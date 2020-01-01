Волинь ділова: як вітчизняний ритейл пережив коронавірусний карантин*

Цьогорічна пандемія коронавірусу нового типу стала серйозним випробуванням на міцність як для вітчизняного торговельного бізнесу, так і для мільйонів громадян країни. Навчитися підтримувати гідний рівень життя в умовах нової реальності мешканцям Волині допомагає найбільша торговельна мережа України – «АТБ». Багаторічний лідер українського ритейлу забезпечує українців гарантовано якісними, свіжими та безпечними продуктами за найбільш доступними цінами. Сьогодні постійними клієнтами супермаркетів «АТБ» є майже чотири мільйони громадян у 24 областях країни, включаючи й Волинську. Ці цифри постійно зростають, оскільки компанія дотримується стратегії динамічного розвитку, розширює мережу, відкриває нові магазини, розвиває логістичну інфраструктуру.З початку поточного року в Україні прийняв перших клієнтів 61 новий супермаркет «АТБ», у тому числі й у західному регіоні. П'ятнадцять магазинів відкрилися після капітальної реконструкції. Отже, мапа присутності найбільшої за багатьма показниками (асортиментом, чисельністю співробітників, кількістю магазинів, товарообігом тощо) торговельної мережі країни сьогодні включає 293 населених пункти. У містах, містечках і селищах всіх областей України працюють 1137 супермаркетів «АТБ».Варто зауважити, що розширення цієї мережі відбувається на основі довгострокової стратегії, розробленої ще в 2017 році. Вона включає в себе не тільки збільшення товарообігу та торговельних площ, але й впровадження сучасних інноваційних технологій в галузі енергозбереження, будівництва й архітектури. Для інноваційних супермаркетів «АТБ» розробили концепцію енергоефективності. Їх вирізняє високий рівень сервісу та комфорту. Вже приблизно третина торговельної мережі функціонує в оновленому форматі.Корпорація «АТБ» продовжує працювати над розширенням власної логістичної інфраструктури, яку зараз вважають однією з найбільш розвинених в країні. У поточному році планують запуск ще двох мультитемпературних розподільних центрів європейського зразка у Львівській і Одеській областях. Отже, їхня загальна кількість становитиме 11, що дозволить продовжувати стрімко нарощувати обсяг товарообігу. А це означає, що ще більше громадян України отримають можливість купувати свіжі продукти за демократичними цінами.За результатами першого півріччя 2020-го корпорація «АТБ» збільшила товарообіг на 19% (якщо порівнювати з аналогічним періодом 2019-го). Зараз цей показник становить 70,7 млрд грн. (включаючи ПДВ та акцизи) проти 59,4 млрд грн. у першому півріччі минулого року. Такі вражаючі темпи зростання товарообігу «АТБ» демонструє не вперше. У 2017-му цей показник становив 80,2 млрд грн., роком пізніше він виріс до 103,9 млрд грн., а у 2019-му – до 126,8 млрд грн. Це десятки тисяч робочих місць і мільйони гривень у вигляді податків і зборів, які компанія спрямувала до бюджетів усіх рівнів, включаючи й міську скарбницю нашого Луцька. Такі кошти йдуть на зарплати вчителям і медикам, на ремонт доріг, мостів, лікарень і розвиток інфраструктури Волині загалом.Важливо, що компанія продовжує виконувати і свою головну місію – безперебійно постачає якісні продукти широким верствам населення. Магазини «АТБ» раді запропонувати клієнту понад 3,5 тисячі найменувань продуктів харчування та товарів першої необхідності. Водночас цінова політика лідера вітчизняного ритейлу залишається незмінною вже більш як чверть сторіччя. Ціни в «АТБ» традиційно на 10–15% нижчі за середньоринкові.«Ситуація з коронавірусом стала краш-тестом для операторів продовольчого ринку, в тому числі й для нас. Вважаю, що ми гідно пройшли це випробування. Для торговельної мережі «АТБ» ефективність, надійність, безпека є питаннями корпоративної стратегії. Сьогодні вони мають величезне значення ще й для продовольчої та епідеміологічної безпеки країни», – поділився голова Ради директорів, генеральний директор корпорації «АТБ»Нагадаємо, що навесні цього року почав працювати перший в Україні продуктовий інтернет-магазин «АТБ» повного циклу. В усіх містах, де є маркети цієї мережі, від приймання й обробки замовлення до його адресної доставки проходить менше однієї години. Для порівняння: це навіть менше часу, ніж зазвичай більшості з нас потрібно на похід до магазину.Також для підвищення рівня безпеки власних клієнтів під час карантину (зараз відбувається адаптивний період) компанія запустила сервіс попереднього замовлення. Тепер немає необхідності витрачати час на підбір товарів у торговому залі та їхню оплату в магазині. Все можна зробити заздалегідь в режимі онлайн, а потім просто прийти до супермаркету і, витративши лише декілька хвилин, отримати зібраний індивідуально для клієнта пакет.