забувати про дотримання умов адаптивного карантину. Зокрема, йдеться про носіння захисної маски в супермаркетах і використання антисептиків. Тільки так зараз можна мінімізувати ризик зараження та у недалекому майбутньому зупинити пандемію.Як соціально орієнтований і відповідальний бізнес, компанія «АТБ-Маркет» з перших днів національного карантину, який розпочався 12 березня 2020 року, докладає максимум зусиль для того, щоб покупки в 1123 магазинах мережі були дійсно безпечними. Шістдесят тисяч співробітників «АТБ» щодня піклуються про майже чотири мільйони постійних клієнтів. Лідер українського ритейлу вже відкрив супермаркети в 290 населених пунктах 24 областей країни.Персонал кожного супермаркету торговельної мережі перед початком робочого дня проходить температурний скринінг. Касири обов'язково працюють у захисних масках, окулярах, рукавичках і скляних щитках. Так, це не дуже комфортно і не особливо естетично виглядає, однак важливо для безпеки співробітників. Через кожну касу магазину щодня проходять тисячі покупців, тому ризик для всіх контактуючих сторін важливо мінімізувати.Усі поверхні в супермаркеті, яких можуть торкатися клієнти, систематично обробляють спеціальними дезінфекційними розчинами: прикасові зони, візки, кошики. На входах до магазинів цієї мережі завжди можна знайти засоби для санобробки рук. У середньому клієнт, якого в «АТБ» традиційно вважають повноправним партнером по бізнесу, проводить у магазині 30–40 хвилин, тому компанія переконливо просить усіх дотримувати простих правил адаптивного карантину, щоб зробити свій внесок у боротьбу з коронавірусною інфекцією. Не виключено, що це наш єдиний спосіб уникнути другої хвилі коронавірусу, про яку сьогодні попереджають медики.Багато обмежень і заборон вже скасували, запустили громадський транспорт, працюють непродовольчі магазини, відкрили залізничне й авіасполучення. Це зробили, щоб уберегти економіку країни від кризи, дати можливість громадянам повернутися до роботи. Однак коронавірусна загроза ще не минула, пік пандемії не пройдений.Нинішні послаблення, які, на жаль, багато хто сприйняв як скасування карантину, вже стали причиною значного зростання захворюваності. Замість трьох-чотирьох сотень нових випадків інфікування за добу, як це було в березні та квітні, сьогодні маємо в середньому 700–800. У МОЗ розглядають можливість повернення одразу шести регіонів України до більш жорстких умов карантину, що діяли навесні.Проблема не тільки в тому, що ні ефективних ліків, ні вакцини від COVID-19 поки що не існує. Над цим сьогодні б'ються тисячі імунологів, вірусологів та інших фахівців у всьому світі. Нагадаємо, розробкою вакцини зараз займаються більш ніж у 130 лабораторіях, дослідних центрах та інститутах. Новий коронавірус швидко мутує, змінюється – він виробив новий спосіб проникати в клітини нашого організму та завдавати величезної шкоди важливим внутрішнім органам (легеням, серцю). COVID-19 не має сезонності та вразливих місць, які дозволили б його ефективно знищувати. Як бачимо, він дуже небезпечний. Ми повинні зберегти своє здоров'я, захистити близьких людей і зупинити пандемію. Для цього потрібно не забувати про маску, відправляючись на прогулянку в парк або за покупками до супермаркету «АТБ».До слова, в «АТБ» є сервіс, який допоможе мінімізувати час, які ми зазвичай витрачаємо на пошук необхідних продуктів і товарів у магазині. Йдеться про можливість попереднього замовлення «На сайті вибирай – у магазині забирай». Усе необхідне можна знайти в режимі онлайн і скласти у віртуальний кошик певного магазину, а потім приїхати в цей супермаркет, надягти маску, оплатити замовлення й одержати свій продуктовий пакет. Це займе всього кілька хвилин.Працює й інтернет-магазин «АТБ». Це перший у країні онлайн-маркет з повним циклом (від замовлення до адресної доставки), в якому можна купити більш як 3,5 тис. найменувань продуктів і товарів першої необхідності.