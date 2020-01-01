Стильно, екологічно, раціонально: дах з очерету – вибір людей 21-го століття*





Нині ж Михайло розповів Інформаційному агентству ВолиньPost.



Чоловік має великий досвід і багаж знань, практикує технологію роботи із очеретом, яку привезли із Англії, тож гарантує висококласну якість і довговічність свого «стріхового мистецтва».







«Він же намокне, зігниє і зіпсується», «буде протікати», «очерет може легко зайнятися і спричинити пожежу», «повисмикується і будуть дірки»... Таке та схоже нерідко можна почути від тих, хто не мав справи із очеретяною покрівлею. Натомість люди, які обрали для себе саме такий варіант даху, переконують, що у жодному разі вже не змінили б на щось інше, адже встигли на собі відчути суттєві переваги екологічних будівельних матеріалів і зруйнувати вищезгадані міфи.



Ми вирішили поцікавитися, як це – жити під очеретяним дахом– у людей, які знають про це не з чуток.



Ігор Колобейчук із міста Радивилів, що на Рівненщині, каже, що до вибору покрівлі підходив дуже обдумано, натомість зупинився саме на очеретяній, оскільки чув чимало схвальних відгуків, зокрема від його сусідів, які вже давненько мали таку стріху.



«Я дуже люблю відтворювати старовинні будинки, люблю черепицю з дерева та от у знайомих дах був покритий очеретом, я і собі вирішив», – чоловік каже, що вивчав цю цікавився цією темою давно і, зрештою, зважився зробити таку покрівлю і у власному будинку.







Як правило, для покрівлі обирають стебла звичайного очерету Phragmites austalis. Матеріал – досить важкий, квадратний метр важить приблизно 40 кілограмів, якщо покрівля суха, і на 10 кг більше після намокання. Рекомендують для встановлення на дахах простих форм, однак головне правило – кут нахилу повинен складати не менше 45 градусів.



Працівник компанії «Еко-Стріха» пояснює, що потрібно заздалегідь подбати про те, аби сама основа строго відповідала вимогам. Каже, залюбки проконсультує щодо усіх питань ще на етапі будівництва, адже він відповідає за якісне виконання своєї доволі тонкої роботи.



«Круті схили та кут 45 градусів потрібен для того, аби вода не збиралася на даху і швидко стікала, відповідно сама покрівля буде сохнути швидше і прослужить господарям не 40, а цілих 50, а то більше років», – переконує спеціаліст.







Киянин Руслан Полонець обрав та з допомогою майстрів облаштував для своєї нерухомості дах із очерету вже чимало років тому, хотів оформити екстер’єр території під містом наближеним до карпатського стилю.



Чоловік поділився фотографіями з особистого архіву та зазначив, що жодного разу не пошкодував про свій вибір, адже за роки «служби» такого покриття воно не втратило свою естетичну привабливість та досі відповідає усім стандартам найліпшого покрівельного матеріалу.



«Дах не потребує постійного оновлення і особливого догляду, після дощів не намокає та й взагалі нічого не боїться», – говорить пан Руслан. Очеретом у нього оформлений літній будиночок та тераса.







Чому мода повертається, або Які головні переваги очеретяного даху



Насамперед, це гарно. Як то кажуть, зустрічають за вбранням. Так і зовнішнє оформлення формує думку про смак господарів будинку. Дах з очерету має дуже ефектний вигляд, має благородний колір, максимально гармонійно поєднується з природою й точно не залишить без уваги усіх, хто бачитиме будинок, а сусіди і собі неодмінно захочуть нову «шапочку» для будинку.



Однією із найбільш важливих переваг є екологічність. У сучасному світі надзвичайно важливо бути свідомим громадянином і дбати про екологію. Як зауважував пан Михайло, правильно покритий очеретяний дах прослужить до 80 ти років, а відходи від його використання принесуть знайно менше шкоди планеті, ніж ті, що виготовлені за штучних, а не органічних матеріалів. До того ж, такий матеріал не матиме жодних шкідливих випарів, тож дихати у такому будинку буде максимально безпечно для здоров'я.



До того ж, у сучасному метушливому світі люди все більше і більше прагнуть вдома бути у максимальній тиші та спокої, а не слухати слухати гуркіт того, що відбувається ззовні. Звукоізоляція – ще один великий плюс даху з очерету. Завдяки трубчастій будові стебла, звук практично не доходить до оселі і не змушує нервову систему шаленіти, для прикладу, як під час зливи, коли краплі дощу гуркотять по металочерепиці.



Більше того, очеретяні дахи мають чудові термоізоляційні властивості. До прикладу, покриття із металочерепиці потрібно утеплювати навіть при незначних заморозках, а очеретяний дах буде надійним захистом від зовнішнього впливу навіть у температурних умовах до -30 градусів. Головне ж, наголошує майстер, для якісної термоізоляції потрібно дотримуватися правильної технології і не економити на очереті, товщина шару якого повинна бути не менше 30-ти сантиметрів.



Як хороший бонус, покрівля із очерету не вимагає монтажу влытку додаткової вентиляційної системи на горищі, що допоможе зекономити. Влітку ж будинок, покритий очеретяним дахом, буде навпаки тішити прохолодою.







Міфи про те, що дах з очерету може протікати або легко спалахує: чому це – неправда



«Якщо дощ буде лити 2–3 тижні, так, є шанс, що очерет може пропустити незначну кількість води, але лише тоді, коли майстри поклали його неправильно і немає відповідного кута нахилу»



Пан Михайло каже: якщо все зробити правильно, то такий вид покрівлі прекрасно витримує будь-які природні явища. Щодо легкозаймистості, то застосування сучасних технологій давно вже вирішило таку проблему. Фахівці з компанії «Еко-Стріха» використовують при воготовленні дахів з очерету спеціальні засоби, які унеможливлюють загорання і можуть обробити ними дах. До того ж, при покрівлі очеретом радять для власного спокою подбати, аби димарі були трохи вищими, ані ж зазвичай.



«Сам по собі дах створює щось подібне ефекту закритої книги: коли ми можемо дуже легко запалити одну сторінку, але надзвичайно складно їй загорітися, коли вона закрита і всі сторінки з’єднані разом. Так само працює і очерет, адже на даху він дуже щільно викладений, відповідно, загорітися йому зовсім не легко», – говорить Михайло.







Окрім власників приватних будинків, бесідок, альтанок та навісів послугами майстрів часто користуються власники комерційних будов, які хочуть оформити їх у автентичному стилі. Зокрема декілька таких є у Луцьку, поруч із обласним центром, на Світязі, в Карпатах, у столиці, та інших локаціях.







Спеціалісти «Еко-Стріхи» переконують, що зможуть втілити у реальність задуми усіх охочих жити або ж вести бізнес під справжнім екологічним та натуральним дахом. Каже, що у цій справі дуже важливо не лише правильно викласти очерет, але й ретельно вибрати і підготувати матеріал, який невдовзі стане покрівлею. Усі ці клопоти бере на себе компанія, гарантують якість і швидкість своєї роботи.







Більше деталей можете дізнатися за телефоном: +38(097) 171-61-82. Спеціаліст компанії «Еко-Стрісі» Михайло радо допоможе і розкаже про особливості покрівлі даху очеретом. Свої запитання також можете надсилати на електронну пошту: [email protected]















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні варіант покрівлі даху очеретом переживає своє друге народження, адже це не лише екологічний вибір, але й модне та елітне покриття. Якщо за кордоном до перевіреної десятиліттями «шапочки» будинку повернулися набагато раніше, то в Україні тенденція набрала обертів не так давно, тож майстрів, які зі знанням візьмуться за цю справу, – мало.Нині ж «Еко-Стріха» – компанія №1 в Україні, яка займається покрівлею з очерету на території держави та за її межами. Про те, на скільки модно зараз жити у стилі «еко» та які переваги і особливості даху з очерету, спеціалістрозповівЧоловік має великий досвід і багаж знань, практикує технологію роботи із очеретом, яку привезли із Англії, тож гарантує висококласну якість і довговічність свого «стріхового мистецтва».Таке та схоже нерідко можна почути від тих, хто не мав справи із очеретяною покрівлею. Натомість люди, які обрали для себе саме такий варіант даху, переконують, що у жодному разі вже не змінили б на щось інше, адже встигли на собі відчути суттєві переваги екологічних будівельних матеріалів і зруйнувати вищезгадані міфи.Ми вирішили поцікавитися,– у людей, які знають про це не з чуток.із міста Радивилів, що на Рівненщині, каже, що до вибору покрівлі підходив дуже обдумано, натомість зупинився саме на очеретяній, оскільки чув чимало схвальних відгуків, зокрема від його сусідів, які вже давненько мали таку стріху.«Я дуже люблю відтворювати старовинні будинки, люблю черепицю з дерева та от у знайомих дах був покритий очеретом, я і собі вирішив», – чоловік каже, що вивчав цю цікавився цією темою давно і, зрештою, зважився зробити таку покрівлю і у власному будинку.Працівник компанії «Еко-Стріха» пояснює, що потрібно заздалегідь подбати про те, аби сама основа строго відповідала вимогам. Каже, залюбки проконсультує щодо усіх питань ще на етапі будівництва, адже він відповідає за якісне виконання своєї доволі тонкої роботи.«Круті схили та кут 45 градусів потрібен для того, аби вода не збиралася на даху і швидко стікала, відповідно сама покрівля буде сохнути швидше і прослужить господарям не 40, а цілих 50, а то більше років», – переконує спеціаліст.Киянинобрав та з допомогою майстрів облаштував для своєї нерухомості дах із очерету вже чимало років тому, хотів оформити екстер’єр території під містом наближеним до карпатського стилю.Чоловік поділився фотографіями з особистого архіву та зазначив, що жодного разу не пошкодував про свій вибір, адже за роки «служби» такого покриття воно не втратило свою естетичну привабливість та досі відповідає усім стандартам найліпшого покрівельного матеріалу.«Дах не потребує постійного оновлення і особливого догляду, після дощів не намокає та й взагалі нічого не боїться», – говорить пан Руслан. Очеретом у нього оформлений літній будиночок та тераса.Насамперед,. Як то кажуть, зустрічають за вбранням. Так і зовнішнє оформлення формує думку про смак господарів будинку. Дах з очерету має дуже ефектний вигляд, має благородний колір, максимально гармонійно поєднується з природою й точно не залишить без уваги усіх, хто бачитиме будинок, а сусіди і собі неодмінно захочуть нову «шапочку» для будинку.Однією із найбільш важливих переваг є. У сучасному світі надзвичайно важливо бути свідомим громадянином і дбати про екологію. Як зауважував пан Михайло, правильно покритий очеретяний дах прослужить до 80 ти років, а відходи від його використання принесуть знайно менше шкоди планеті, ніж ті, що виготовлені за штучних, а не органічних матеріалів. До того ж, такий матеріал не матиме жодних шкідливих випарів, тож дихати у такому будинку буде максимально безпечно для здоров'я.До того ж, у сучасному метушливому світі люди все більше і більше прагнуть вдома бути у максимальній тиші та спокої, а не слухати слухати гуркіт того, що відбувається ззовні.– ще один великий плюс даху з очерету. Завдяки трубчастій будові стебла, звук практично не доходить до оселі і не змушує нервову систему шаленіти, для прикладу, як під час зливи, коли краплі дощу гуркотять по металочерепиці.Більше того, очеретяні дахи мають чудовівластивості. До прикладу, покриття із металочерепиці потрібно утеплювати навіть при незначних заморозках, а очеретяний дах буде надійним захистом від зовнішнього впливу навіть у температурних умовах до -30 градусів. Головне ж, наголошує майстер, для якісної термоізоляції потрібно дотримуватися правильної технології і не економити на очереті, товщина шару якого повинна бути не менше 30-ти сантиметрів.Як хороший бонус, покрівля із очерету не вимагає монтажу влытку додаткової вентиляційної системи на горищі, що допоможе зекономити. Влітку ж будинок, покритий очеретяним дахом, буде навпаки тішити прохолодою.Пан Михайло каже: якщо все зробити правильно, то такий вид покрівлі. Щодо легкозаймистості, то застосування сучасних технологій давно вже вирішило таку проблему. Фахівці з компанії «Еко-Стріха» використовують при воготовленні дахів з очерету спеціальні засоби, які унеможливлюють загорання і можуть обробити ними дах. До того ж, при покрівлі очеретом радять для власного спокою подбати, аби димарі були трохи вищими, ані ж зазвичай.«Сам по собі дах створює щось подібне ефекту закритої книги: коли ми можемо дуже легко запалити одну сторінку, але надзвичайно складно їй загорітися, коли вона закрита і всі сторінки з’єднані разом. Так само працює і очерет, адже на даху він дуже щільно викладений, відповідно, загорітися йому зовсім не легко», – говорить Михайло.Окрім власників приватних будинків, бесідок, альтанок та навісів послугами майстрів часто користуються власники комерційних будов, які хочуть оформити їх у автентичному стилі. Зокрема декілька таких є у Луцьку, поруч із обласним центром, на Світязі, в Карпатах, у столиці, та інших локаціях.Спеціалісти «Еко-Стріхи» переконують, що зможуть втілити у реальність задуми усіх охочих жити або ж вести бізнес під справжнім екологічним та натуральним дахом. Каже, що у цій справі дуже важливо не лише правильно викласти очерет, але й ретельно вибрати і підготувати матеріал, який невдовзі стане покрівлею. Усі ці клопоти бере на себе компанія, гарантують якість і швидкість своєї роботи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію